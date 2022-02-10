«Уралхим»: 279 млн рублей на природоохранные проекты в 2021 году

По итогам 2021 года филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» направил 279,4 млн рублей на организацию и проведение природоохранных мероприятий.

Деятельность компании осуществляется согласно принципам устойчивого экологического развития. В 2021 году были продолжены мероприятия по модернизации производства, а также реализации инвестиционных проектов с учетом экологической составляющей. Масштабная работа была проведена по проекту «Отказ от аренды полигона подземного размещения промышленных сточных вод». В результате предприятие прекратило использование полигона и внедрило новые схемы переработки сточных вод.

Продолжилась модернизация существующих установок очистки промышленных выбросов, замена теплообменного оборудования и технологических трубопроводов производств, ремонт кислотоупорных полов и модернизация поддонов емкостного оборудования – для исключения минимальных рисков попадания проливов в грунт и промливневые коммуникации.

«Мы выполнили в полном объеме программу производственного экологического контроля и подтвердили отсутствие превышений нормативов загрязняющих веществ по данным эко-аналитического контроля.В прошлом году в филиале впервые прошел аудит точек, на которых проводится отбор проб выбросов загрязняющих веществ.Каждую из них проверили на соответствие стандартам», – прокомментировала Марина Мельник, заместитель главного инженера филиала по экологии, начальник экологического отдела, член общественной палаты Кировской области.

Также была продолжена работа по сокращению образования отходов в технологических процессах, максимальному повторному использованию (утилизации) образующихся отходов, а также их раздельному сбору.

На предприятии регулярно проводятся мероприятия по повышению экологической компетентности персонала. В 2021 году 12 специалистов завода прошли обучение по программе профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами.

В 2021 году филиал «КЧХК» продолжил сотрудничество с вузами Кировской области по темам минимизации негативного воздействия деятельности на окружающую среду, оказывать поддержку развитию экологического образования в городе, вести работу с общественными организациями экологической направленности, принимать участие в экологических мероприятиях и акциях. Пример тому – традиционная акция по посадке деревьев «Добрый росток» у Центра культурного развития г. Кирово-Чепецка.С 2018 года в городском арборетуме появилось более 70 видов растений. Из них 12 – в 2021 году.

Значимыми событиями 2021 года стали участие в экологических мероприятиях и субботниках: всероссийский субботник «Зеленая весна», всероссийская акция «Сохраним лес», экофлешмоб «Даешь кислород», экологический квест «Чистые игры», а также всероссийский экологический диктант. Филиал «КЧХК» организовал офлайн-площадку и предоставил возможность своим работникам принять участие в экодиктанте на своей территории. В 2021 году поставлен рекорд по количеству участников по сравнению с 2020 годом. В условиях ограничений проведения массовых мероприятий экодиктант написали 46 работников, из них 16 получили дипломы победителей. Есть победители и среди тех, кто ответил на вопросы диктанта онлайн.