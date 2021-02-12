«УРАЛХИМ»: 148 млн рублей на благотворительность в Кировской области

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2020 году направил на благотворительные цели 148 миллионов рублей, что на 18 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Все средства пошли на решение социально-значимых задач в Кирово-Чепецке и Кировской области.

«УРАЛХИМ» – регионам» – одно из самых масштабных направлений в благотворительной деятельности предприятия. По этой программе соглашения о социальном партнерстве ежегодно подписываются между компанией «УРАЛХИМ» и муниципальными образованиями Кировской области, интересы которых в областном парламенте представляют депутаты – сотрудники компании. На основе соглашений «УРАЛХИМ» регулярно помогает районам в реализации социально важных задач и проектов по различным направлениям: образование, культура, спорт, оказывает помощь социально незащищенным жителям.

Ежегодно в тех районах, в которых были подписаны соглашения о социальном партнерстве, проводится весенняя акция – «Добрый урожай». Жительницы в возрасте 55 лет и старше получают минеральные удобрения производства филиала «КЧХК» для своих садовых участков. В 2020 году в акции приняли участие почти 40 тысяч женщин региона.

Продолжается сотрудничество «УРАЛХИМа» с Кирово-Чепецком. В рамках подписания трехстороннего соглашения о социальном партнерстве между компанией «УРАЛХИМ», Правительством Кировской области и Администрацией МО «Город Кирово-Чепецк», на ремонт дорог, тротуаров и образовательных учреждений в бюджет Кирово-Чепецка направлено 25 млн. рублей. По программе «Безопасный город» в 2020 году были установлены камеры на улице Луговой, перекрестке проспект Мира – улица Красноармейская и на улице 60 лет Октября в районе микрорайона Южный. Филиал «КЧХК» оказывает помощь в реализации проектов региональных и федеральных программ. Так, например, в 2020 году на проект реновации сквера на улице Первомайская направлено шесть млн. рублей. Предприятие сотрудничает с общественными организациями региона, выделяет средства на проведение конкурсов и мероприятий.

Поддержка детского спорта – важное направление социальной политики компании «УРАЛХИМ». В Кирово-Чепецке филиал «КЧХК» финансирует работу детских секций хоккея, оказывает спонсорскую помощь в организации и проведении соревнований по плаванию, греко-римской борьбе, дзюдо, футболу, художественной гимнастике. На эти цели ежегодно направляется более пяти млн. рублей.

Компания «УРАЛХИМ» ежегодно ведет работу с учебными заведениями Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района. В 2020 году на реализацию городских образовательных проектов, представленных на грантовый конкурс, было направлено пять млн рублей. Подобный конкурс прошел и среди школ Кирово-Чепецкого района. По его итогам школа Малого Коныпа получила грант в размере 100 тысяч рублей на обновление школьного кабинета химии и биологии. В сентябре-ноябре в городе прошел масштабный проект «УРАЛХИМиЯ» с призовым фондом более 500 тыс. рублей, в котором приняли участие более 100 семей и 11 школ города.

С 2010 года идет активная работа с детскими дошкольными учреждениями: здесь филиал «КЧХК» проводит капитальный ремонт помещений, оборудует новые группы. В 2020 году открыты группы для детей ясельного возраста в детском саду №№ 1, 26 и 19. Здесь были отремонтированы корпоративные группы и прогулочные участки, прикрепленные к ним.Корпоративные группы создаются по соглашению о сотрудничестве между компанией «УРАЛХИМ», администрацией Кирово-Чепецка и детскими дошкольными учреждениями сроком на четыре года. По истечению этого времени помещение передается в пользование муниципалитету.

В 2020 годув условиях коронавирусных ограничений праздничные мероприятия по случаю 9 Мая и Дня города заменили альтернативными проектами. Ко Дню Победы представители Совета молодежи компании «УРАЛХИМ» и Совета ветеранов КЧХК адресно поздравили ветеранов и вручили подарки.

– К 65-летнему юбилею Кирово-Чепецка компания «УРАЛХИМ» подарила жителям современную фотозону и арт-объект «Сердце города», не имеющий аналогов в нашем регионе. На его строительство направили два миллиона рублей, – отметил директор филиала «КЧХК» Анатолий Шаблинский.

Отдельное внимание уделяется ветеранским организациям Кирово-Чепецка. По программе «УРАЛХИМ» – ветеранам» в 2020 году полтора млн. рублей направлены кирово-чепецкому отделению Российского Союза ветеранов Афганистана. Также филиал «КЧХК» поддерживает Совет ветеранов КЧХК, который является одним из крупнейших в области, и Кирово-Чепецкий городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кировской области.