«Умный проезд» для активных граждан. В Кирове льготы предоставят по банковской карте

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Еще в ноябре прошлого года состоялось заседание правительства Кировской области под председательством Александра Чурина. В рамках заседания министр информационных технологий и связи региона Юрий Палюх выступил с докладом о разработке системы «Умный проезд».

Первым всегда сложно

Как ранее отметил вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, курирующий сферу информационных технологий и связи, сервис ускорения идентификации личности при помощи банковской карты является уникальным для России.

Кировская область стала первым регионом, который реализовал этот проект. Механизм взаимодействия информационных систем банка и МФЦ стал основой для реализации в регионе нового сервиса - «Умный проезд».

Тогда же Юрий Палюх рассказал о том, что подготовлена нормативная база и проработаны технические вопросы. Новую систему планируют запустить в тестовом режиме. Для опытной эксплуатации отобрали фокус-группу льготной категории граждан из числа студентов.

Без лишних справок

На днях в коворкинге библиотеки Вятского государственного университета прошел круглый стол по результатам тестирования нового сервиса «Умный проезд». Какие возможности он открывает? Как подключиться к платформе «Умные услуги»? На эти и другие вопросы ответили те, кто принял непосредственное участие в организации и тестировании сервиса.

Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области:

- Система «Умный проезд» позволит идентифицировать пассажира в государственных информационных системах и определить сумму, подлежащую списанию за проезд с учётом его льготной категории. При этом со стороны банка будут передаваться только данные о поездке и хэш банковской карты, без передачи персональных данных пассажира.

Сегодня, чтобы воспользоваться правом льготного проезда, человеку нужно обратиться в МФЦ или в органы соцзащиты и получить справку, подтверждающую льготу, затем с этим документом получить транспортную карту определённого цвета. При реализации «Умного проезда» у кировчан не будет необходимости обращаться за получением социальных карт.

Кроме того, в дальнейшем возможно масштабирование применения банковской карты и в других сферах оплаты товаров, работ, услуг с учетом льготного статуса гражданина.

Помимо реализации технических мероприятий при разработке платформы «Умные услуги», внесли изменения в постановление регионального правительства о льготном проезде в общественном транспорте в части возможности определения льготы с помощью банковской карты. Также вступило в силу постановление правительства области о создании региональной платформы «Умные услуги». Разработка проекта идёт в тесном взаимодействии с региональными министерствами социального развития и транспорта, а также с администрацией города Кирова.

Скоро все станет проще и удобнее. Достаточно будет прийти в многофункциональный центр с паспортом и стать пользователем платформы «Умные услуги».

МФЦ здесь играет роль не классического многофункционального центра, когда принял документы, передал - приняли решение. Он определен оператором базы данных граждан, которые дали свое согласие. Вы выходите из МФЦ - вы уже числитесь на этой платформе. МФЦ вносит вас в режиме онлайн в базу данных сразу же.

После выхода из МФЦ можно будет уже пользоваться льготой. Пока только на проезд в общественном транспорте. Достаточно предъявить кондуктору свою банковскую карту. Государственные ведомства и так знают, кто имеет право на льготы. Эта база данных и будет использоваться. Услугу «Умный проездной» тестировали волонтеры более месяца. Сервис стал реальностью благодаря совместной работе представителей разных структур и ведомств, в том числе и банковской сферы.

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

- Для всех льготников новый сервис - это дополнительная мера соцзащиты. Банковская карта станет одним из вариантов получения льготного проезда. Граждане, которые привыкли к прежнему способу оплаты проезда, смогут и дальше использовать транспортные карты. Теперь у людей нет необходимости ходить за справками в органы соцзащиты. В регионе больше чем 110 тысяч человек, у которых подтверждено право на льготный проезд, в том числе и на бесплатный. Причем половина - в городе Кирове.

Артём ПИЩИК, управляющий Кировским отделением ПАО «Сбербанк»:

- Мы очень кропотливо совместно с министерствами оттачивали алгоритм оказания услуги, обмена данными. Приходилось интегрироваться в различного рода информационные системы, интегрировать свои системы, а у нас очень высокие требования к информационной безопасности и к скорости обмена данными.

А сбои временно?

На круглом столе в ВятГУ выступили и участники тестирования сервиса. В нем, в частности, активное участие приняли и кировские пенсионеры. Одна из них, Вера Петровна, рассказала, что в январе-феврале при оплате проезда иногда происходили сбои. То списывалось по 21 рублю за поездку (а она их совершила 45 и все четко фиксировала), затем - по 26. Однако впоследствии деньги все-таки возвращались.

Студенты Никита и Андрей - тоже волонтеры-помощники, опробовавшие новый сервис, пояснили, что ездили «по-новому» не часто, но считают, что это удобнее. При сбоях в оплате проезда деньги тоже возвращались.

На экране всем участникам продемонстрировали, как происходит списание средств у пассажиров-льготников - 21 рубль либо 26. Как сказали пенсионеры, присутствовавшие на круглом столе, «жить, а точнее, ездить по-новому» им понравилось: экономится неплохая сумма в кошельке.

Юрий Палюх пояснил, что пока лишь отрабатывается алгоритм всех действий, имелась очень большая нагрузка на отработку системы, по которой определялось, имеет право льготного проезда человек или нет, а потому и происходили сбои. «Но это временное явление. В будущем - и мы уверены - все будет отлажено», - сказал министр.

Пока же новый вид сервиса «Умный проезд» предоставляется по картам одного банка, но когда он будет запущен (произойдет это в марте), к нему, возможно, подключатся и другие финансовые структуры.

Как заметили представители администрации г. Кирова, они рады поддержать все новое, что идет на пользу горожанам. В минтрансе региона тоже считают нововведение неплохим проектом и окажут при необходимости поддержку.

Александр ШИРОКОВ.