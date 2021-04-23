«Умный город» Глупов. Ваше мнение!

В 2019 году Киров стал пилотной площадкой для проекта Минстроя РФ «Умный город». Нынче кировская делегация участвовала в работе очередного форума «Умный город: инструкция по применению», где, как пишут устроители, «обсуждались вопросы цифровой трансформации городов, разработки сервисов и суперсервисов, внедрения искусственного интеллекта, работы с большими данными, влияющие на уровень цифровизации города и его индекса IQ».

В рамках проекта «Умный город» в Кирове уже работает система контроля за работой коммунальной техники с использованием ГЛОНАСС, установлено видеонаблюдение в сквере «Борцам революции». Кроме того, по энергосервисному контракту смонтировано 27 тысяч светодиодных светильников.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Может ли Киров стать «умным городом?»

- Да, при достижении должного уровня цифровизации

- «Город Глупов» никогда не станет «умным городом»

- Я вообще не понимаю, о чем идет речь

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Где оставить на ночь личный автомобиль? Чаще всего жильцы паркуются прямо во дворе. То же самое норовят сделать и «пришлые» водители – работники соседних контор, жители других домов, гости, и так далее. Чтобы отстоять свое право занимать свободные места, владельцы квартир устанавливают шлагбаумы.

Но как въехать во двор мусоровозу или «скорой помощи»? Как завезти мебель? А если пожар? Да и «безлошадного» соседа такси сможет подвезти только до шлагбаума. Многие не согласны с таким неравенством.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужны ли шлагбаумы на въездах во дворы многоквартирных домов?

- Да, чтобы чужие не парковали машины во дворе – 9 голосов (20,9%)

- Нет, въезд в любой двор должен быть общедоступным – 34 голоса (79,1%)

Статью «Шлагбаумы вне закона?» читайте в субботнем номере «Вятского края».