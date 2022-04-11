Умная скамейка от вятского Левши. Определены победители конкурса юных изобретателей

В одном из комментариев в социальной сети «ВКонтакте» я прочитал такой отзыв: «Вятские - ребята хватские». Он, как и множество других, относился к оценке проектов и их авторов, принявших участие в традиционном областном конкурсе исследователь­ских, проектных работ «Вятский Левша», который недавно прошел в Центре технического творчества (ЦТТ).

Заместитель директора по воспитательной и организационно-массовой работе Центра технического творчества Ирина Корепанова заметила, что конкурс «Вятский левша» проводится уже 11-й раз. Каждый год свои лучшие проекты представляют в ЦТТ школьники и студенты из Кировской области в возрасте от 14 лет до 21 года. Победителем становится участник, который набрал наибольшее количество баллов, ему присуждается премия «В поддержку талантливой молодежи».

И даже «катюша»

В конкурсе приняли участие 19 изобретателей из 11 образовательных организаций Кирова, Кирово-Чепецка, Слобод­ского, Яранска, Котельнича и Кумён. На суд жюри было представлено 18 технических разработок по трем номинациям: «Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Радиоэлектроника, робототехника, автоматика, телемеханика».

Среди заявленных проектов - автоматизированное устрой­ство для выдачи лекарств, гидроманипулятор, модель миномета «катюша», умный контроллер теплицы, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в форме крыла и другие.

Удивиться здесь действительно было чему. Задумки участников казались безграничными, а пытливый и изобретательный ум ребят демонстрировал настоящие чудеса. Даже опытные члены жюри, строгие и непредвзятые, терялись: кому отдать предпочтение и чей проект станет победителем? Давайте познакомимся с некоторыми участниками конкурса «Вятский Левша».

Скамейка с освещением

Например, для Якова Корякина выступление, можно сказать, стало почти экстремальным. Казалось бы, не раз испытанный и надежный ноутбук неожиданно подвел: у него сел аккумулятор. Но изобретатель сумел справиться с испытанием. Как он сказал, «поначалу испугался, не знал, что делать, немножко запаниковал. Но взял себя в руки, продолжил выступление».

Макет умной скамейки юный умелец разрабатывал и собирал около полугода, в ней есть всё: датчик температуры и углекислого газа, подогрев сидений, зарядка для мобильного телефона и ноутбука, вай-фай-роутер, велозамок с NFC-доступом, си­стема очистки сиденья, навигация, автоматическая система освещения и контроля температуры и многое другое. Все прототипы устройств были работоспособны. Умная скамейка имеет даже камеры кругового обзора, чтобы фиксировать возможные акты вандализма.

К защите своего изобретения семиклассник Яков готовился ответственно: как он сказал, все каникулы ушли на изготовление, сборку модели и подготовку.

- Я считаю, если начать работать над такими, казалось бы, мелочами - скамейками, урнами, чистыми парками, то город станет ярче, красивее и комфортнее, - уверен Яков.

Беспилотник - это актуально!

В номинации «Техническое моделирование» первое место занял Семён Глухов из г. Кирова (ЦТТ). Вот что он рассказал корреспонденту «ВК».

- Семён, с чего у вас началось увлечение техническим творчеством?

- Я занимаюсь в центре четыре года. Поговорили с моим наставником Сергеем Анатольевичем Здоровенко - он приветствовал мое начинание. Потом занялся изготовлением модели небольшого самолета, участвовал в соревнованиях по авиамодельному спорту.

- А как в вашем техниче­ском арсенале появился беспилотник?

- Это теперь очень актуально. Я же поначалу всё о БПЛА прочитал в интернете. Загорелся новой идеей. Меня поддержал опять же наставник. Проект, представленный на конкурсе, изготовляли вместе с Сергеем Анатольевичем около полутора лет.

У сортировщика есть будущее

Одним из самых сложных и масштабных проектов стал автоматический сортировщик твердого мусора. Автор работы ученик 11-го класса Иван Самарин приехал на научно-практическую конференцию из Кирово-Чепецка.

Над своим проектом юноша целый год работал в детском технопарке «Кванториум». Работу над проектом курировал наставник технопарка Владимир Михайлович Обухов, а в сборке помогал отец мальчика. Я пообщался с победителем.

- Иван, давно ли занимаетесь именно техническими изобретениями?

- Около трёх лет. Просто такое увлечение заинтересовало. Захотелось что-то сделать своими руками.

- Как пришла идея проекта, ставшего победителем?

- Совершенно случайно, когда мы с руководителем задумались над актуальными для сегодняшней жизни во­просами и пришли к выводу, что проблема сортировки мусора недостаточно проработана на данный момент, в том числе в Кировской области. И здесь необходимо продумать и найти новые решения, в том числе с учетом безопасности экологической среды.

- Что из себя представляет автоматический сортировщик?

- Он имеет баллистический, магнитный, воздушный и электродинамический сепаратор. Модель оснащена системой сканирования мусора с помощью штрих-кодов, устройством определения отходов по размеру и измельчителем. По задумке установка может находиться в черте города, воспользоваться ею сможет любой желающий.

- Как вы считаете, возможно ли в будущем такое изобретение запустить в серийное производство?

- Думаю, да, его можно использовать в черте города, все детали очень доступны. Для меня большая честь - победить в таком конкурсе. Я считаю, что перспективы у проекта большие, он вполне реализуем. Нужны только желание и поддержка администрации города.

Именно проект Ивана Самарина набрал наибольшее число баллов и занял первое место в конкурсе «Вятский Левша».

А. ВЯТКИН.

P.S. Кстати, экспертное жюри отметило, что уровень представленных на конкурсе работ растет из года в год. А вот победителя конкурса «Вятский Левша» Ивана Самарина рекомендуют для включения в список кандидатов на присуждение премий поддержки талантливой молодежи.

Детские технопарки «Кванториум», созданные по нацпроекту «Образование», становятся центрами развития инженерной мысли. Воспитанники технопарков при поддержке своих кураторов разработали уже несколько значимых проектов, отмеченных на уровне региона и страны. Важно, что проекты юных изобретателей практико-ориентированные и при соответствующей финансовой поддержке могут быть реализованы.