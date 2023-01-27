Улицы Учительской славы? Ваше мнение!

Киров строится, растут микрорайоны, и новым улицам нужно давать имена. Но как определить, какие именно?

Например, в декабре минувшего года совет по топонимии при городской мэрии определился с названиями четырех новых. Так на карте появились «географические» названия: Кемеровская, Волжская, Витебская и Дунайская.

Иногда предлагают назвать улицу в честь выдающегося земляка. И новый проспект получил имя президента Вятской торгово-промышленной палаты Николая Липатникова.

А недавно губернатор Соколов, обсуждая мероприятия Года педагога, обратился к муниципалитетам: «Новые улицы возникают, выносятся на обсуждение жителей их названия. Давайте на обсуждение вынесем и имена наших региональных педагогов».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Достойны ли учителя того, чтобы в их честь называли новые улицы городов и поселков области?

- Да, несомненно. Талантливых педагогов всегда помнят их ученики и коллеги.

- Нет. Увековечив имя одного учителя, мы принизим вклад других педагогов.

- Откуда в нашем поселке возьмутся новые улицы, чтобы их как-то называть?

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Подведем итоги предыдущего опроса.

Инициативная группа в Кирове предлагает восстановить Александро-Невский собор на месте Вятской филармонии. Помимо собора, планируется установка конного памятника Александру Невскому с боковыми мозаиками «Ледовое побоище» и «Невская битва». А для творческих коллективов снесенной филармонии активисты предлагают построить новый центр исполнительских искусств.

За чей счет инициаторы намерены так решительно переустроить городские пространства? Финансирование предполагается за счёт добровольных пожертвований жителей города, спонсоров и меценатов. При этом активисты ссылаются на опыт восстановления храма Христа Спасителя в Москве и Александро-Невского храма в Волгограде.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Как вы относитесь к предложению восстановить Александро-Невский собор на месте Вятской филармонии?

- Положительно. Храм должен стоять на своем историческом месте – 6 голосов (14,0%)

- Отрицательно. Сносить филармонию ради церкви непозволительно – 14 голосов (32,6%)

- На такой проект не хватит денег ни у бюджета, ни у спонсоров – 23 голоса (53,5%)

Статью «Разрушительная старина» читайте в субботнем номере «ВК».