Улицы полны неожиданностей. Почти детективная история с переименованиями в Слободском

В автобусе, идущем до Слободского, как обычно, задремал (время-то раннее). Уже доехав до центра одного из моих любимых провинциальных городков (журналистская судьба не раз связывала с ним), слышу объявление из динамика: «Остановка «Улица Рождественская».

- Ваша, ваша, - подсказывает кондуктор, - бывшая Ленина.

С этого маленького эпизода и началась история, о которой уже теперь говорят, что она напоминает почти детектив. Правда, не в лучших традициях столь востребованного жанра. А раз о нем речь, то и начнем с интриги, как и подобает в таких повествованиях.

Ее создал депутат Слободской городской думы Николай Дубравин, который против инициативы, ставшей в старинном городе, пожалуй, одной из главных и обсуждаемых тем последних месяцев. И хотя сюжет начался уже довольно давно, «куролесица» с неприятием этого начинания все равно продолжается.

- О том, чтобы улицам старинного города, которые носили несвойственные для нынешнего времени названия, вернуть исторические, говорили давно, еще с середины девяностых, - рассказывает благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов. - Около двух лет назад в городе переименовали площадь Революции в Соборную, а улицу Большевиков - в Никольскую. Это было весьма логично (инициатива исходила от заводчан): на Соборной находились три храма - Екатерининский (ныне действующий), Преображенский, Вознесенский. Причем Екатерининская церковь не закрывалась даже в самые тяжелые года, была единственным действующим храмом. Сейчас возрождается и Никольская. Те изменения в Слободском прошли совершенно безболезненно, названия вписались в историческую часть города...

Однако другая инициатива, с которой и выступил о. Евгений, породила целый ряд негатива, как мне показалось - чуждого менталитету слобожан. Что же предложил батюшка? Да вроде бы, следуя веяниям времени и духовным устоям, ничего крамольного - переименовать три улицы: двум, Ленина и Володарского, вернуть исторические названия - Рождественская и Екатерининская, а улицу Свердлова предложил назвать улицей Пушкина. Что тоже, по его мнению, вполне логично. Правда, до революции она называлась Кузнечной. Но сейчас здесь находится детский парк имени Пушкина, заложенный еще в советское время, есть и памятник Александру Сергеевичу.

К тому же, считает отец Евгений, в год юбилея еще раз увековечить имя поэта - благое дело. Да и получится некое «созвездие»: улица Пушкина пересекалась бы с улицами Гоголя и Грина. Его инициатива нашла поддержку в кругах историков, краеведов, местной интеллигенции. Собрали подписи, обратились в администрацию.

- Нас поддержал и совет хозяйственных руководителей города, - констатирует благочинный. - Было еще одно предложение: нынешнюю улицу Корто назвать именем почетного гражданина города Николая Алексеевича Квакина, бывшего директора меховой фабрики «Белка», с 1969 по 1989 год, много сделавшего для слобожан, построившего практически целый микрорайон. Не одно поколение горожан трудилось на предприятии. Казалось бы, абсолютно здравое предложение. Но вышло совсем не так, как мы ожидали.

Здесь, как и следует жанру детектива, в бой ринулись оппоненты. По улицам города стали ходить активисты - сборщики подписей. Они вбивали в головы граждан, мол, дороги в Слободском плохие, нет хороших тротуаров, плохое освещение, мало детских площадок и т. д. Переименование для местного бюджета выльется в копеечку, только на смену табличек с названиями улиц уйдет уйма денег.

- Знаете, что еще делали активисты? - вопрошает батюшка. - Они, к примеру, приходили в общежитие и собирали подписи якобы в поддержку проекта местных инициатив. Раз надо заасфальтировать улицы, почему бы не поддержать такую инициативу? Люди ставили подписи, не вникая в суть, - дело-то нужное! Другие же, более зоркие, удивлялись: а где про улицы-то сказано?

Но и это не главный аргумент, какой выдвигали активисты, ведомые рукой противников переименования улиц. Основной удар по мозгам слобожан приготовили такой: мол, вам, уважаемые горожане, придется менять все документы - паспорта, бумаги на недвижимость (улиц-то прежних уже не будет!) и прочее.

Скоро клубок катится, да не скоро сюжет закончится. Следующий этап слободской интриги - интернет-голосование. Действительно, в соцсетях развернулась бурная дискуссия. Она подогревалась и оппонентами. Аргументация их снова сводилась к болевым точкам для любого гражданина: пострадает бюджет, начнется паспортная волокита, траты ударят по кошелькам. Всемирная паутина, как известно, порой напоминает не совсем приятное место: пишут все, кто хотят, под разными именами, кликухами, иногда не имея отношения к конкретному городу.

В общем, к изумлению инициаторов переименования и администрации, результат, мягко говоря, не порадовал: почти 60 процентов проголосовавших были против (испугались лишних трат из бюджета, своего кармана и т. д.) и около 40 - за. Что дальше?

На «линию огня» вступила глава г. Слободского Ирина Желвакова.

- Поначалу, увидев в подписных листах фамилии некоторых своих знакомых, позвонила: почему против переименования? - говорит Ирина Викторовна. - Все очень просто: отвечали, мол, бюджетные деньги уйдут ни на что, начнется волокита с документами и так далее. Конечно, как нормальный человек, я бы тоже согласилась с этим. Мы огорчились и результатам заочного интернет-голосования. И решили пойти иным путем - провести публичные депутатские слушания. Зал, где обычно проходят собрания, заседания, был полон. Дискуссия шла почти три часа.

Ирина Викторовна это так мягко сказала - «дискуссия». Я смотрел записи того собрания. Выступали люди старшего поколения - весьма зло, оскорбительно, причем даже не стесняясь очень резких выражений в адрес молодых участников встречи - сторонников переименования.

На тех же громких депутатских слушаниях перед собравшимися гражданами выступили сотрудники всех структур, так или иначе работающих с документами. Пришли, как полагается, в форме, из налоговой, миграционной служб и т. д. Разъяснили, расставили всё по полочкам. Точнее, пытались: их в буквальном смысле освистали. Ну это тоже вопрос о нравственности и морали.

Впрочем, потом Ирина Викторовна все-таки призналась: она всегда была воспитана в искреннем уважении к людям преклонного возраста, но что они творили на слушаниях…

Кто-то из присутствующих в раскаленном от сумятицы зале неожиданно встал и спросил:

- Встаньте те, кто за переименование улиц.

Встали практически все…

Уже теперь говорят: тогда депутаты прониклись атмосферой. Они, по словам благочинного, подошли к изучению вопроса добросовестно, учли мнения противоборствующих сторон. К главному заседанию городской думы, на котором и принималось решение, как говорится, были морально подготовлены. Я знакомился с результатами того голосования. Не погрешу против истины, если скажу, что почти по всем улицам депутаты были единогласны (два воздержавшихся по улице Ленина, один - по ул. Володарского). Главный оппонент, кстати, просто вышел из зала.

Правда, до сих пор недоумевает о. Евгений Смирнов: почему не приняли решение по переименованию улицы Корто? Разве не заслужил известный в городе человек того, чтобы улица носила его имя?

Прошло время. Какова же реакция людей? Снова обращаюсь с вопросом к хозяйке города Ирине Желваковой.

- Мне показалось, все отнеслись спокойно. Органы, работающие с обращениями и жалобами граждан, отмечают: их нет. Люди при оформлении каких-либо документов просто пишут: улица Рождественская (Ленина). На первом этаже у нас работает МФЦ. Я официально запросила информацию: весь процесс тоже происходит в обычном, нормальном режиме. А новые вывески на домах получились даже лучше старых. Мне особенно нравится на улице Пушкина. Кстати, все они сделаны ходатайствующей стороной и никаких затрат для бюджета не принесли.

Возможно, на этом бы и можно поставить точку в истории. Но в любой интриге всегда есть ее продолжение. Слободской межрайонный прокурор принес протесты на решение городской думы о переименовании улиц. Как следует из них, депутаты не имели права принимать такое решение, так как по действующему законодательству данные полномочия относятся к администрации городского округа. Протесты на решения думы должны быть рассмотрены на ближайшем заседании представительного органа.

- Думаю, здесь все-таки политический момент, - говорит Ирина Викторовна. - В федеральном законе номер 131 сказано, что переименование улиц относится к компетенции органов местного самоуправления, но не сказано - каких. Та же формулировка есть и в законе Кировской области: кто принимает решение - администрация или дума? Но мы не допустили нарушения законодательства.

Снова интересуюсь у Ирины Желваковой: «А вдруг?..»

- Нет, думаю, возврата к прежним названиям уже нет.

Мы долго говорили с о. Евгением Смирновым - просто о жизни, о возрождении храмов на слободской земле (причем не только в городе), о восстановлении святынь, некогда разрушенных, оскверненных… Сошлись во мнении, что переименование улиц, возвращение им исторических названий - воспитательный, патриотический момент для подрастающего поколения. Они же должны знать историю родного города.

На прощание - снова интрига.

- Я вот думаю: почему бы накануне 75-летия Великой Победы не поднять вопрос о переименовании еще двух городских улиц - Энгельса и Карла Маркса? И дать им имена героев, каких немало на слободской земле. Или назвать их в честь погибших на войне в Чечне - ребятам было по 18 - 19 лет…

Значит, история продолжается? Улицы, действительно, полны неожиданностей...

Александр ШИРОКОВ.

Фото предоставил аппарат главы г. Слободского.