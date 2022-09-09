Укоротили и отменили... Ваше мнение!

Кировчане негодуют, прочитав новость о грядущей отмене и сокращении городских маршрутов общественного транспорта. Особое недовольство планами горадминистрации высказывают жители Бахты, Соснового, Русского и Башарово.

Суть изменений: с 1 января в Кирове появится новый автобусный маршрут №7, который будет следовать от Инфекционной больницы до Метрограда. Но исчезнет троллейбусный маршрут №14.

Также с Нового года закроют автобусный маршрут № 129 «Киров – Костино», а маршруты из Бахты, Соснового, Русского и Башарово сократят до остановки «Мечта».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Должна ли мэрия советоваться с горожанами при изменении маршрутов транспорта?

- Конечно, ведь чиновники не ездят на автобусах

- Нет, к общему мнению прийти всё равно невозможно

- Пусть хотя бы разъяснительную работу проводят

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: dp.ru

Государство помогает выпускникам детских домов и интернатов найти свое место во взрослой жизни. Им бесплатно предоставляется жилье, они пользуются различными льготами, служба опеки помогает сиротам в социализации. Но есть одна серьезная проблема – трудоустройство.

И дело не всегда в том, что выпускники детдомов не всегда понимают, кем они хотят стать, или как строятся трудовые отношения с коллективом и начальством. Сами работодатели не торопятся брать на работу молодых людей с непростым прошлым, несмотря на то, что государство оказывает компаниям финансовую поддержку при найме выпускников детдомов.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы бы взяли на работу выпускников детдома?

- Да, конечно, они нуждаются в нашей помощи и поддержке – 4 голоса (18,2%)

- Нет, у них проблемы с дисциплиной и работоспособностью – 6 голосов (27,3%)

- Я бы не делал разницы между соискателями работы – 12 голосов (54,5%)

Статью «Сиротство – не приговор» читайте в субботнем номере «Вятского края».