Уйти нельзя остаться. Где поставит запятую экс-лидер кировских справороссов Сергей Доронин?

В конце прошлой недели состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия». На ней был обновлен состав его руководства. Главой совета вместо Сергея Доронина, который занимал этот пост более 10 лет, стал Алексей Мальцев. Как сказал в интервью партийной газете сам Доронин, которому в январе исполнилось 55 лет, такое решение было принято в целях омоложения руководящих кадров.

Некоторые региональные СМИ поспешили сделать вывод о том, что экс-депутат Госдумы, некогда яркий политик областного и федерального уровня, тем самым полностью прекращает свою политическую деятельность, однако в самом региональном отделении слухи об «уходе» Сергея Доронина не подтвердили.

И всё же, как говорят в народе, «нет дыма без огня». Насколько обоснованными являются предположения о конце политической карьеры бывшего руководителя вятских эсеров и федерального депутата?

Штанами кресло не протирал

Звезда Сергея Доронина на небосводе вятской политики взошла в 2006 году после избрания его депутатом областного Законодательного собрания. К тому времени он уже сделал успешную карьеру в агрохолдинге «Абсолют-Агро», пройдя там путь от гендиректора ООО «Мидас» (входило в ГК «Абсолют») до гендиректора самого холдинга (назначен в 2006 году).

До этого времени у Сергея Доронина были тесные связи с коммунистами. Даже свой мандат в Заксобрание он получил от КПРФ. Не случайно поэтому в 2007 году он был награжден памятной медалью ЦК КПРФ «90 лет Великой Октябрьской социалистической революции».

За три года, проведенных в региональном парламенте, он вошел в состав «Справедливой России» и в 2009 году был избран председателем совета регионального отделения партии.

В 2011 году на протестной волне, которая прокатилась по России из-за якобы имевшейся фальсификации выборов со стороны «Единой России», Сергей Доронин получает мандат депутата Государственной думы РФ. К слову сказать, вместе с ним в федеральный парламент попал и первый секретарь областной организации КПРФ Сергей Мамаев. Вот только, в отличие от последнего, Доронин штаны в депутатском кресле не протирал, получая за нажатия кнопки нехилую депутатскую зарплату, а активно включился в законотворческую работу.

Сразу же после получения федерального мандата Сергей Доронин становится заместителем председателя Комитета Государственной думы по аграрным вопросам. На его счету участие в работе над несколькими законопроектами, имеющими важное значение для страны в целом. Так, например, в 2012 году он работал над поправками, которые гарантировали отечественным производителям преимущественный доступ к государственному заказу перед зарубежными поставщиками. В 2013-м - над законопроектами по возвращению прямых выборов мэров городов, численность избирателей в которых превышает 30 тысяч человек, по отмене «нулевого промилле» для водителей, по запрету усыновления детей из российских детских домов иностранными гражданами и др. Не менее активно работал он и в последующие годы. В период своего депутатства в Госдуме Сергей Доронин выступал и против присоединения России к ВТО.

В 2016 году он сложил с себя депутатские полномочия и оставил за собой только руководство региональным отделением «Справедливой России».

Но если с политической деятельностью у Доронина до последнего времени все было гладко, то в хозяйственной сфере с 2014 года все у него пошло наперекосяк.

Долгое банкротство

Еще до этого, в 2013 году, Сбербанк, будучи крупнейшим кредитором холдинга «Абсолют-Агро», обращался в суд с требованием признать предприятие банкротом. Но тогда областной арбитраж запретил налоговой осуществлять действия, связанные с ликвидацией холдинга. Суд также ввел запрет на утверждение промежуточного ликвидационного баланса общества, приостановил ликвидацию «Абсолют-Агро» и наложил арест на имущество должника.

На тот момент Сбербанк требовал от «Абсолют-Агро» почти 37 млн. рублей.

Уже через год выяснилось, что дела в «Абсолют-Агро» обстоят еще хуже. Оказывается, в 2005 - 2013 годах владельцы холдинга взяли в Сбербанке несколько кредитов на общую сумму более миллиарда рублей под залог имущества, после чего начали процедуру ликвидации предприятия. В 2014 году решением арбитражного суда «Абсолют-Агро» было признано несостоятельным, и в отношении его открыто конкурсное производство, в рамках которого были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

На последнее указывали отдельные решения руководства холдинга. В частности, непосредственно перед банкротством собственниками и руководством предприятия совершались не соответствующие рыночным условиям сделки: было принято решение о направлении чистой прибыли в размере более 41 млн. рублей на прощение долга по договорам купли-продажи реализованного по себестоимости жилья. Кроме того, ООО «Абсолют-Агро» выступило поручителем и залогодателем по кредитному договору на сумму более 122 млн. рублей индивидуальному предпринимателю, который через шесть месяцев был признан несостоятельным.

В отношении товарища Доронина по партии и совладельца «Абсолют-Агро» Константина Мошуренко было возбуждено уголовное дело по статьям 196 (преднамеренное банкротство) и 159, часть 4, УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц). Сам Мошуренко был объявлен в розыск, но позднее, в 2017 году, дело было прекращено «за отсутствием состава преступления».

Зато в том же 2017 году уголовное дело заводилось на самого Сергея Доронина.

Вся эта возня вокруг банкротства «Абсолют-Агро» вышла далеко за пределы Кировской области. Тем паче что фигурантом ее являлся Сергей Доронин в качестве депутата Госдумы.

Дело дошло до того, что в феврале 2016 года руководитель Сбербанка Герман Греф был вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру и к председателю Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой «разобраться с возможным нарушением статуса депутата Госдумы зампредом комитета по аграрным вопросам парламента Сергеем Дорониным».

Эпопея с банкротством длилась несколько лет и закончилась тем, что свиноводческое предприятие летом 2019 года выкупил агрохолдинг «Дороничи». Сумма сделки составила около 360 млн. рублей.

Но рассказ о разорении одного из самых крупных агрохолдингов области был бы неполным, если не сказать, чем он обернулся для самого Сергея Доронина. Хотя начать, наверное, нужно не с него, а с тех людей, которые на него работали.

Ушёл в тень

Банкротство холдинга пагубно отразилось на работниках предприятия. Мало того что они потеряли работу, так их еще и пытались заставить платить за дома, которые им построило «Абсолют-Агро».

Скандал по этому поводу получился знатный. В январе 2016 года о нем написал «Вятский край». Статья называлась «Жилищная петля». В ней, в частности, было написано, что «в 2012 году по целевой госпрограмме «Социальное развитие села» у жителей села Каринка Кирово-Чепецкого района появилась перспектива улучшить свои жилищные условия». На принципах софинансирования «Абсолют-Агро» построило для своих специалистов дома. «70 процентов от необходимой на их строительство суммы выделило государство через кредитные ресурсы Россельхозбанка, - указывалось в статье, - и якобы 30 процентов кредитовал предприятию Сбербанк. В 2013 году руководство агрофирмы потребовало с новосёлов заплатить налог в тринадцать процентов с этих 30-ти. Дальше - больше. Жильцов уже обязали вернуть кроме налога всю сумму, а это порядка 500 тысяч с каждого». Естественно, граждане возмутились, сформировали инициативную группу и стали искать справедливость в разных инстанциях. В результате они, как указывал «Вятский край», добились своего.

Сообщения об этом конфликте появились и в других региональных СМИ. Но именно статья в «Вятском крае» показалась Сергею Доронину особенно оскорбительной. На нее он подал исковое заявление в суд и… проиграл. В июне 2016 года Первомайский районный суд города Кирова оставил его иск «без удовлетворения».

Сложная ситуация в «Абсолют-Агро» ударила не только по работникам предприятия. В финансовом плане она обернулась личным банкротством Сергея Доронина. В ноябре 2016 года он, как гражданин РФ, был признан несостоятельным, и по решению суда была введена процедура реализации принадлежащего ему имущества.

- Это означает, что у должника нет доходов, которые позволили бы ему расплатиться с кредиторами в ближайшие полтора года, - комментировала решение Светлана Тарнопольская из коллегии адвокатов «Юков и партнеры». - К тому же одним из важных последствий признания физлица банкротом является трехлетний запрет на управление компаниями.

Череда скандалов привела также к тому, что в 2016 году Сергей Доронин отказался от амбиций продолжить свою карьеру федерального депутата, несмотря на то что ранее сам говорил обратное. Да и в Законодательное собрание области он не пошел. И за все последующие четыре года жители Кирова и области о нем не слышали, хотя он и оставался у руля реготделения «Справедливой России».

Доронин ушёл «в тень». Зато на виду оказались другие представители этой партии. И в первую очередь нельзя не сказать о семействе Сураевых, в котором брат получил мандат регионального депутата, возглавив в ОЗС фракцию эсеров, а сестра - муниципального, городского. Последнюю пару лет они часто светятся в региональных СМИ, а их слова становятся предметом обсуждения.

В областном Заксобрании нередко слышно и другого эсера - Павла Дорофеева. А уж про городской парламент и говорить нечего. Его «звездами» в последнее время стали такие справороссы, как Владимир Журавлёв и Альберт Бикалюк.

И вот Сергей Доронин вновь показался перед вятской публикой, но только лишь затем, чтобы объявить о своем уходе с поста руководителя кировского отделения «Справедливой России».

Конечно, в пресс-службе партии утверждают, что политическую деятельность экс-депутат Госдумы не прекратит. Но, учитывая, что за последние четыре года о нем успели основательно подзабыть, верится в такое с трудом.

Скорее можно предположить, что он будет заниматься устройством своих личных дел. И, может быть, даже не здесь, а, предположим, в Испании, где, по версии бывшего депутата Госдумы Николая Рябова, у Доронина имеется недвижимость, а также «вид на жительство».

Не дождётесь?

Несмотря на скандалы, несмотря на банкротство, несмотря на потерю руководящего партийного поста, Сергей Доронин продолжает «делать хорошую мину…».

- В следующем году, как вы знаете, состоятся выборы в Государственную думу, Законодательное собрание. Я буду активно участвовать в выборном процессе, в формировании команды, в поиске финансирования и, возможно, в качестве кандидата в Госдуму или в Заксобрание приму участие в самих выборах, - заявил он на партийной конференции, опровергая слухи о своей политической смерти.

В представленном отчете он не преминул отметить, что за последние два года региональное отделение приняло участие более чем в 20 избирательных кампаниях. Наиболее крупными из них стали кампании по дополнительным выборам двух депутатов Законодательного собрания и в Кировскую городскую думу в 2018 и 2019 годах.

- Из этих шести вакантных депутатских мандатов представители нашей партии получили четыре: один в Заксобрании Кировской области и три в Кировской городской думе, - отметил Сергей Доронин в своем выступлении. - Думаю, не стоит говорить, что это однозначно лучший результат среди всех парламентских партий в нашем регионе.

Иван ТРОФИМОВ.