Удобрения «УРАЛХИМа» - среди лауреатов конкурса «100 лучших товаров России»

Продукция филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» отмечена на региональном конкурсе «100 лучших товаров России». Ежегодно удобрения кирово-чепецкого производства становятся лауреатами и дипломантами конкурса и получают престижные звания качественных товаров.

В этом году лауреатом конкурса стал Сульфонитрат маркаNS 30:7,удобрение сложное азотно-фосфорное Азотофосфат маркаNP 33:3 - дипломантом. Оба продукта востребованы у потребителей и демонстрируют лучшие показатели качества.

Азотофосфат в филиале «КЧХК» производят в грануляционных башнях цеха аммиачной селитры. Это высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее стартовый «весенний» фосфор для лучшего развития растений. Сульфонитрат выпускают в цехе сложных минеральных удобрений, его грануляция происходит в барабанных грануляторах-сушилках. Улучшает товарные качества урожая– повышает содержание белка в зерновых и масла в масличных культурах.

Филиал «КЧХК» получил право маркировки этих продуктов логотипом «100 лучших товаров России» на два года.

Также наградами за качественную работу отметили лучших работников. Знак «Отличник качества» вручили мастеру цеха отгрузки готовой продукции филиала «КЧХК» Никите Замятину. Он – активный участник проектов по совершенствованию процессов фасовки и отгрузки и непосредственно влияет на качество отправляемого потребителю продукта.