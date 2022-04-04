Удобрения «Уралхима» получили знак Минсельхоза «Зеленый эталон»

Вся продукция АО «ОХК «Уралхим» получила сертификат соответствия «Минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками». Документ выдал аккредитованный орган по сертификации – АНО «Российская система качества» (Роскачество).

На площадках компании «Уралхим» Роскачеством был проведен аудит – проверено исполнение требований к производству, хранению, транспортировке и реализации, а также оформлению документации. Кроме того, независимая лаборатория провела исследования образцов продукции «Уралхима» на соответствие ГОСТу по содержанию загрязняющих веществ (в частности, тяжелых металлов).

После прохождения процедуры сертификации «Уралхим» получил право разместить товарный знак «Зеленый эталон» на упаковке своих удобрений. Сертификацию прошла вся линейка зарегистрированных выпускаемых продуктов компании – на сегодняшний день «Уралхим» предлагает порядка 80 наименований минеральных удобрений и другой химической продукции. Новые продукты, появляющиеся в ассортиментном ряду, будут также проходить процедуру сертификации и добавляться в список.

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

«Сегодня участие в сертификации и получение такого товарного знака для всех российских компаний абсолютно добровольное. И этот ГОСТ подтверждает, что наши удобрения находятся в нише «зеленые» они не только эффективны, но и абсолютно безопасны для человека и окружающей среды. Мы заботимся об экологии, постоянно улучшая качество нашей продукции, совершенствуя производственный процесс и внедряя инновационные и высокотехнологичные решения».

Федеральный закон «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», направленный на развитие рынка таких товаров и повышение их доступности для потребителей, вступил в силу в России с 1 марта 2022 года. Правообладателем товарного знака «Зеленый эталон» является Минсельхоз России.