Удобрения филиала «КЧХК» — в числе лауреатов конкурса «100 лучших товаров России»

ОБЩЕСТВО

15 декабря 2022 15 0
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   Продукция филиала  «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»  отмечена на региональном конкурсе «100 лучших товаров России».


Лауреатами  стали азотофосфат  и сульфонитрат.  Азофоска и нитрат кальция  —  дипломантами. Филиал «КЧХК» получил право маркировки этих продуктов логотипом «100 лучших товаров России» на два года.


На церемонии подведения итогов конкурса награждались и лучшие работники  предприятий региона. Почетный знак «Отличник качества» вручен начальнику отдела технического контроля филиала «КЧХК» Аиде Мягковой.


Оксана Иванкина,  заместитель директора  филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»  по качеству:


Для нас  качество  продукции  —  не просто слова, это образ жизни.  Филиал «КЧХК» сертифицирован по международному стандарту ISO 9001.  Целью нашей деятельности является выпуск  качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции, отвечающей законодательным и иным требованиям, гарантирующей максимальное удовлетворение запросов потребителей.  Закономерным результатом нашей работы является тот факт, что удобрения «Уралхима» столь востребованы у покупателей.


Справка


Азотофосфат  в филиале «КЧХК» производится  в грануляционных башнях цеха аммиачной селитры. Это высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее стартовый фосфор для лучшего развития растений. 


Сульфонитрат выпускается в цехе сложных минеральных удобрений, его грануляция происходит в барабанных грануляторах-сушилках. Улучшает товарные качества урожая  —  повышает содержание белка в зерновых и масла в масличных культурах. 


Азофоска  —  комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор, калий и серу. Применяется на всех почвах и под все культуры. Оно особенно эффективно в качестве весенней подкормки для кормовых культур. 


Нитрат кальция  пользуется спросом в агросекторе, нефтяной и строительной отраслях. В отличии от аналогов других мировых компаний он не содержит воду, в его составе 98% нитрата кальция. Продукт  кирово-чепецкого производства  также  не слеживается несмотря на то, что 
антислеживатель в его составе отсутствует. 

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«УРАЛХИМ»

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