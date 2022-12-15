Удобрения филиала «КЧХК» — в числе лауреатов конкурса «100 лучших товаров России»





Продукция филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» отмечена на региональном конкурсе «100 лучших товаров России».



Лауреатами стали азотофосфат и сульфонитрат. Азофоска и нитрат кальция — дипломантами. Филиал «КЧХК» получил право маркировки этих продуктов логотипом «100 лучших товаров России» на два года.



На церемонии подведения итогов конкурса награждались и лучшие работники предприятий региона. Почетный знак «Отличник качества» вручен начальнику отдела технического контроля филиала «КЧХК» Аиде Мягковой.



Оксана Иванкина, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по качеству:



Для нас качество продукции — не просто слова, это образ жизни. Филиал «КЧХК» сертифицирован по международному стандарту ISO 9001. Целью нашей деятельности является выпуск качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции, отвечающей законодательным и иным требованиям, гарантирующей максимальное удовлетворение запросов потребителей. Закономерным результатом нашей работы является тот факт, что удобрения «Уралхима» столь востребованы у покупателей.



Справка



Азотофосфат в филиале «КЧХК» производится в грануляционных башнях цеха аммиачной селитры. Это высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее стартовый фосфор для лучшего развития растений.



Сульфонитрат выпускается в цехе сложных минеральных удобрений, его грануляция происходит в барабанных грануляторах-сушилках. Улучшает товарные качества урожая — повышает содержание белка в зерновых и масла в масличных культурах.



Азофоска — комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор, калий и серу. Применяется на всех почвах и под все культуры. Оно особенно эффективно в качестве весенней подкормки для кормовых культур.



Нитрат кальция пользуется спросом в агросекторе, нефтяной и строительной отраслях. В отличии от аналогов других мировых компаний он не содержит воду, в его составе 98% нитрата кальция. Продукт кирово-чепецкого производства также не слеживается несмотря на то, что

антислеживатель в его составе отсутствует.