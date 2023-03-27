Учреждена общественная премия «Элита образования Кировской области

21 марта председатель совета директоров Группы «Сельмаш» Александр Чурин в своих соцсетях разместил следующую информацию:

«2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Я вырос в учительской семье, окончил факультет иностранных языков Кировского педа. Мой отец, Чурин Анатолий Михайлович, - заслуженный учитель РФ, 30 лет руководил системой образования области.

Учительство - это благородный труд, благодаря которому со­здаётся будущее! Я с огромным уважением отношусь к учителям, считаю их настоящей элитой России! Поэтому я предложил отцу учредить ежегодную общественную премию «Элита образования Кировской области».

Фонд премии составит 10 миллионов рублей. Среди лучших участников конкурса будет отобрано 10 лауреатов, которые получат по одному миллиону рублей. В состав попечительского совета премии войдут известные кировские педагоги.

В ближайшее время будет опубликовано положение о премии, номинантами которой станут педагогические работники и руководители системы образования Кировской области. Вручение премии пройдёт в июне 2023 года. Более подробную информацию я продолжу размещать в своих социальных сетях».

Узнав об этой благородной инициативе, газета «Вятский край», учитывая популярность издания у работников педагогических профессий, предложила свою помощь в её информационной поддержке.

За разъяснениями мы обратились к Анатолию Михайловичу Чурину, бывшему многолетнему главе департамента образования Кировской области (на фото).

Ниже мы публикуем его комментарий, а также Положение о региональной премии «Элита образования Кировской области».

- 2023 год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия года - признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника направлены на повышение престижа профессии учителя. Это уже вторая попытка с 2010 года, что невольно свидетельствует об ошибочности образовательной политики, проводившейся последние десятилетия по рекомендациям Запада.

Советская система образования, успешно работавшая в условиях социалистического общества, была разрушена, а новая так и не появилась. Более того, нынешнее российское государство, освобождаясь от социальных обязательств, перестало придерживаться целого ряда критически важных принципов, влияющих на качество системы образования.

В результате этой недальновидной политики произошло разрушение педагогического образования, резко упало качество преподавательского состава, недопустимо сократилось привлечение в образование молодых учителей и наиболее высококлассных кадров, обладающих возможностью преподавать на должном уровне.

Нарушен основополагающий принцип: качество общего образования в стране не может быть выше, чем качественный уровень преподавателей, несущих знания в массы. Пути решения данной проблемы лежат в улучшении условий труда и материального вознаграждения педагогов. Для этого необходимо не просто повысить зарплаты, но и устранить бюрократическое давление на персонал, предоставить возможность учителю заниматься своей основной деятельностью - учить детей. Требуется привлечение в отрасль наиболее грамотных и способных людей, создание комфортных условий для работы и их сосредоточения исключительно на преподавательской деятельности, создание выстроенной системы, при которой достигается стабильность качества образования в стране.

Пример Сингапура и Южной Кореи показывает, что сочетание высокого начального заработка при жёсткой системе отбора педагогических кадров и постоянного повышения их профессиональной оценки позволит всего за пару десятилетий российскому образованию добиться гораздо более высокого качества. Ибо, вне зависимости от страны, принципы выхода национальных систем образования на передовой уровень всегда остаются неизменными.

Предстоит последовательная и настойчивая работа по формированию высокопрофессионального педагогического сообщества единомышленников и патриотов, относящихся с особой заботой к главному богатству страны - подрастающим поколениям. Поэтому очень важно поддержать миссию Года педагога и наставника и объединить усилия государства и общественности в достижении этой крайне важной, поистине общенародной задачи.

Осознавая важность указа Президента и современное состояние образования, руководство АО «Завод «Сельмаш», АО «Кировский машзавод 1 Мая», АО «Вятка» выдвинуло инициативу конкретной поддержки учительства области в виде присуждения денежной премии за достигнутые выдающиеся результаты в воспитании и обучении детей. Лауреатами премии должны стать те, кто сегодня составляет элиту учительства. И это важно. Поощряя лучших педагогов, общество может надеяться на то, что они активнее будут выступать локомотивами региональной системы образования, станут фундаментом и опорой нового поколения учителей и будут всемерно способствовать превращению нашей малой родины в процветающий край. А на уровне страны формирование современного учительского корпуса поможет вернуть наш народ в число самых продвинутых наций.

Поддерживая инициативу Президента, руководство указанных предприятий учреждает десять персональных премий «Элита образования Кировской области». Коллективы общеобразовательных школ, учре­ждений дошкольного, начального и среднего профессионального образования Кировской области, независимо от формы собственности, ежегодно могут выдвинуть для участия в конкурсе на получение индивидуальной денежной премии своих лучших представителей.

К их числу относятся руководители образовательных учреждений, педагоги общеобразовательных и специальных дисциплин, мастера производственного обучения, воспитатели дошкольных учреждений и групп продлённого дня, имеющие педагогический стаж не менее трёх лет и полную учебную нагрузку по основному месту работы, а также ветераны педагогического труда.

Заявки на участие в конкурсе направляются от имени педагогических коллективов с приложенным перечнем необходимых документов. Претенденты, представившие неполный перечень документов или документы с исправлениями и ошибками, к участию в конкурсе не допускаются. Размер премии определён в сумме, составляющей миллион рублей. Лауреаты самостоятельны в расходовании полученных средств и участвуют в конкурсе один раз.

Независимость выбора лауреатов от попыток влияния на его результаты обеспечивается публичностью голосования. Для этого списки заявившихся претендентов публикуются в СМИ, а затем на специальном сайте организуется голосование за каждого конкурсанта. Оно не предусматривает графы с пометкой: «Против». По наибольшему количеству набранных голосов и будут определены лауреаты премии. В голосовании могут участвовать коллеги претендентов, выпускники образовательных учреждений разных лет, учащиеся, их родители, а также все, кто знает конкурсантов. Сроки голосования предлагается ограничить десятью днями, а подведение итогов конкурса организовать в июне, после окончания учебного года.

Лауреаты премии кроме денежного вознаграждения будут отмечены соответствующими дипломами и медалями. Церемония награждения проводится в торжественной обстановке, с приглашением всех участников конкурса.

При подведении итогов конкурса ко Дню учителя в музее народного образования создаётся специальный стенд о лауреатах премии, а в СМИ рассказывается о достижениях каждого из лауреатов. В последующем эти материалы могут использоваться педагогическим сообществом в целях распространения лучших практик педагогического труда.

Положение о региональной премии «Элита образования Кировской области»

I. Общие положения

1. Региональная премия «Элита образования Кировской области» (далее - премия) учреждена АО «Завод «Сельмаш», АО «Кировский машзавод 1 Мая», АО «Вятка» с целью поддержки и формирования профессиональной элиты среди управленческих и педагогических кадров в образовательных организациях региона.

2. Основными принципами проведения конкурса на присуждение премии являются гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нём работников образования.

3. Учреждается десять персональных премий.

4. К конкурсу на присуждение персональных премий допускаются руководители, педагоги и мастера производственного обучения специальных, дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также организаций дополнительного образования. Претенденты должны иметь установленный объём учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и стаж педагогической деятельности не менее трёх лет. Основным местом работы должна являться образовательная организация, реализующая образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного, а также начального и среднего профессионального образования. В конкурсе могут принимать участие ветераны педагогического труда, имеющие персональные звания, государственные награды и педагогический стаж не менее 25 лет.

5. Лицам, удостоенным персональной премии, присваивается звание «Лауреат премии «Элита образования Кировской области» за выдающийся личный вклад в обучение и воспитание детей и подростков, вручаются диплом, серебряная медаль и денежные средства в размере одного миллиона рублей. Лауреаты премии самостоятельны в расходовании полученных средств. Премия повторно не присуждается.

6. Для проведения конкурса решением учредителей создаётся конкурсная комиссия, обеспечивающая организационно-техническое сопровождение конкурса. Деятельность комиссии обеспечивается за счёт средств, выделенных учредителями, на основании представленной сметы. Её члены имеют право на денежное вознаграждение по итогам полного выполнения плана мероприятий, утвер­ждённого учредителями.

II. Порядок выдвижения кандидатов на соискание персональной премии

1. Выдвижение кандидатов на соискание премии производится с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организации (педагогическим советом). Допускается выдвижение только одного представителя коллектива.

2. Организация, выдвинувшая кандидатуру на соискание премии, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

а) копию решения коллегиального органа управления образовательной организации о выдвижении кандидата на участие в конкурсе, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, места работы, стажа, учёной степени, учёного звания, почётного звания, государственных наград (при их наличии) соискателя;

б) копию документа (документов) об образовании, заверенную руководителем образовательной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

в) копию трудовой книжки (и (или) сведения о трудовой деятельности), заверенную руководителем образовательной организации;

г) справку (объём - одна печатная страница размером А4, шрифт 10), заверенную руководителем образовательной организации, содержащую информацию о профессиональных достижениях кандидата, соответствующих условиям участия в конкурсе:

- наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе;

- высокие результаты (с позитивной динамикой за последние три года) учебных достижений учащихся, обучающихся у учителя;

- высокие результаты внеурочной деятельности учащихся по учебному предмету, который преподаёт учитель;

- результаты воспитательной работы соискателя с различными категориями обучающихся (одарённые дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением);

- обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения;

3. Срок представления документов на соискателей премии в конкурсную комиссию определяется конкурсной комиссией.

III. Порядок определения и награждения лауреатов премии «Элита образования Кировской области»

1. Объективность выбора лауреатов премии обеспечивается независимым электронным голосованием граждан, имеющих представление о профессиональных и личностных качествах претендентов на присуждение персональных премий, способных оценить эффективность образовательной дея­тельности выдвинутых на соискание премии. К их числу относятся выпускники образовательных организаций прошлых лет, учащиеся 10 - 11-х классов, студенты колледжей и техникумов, родители, коллеги претендентов. В голосовании при определении коллективов-лауреатов могут участвовать представители органов управления образованием, а также специалисты методической службы.

2. Конкурсная комиссия обнародует полный список участников, разрабатывает бюллетень для голосования за заявившихся кандидатов на получение персональных премий и выкладывает его в электронном виде на специальном сайте, объявляя при этом сроки голосования. Аналогичный порядок сохраняется и в отношении коллективов образовательных организаций - соискателей премии.

3. После завершения голосования конкурсная комиссия составляет рейтинги всех претендентов по общему числу набранных голосов и публикует их в СМИ.

Претенденты, занявшие по итогам голосования первые 10 мест рейтинга, объявляются лауреатами персональной премии «Элита образования Кировской области».

В случае, когда число претендентов, получивших наибольшее количество голосов, будет превышать число премий, премиальный фонд будет разделён с учётом всех соискателей, добившихся наилучших результатов. Всем им будет присвоено звание лауреатов, и они будут награждены дипломами и медалями.

4. Лауреаты премии награждаются в торжественной обстановке с приглашением всех претендентов, участвовавших в конкурсе.

IV. Финансовое обеспечение

1. Учредители в соответствии с утвер­ждённой сметой оплачивают расходы, связанные:

а) с выплатой денежных премий и с изготовлением медалей и дипломов;

б) с проведением церемонии награждения лауреатов премии;

в) с созданием в музее народного образования специального стенда, рассказывающего о достижениях каждого из лауреатов;

г) с изданием брошюры и видеоальманаха о победителях конкурса;

д) с деятельностью конкурсной комиссии и с вознаграждением её членов.

Приложение № 1

к Положению о региональной премии «Элита образования Кировской области»

Описание медали лауреата премии «Элита образования Кировской области»

Медаль лауреата премии «Элита образования Кировской области» за выдающийся личный вклад в обучение и воспитание детей и подростков изготавливается из серебра 999-й пробы и имеет форму круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали по центру изображён факел серебряного цвета с пылающим огнём, в верхней части по окружности - надпись на русском языке: «Лауреат премии», в нижней части по окружности - надпись: «Элита образования Кировской области».

На оборотной стороне медали в центре изображён герб Кировской области, а по окружности - надпись: «За выдающийся личный вклад в обучение и воспитание детей и подростков».

Все изображения и надписи на медали рельефные. Медаль имеет порядковый номер.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с четырёхугольной колодкой, обтянутой шёлковой лентой голубого цвета. Ширина колодки - 26 мм, высота - 15 мм. Ширина ленты - 23,5 мм, высота - 12,6 мм.

К медали прилагается удостоверение с порядковым номером. Медаль и удостоверение размещаются в футляре, обтянутом бархатом голубого цвета.

Приложение № 2

к Положению о региональной премии «Элита образования Кировской области»

Описание и образец бланка диплома премии «Элита образования Кировской области»

Наградной диплом лауреата премии «Элита образования Кировской области» за выдающийся личный вклад в обучение и воспитание детей и подростков изготавливается с гравировкой на деревянной плакетке.

Размер плакетки составляет 230 х 300 х 19 мм, материал - орех. Текст расположен вертикально, цветовой фон - золотистый. По краям бланк обрамлён рамкой цветов флага Кировской области. По верхнему краю бланка идёт надпись: «Кировская область Российской Федерации». Под ней размещается уменьшенная копия флага Кировской области.

Ниже по центру бланка диплома располагается выполненная чёрным цветом (шрифт Times New Roman Italic, кегль 14 п.) надпись на русском языке:

«Диплом лауреата премии «Элита образования Кировской области» за выдающийся личный вклад в обучение и воспитание детей и подростков»

Ф.И.О. учителя (директора),



наименование образовательной организации.

По нижнему краю диплома располагаются фамилии учредителей, ещё ниже - надпись: «г. Киров», дата выдачи.