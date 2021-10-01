Учитель не в услужении! Ваше мнение!

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию и совершенствованию сферы образования.

В числе поручений главы государства – ряд предложений, внесенных ранее губернатором Кировской области, руководителем комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорем Васильевым и кировскими педагогами.

В частности, получила поддержку президента инициатива об исключении из законодательства понятия «образовательная услуга». Эту тему поднимали педагоги региона в ходе разговора о повышении престижа профессии: воспитание ребенка – процесс всеобъемлющий и непрерывный, его невозможно заключить в узкие рамки термина «услуга».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вернет ли авторитет профессии учителя отмена понятия «образовательные услуги»?

- Да, школа – не прачечная, в ней воспитывают и дают образование.

- Нет, важно не название, а уровень профессионализма педагогов

- Возможно, но прежнего авторитета учителям уже не вернуть

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Ученые и чиновники от медицины утверждают, что искусственный интеллект (ИИ) в корне меняет систему здравоохранения, позволяя переработать систему медицинской диагностики, а также в целом повысить качество услуг здравоохранения при одновременном снижении расходов.

Однако, когда программисты объясняют врачам, что ИИ поможет более точно ставить диагноз и ничего не пропустить, у них сразу возникает недовольство и немой вопрос: «а что, разве я могу что-то пропустить?»

В любом случае, окончательное решение в лечении с применением ИИ должен принимать живой врач. Но в Кировской области пока не решена проблема именно с дефицитом медицинских кадров.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Доверите ли вы свое лечение искусственному интеллекту?

- Да, если окончательное решение будет принимать врач – 20 голосов (57,1%)

- Нет, никакой компьютер не способен заменить человека – 15 голосов (42,9%)

Статью «Лечит, но не доктор» читайте в субботнем номере «Вятского края».