Убить нельзя содержать. Где поставить запятую при отлове бездомных животных?

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Держать в большом городе у себя в квартире собаку или кошку - значит брать на себя немалую ответственность. Животное нужно кормить, следить за его здоровьем, выгуливать, а не только гладить. Хотя и гладить также необходимо. И не забывайте еще, что это все-таки животное. А потому оно может драть обои, гадить в обувь, грызть тапки и т. д. Да и к ласкам может относиться по-всякому.

Кто-то, зная об этом, отказывается от того, чтобы держать домашнего питомца, а кто-то взваливает на себя такое бремя. И среди последних есть немало людей, не вполне отдающих себе отчет в том, чем может обернуться дело. Чаще всего подопечные таких хозяев оказываются в конечном счете на улице.

Если без хозяина остается кошка, то в худшем случае она просто погибнет. А если собака, то она уже может представлять опасность для людей. Особенно тогда, когда такие особи сбиваются в стаи. Есть множество примеров, когда «собачьи свадьбы» терроризируют население небольших городов и поселков.

Государство выделяет немалые деньги, чтобы убрать с улиц бездомных животных. А не так давно, в 2018 году, был даже принят федеральный закон, определяющий порядок обращения с ними. Он получил название «Об ответственном обращении с животными» и вступил в силу с 1 января 2020 года.

Невостребованные деньги

Как рассказал начальник Управления ветеринарии Кировской области Сергей Чучалин на заседании аграрного комитета Законодательного собрания, в 2019 году мероприятия по отлову бездомных животных проводились в 38 муниципальных образованиях области. А вот в семи из них до этого «руки не дошли». «Отличились» (с обратным знаком) Арбажский, Богородский, Лебяжский, Лузский, Нолинский, Санчурский и Свечинский районы.

И нельзя сказать, что там некого ловить. Так, например, в начале февраля этого года на сайте Богородского района появилось сообщение о том, что в ходе рейда по выявлению безнадзорных животных, который состоялся в конце января, было обнаружено семь бесхозных собак. Такая стая вполне может и напугать, и напасть, и покусать любого прохожего. Особенно опасна она для детей. При этом район весь прошлый год такой проблемой не озадачивался. Хотя, конечно, о чем это я? Ведь весь 2019-й муниципальная власть решала более важную проблему - организацию Богородского городского округа.

На отлов бродячих животных районами области было потрачено больше 4 млн. рублей. Эта сумма составила менее 80 процентов всех выделенных средств. В результате больше миллиона рублей так и остались неистраченными.

В этом году в областном бюджете вновь выделили деньги по этой статье. Субвенция для 45 муниципальных районов и городских округов составила более девяти с половиной миллионов рублей. И если в 2019 году удалось отловить немногим более полутора тысяч голов бездомных животных, то в нынешнем их должно быть свыше двух тысяч.

Нужно отметить, что в дополнение к мероприятиям по отлову, которыми занимаются специальные фирмы, сами муниципальные власти осуществляют рейды по выявлению бесхозных животных. Так, за прошлый год их было проведено больше 900. В результате на улицах городов и поселков обнаружили свыше двух тысяч кошек и собак, находившихся там без хозяев. Как потом оказалось, почти полторы тысячи животных их все же имели. Пока таким нерадивым хозяевам выдавали только предписание «о недопущении правил содержания животных».

Кроме того, информацию о нарушениях указанных правил дают и подразделения УМВД по Кировской области. Всего зарегистрировано почти 1300 материалов проверок.

Все сведения о нарушениях стекаются в областное управление ветеринарии. Как сообщили в ведомстве, к административной ответственности было привлечено более 2,2 тыс. нерадивых хозяев домашних животных.

Кто построит приют?

Пока не ясно, смогут ли муниципалитеты потратить все выделенные бюджетом деньги. Зато понятно, что «правила игры» в этом году будут другие: вступил в силу новый федеральный закон. В нем процесс обращения с бездомными животными значительно «гуманизирован». Он предусматривает создание для содержания пойманных кошек и собак специальных приютов. К тому же все отловленные особи будут проходить ветеринарную обработку и в обязательном порядке подлежать идентификации.

Главный вопрос, который возникает в связи со вступлением в силу нового закона, - это приюты для животных. Сам закон говорит о них лишь в общих чертах. Поэтому конкретные параметры подобных заведений должны быть прописаны в подзаконных актах. Так, Министерство строительства и ЖКХ РФ в феврале сообщило о том, что в 2020 году оно утвердит свод правил по строительству приютов.

- В данный момент объявлен конкурс на разработку свода правил. Сама разработка пока не началась. Ожидается, что свод правил будет разработан и утвержден в 2020 году, - отметили в пресс-службе ведомства.

В документе пропишут градостроительные, архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерные требования к территориям и зданиям приютов для животных.

Не менее важен также механизм финансирования таких заведений. Пока он тоже не определен. Но, к примеру, Минприроды РФ поддерживает идею финансирования приютов в регионах России средствами из федерального бюджета. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил ранее главе министерства Дмитрию Кобылкину письмо с предложением данной инициативы.

Пока же каждый регион решает эту проблему самостоятельно. В Кировской области все существующие приюты созданы инициативными людьми, зооволонтерами и финансируются за счет собственных средств и добровольных пожертвований.

Председатель областной общественной организации защиты животных «Зоокоролевство» Оксана Стрельцова уверена, что приюты должны быть именно муниципальными, а не частными:

- Безнадзорных животных нужно отлавливать - а куда их везти? Муниципальных приютов нет, усыплять нельзя, а животное живет 10 - 13 лет, и что с ним делать частным приютам, любителям? Общественники когда-нибудь чисто физически не смогут этим заниматься.

По сообщению Управления ветеринарии Кировской области, в настоящее время на региональном уровне ведется работа по приведению областного законодательства в соответствие с федеральным. В частности, подготовлен проект постановления правительства Кировской области «О порядке организации и осуществления органами исполнительной власти Кировской области государственного надзора в области обращения с животными», а также проект постановления «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Кировской области».

На первой стадии

Еще одним новшеством законодательства стало требование по идентификации животных. Как домашних, так и бесхозных. Она проводится различными методами. Это, например, чипирование, биркование, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками.

Как признался Сергей Чучалин, граждане неохотно идут на это, подозревая, что за чипированием кроются очередные поборы со стороны государства. А у людей, которые держат домашних питомцев, особенно в сельской местности и небольших населенных пунктах, денег зачастую и без того немного.

Вообще же, как сказал главный ветеринар области, чипирование, во-первых, позволяет

установить хозяина животного, которое без сопровождения находится на улице. Во-вторых, электронное устройство даёт возможность считывать всю информацию о здоровье собаки или кошки - о наличии прививок, выявленных ветеринарных заболеваний и прочем. Так что метка - не только требование законодательства, но и немалое подспорье для ветврачей.

По данным регионального ветуправления, за все время, прошедшее с принятия этой законодательной нормы, в области чипировано более 8 тыс. собак и кошек.

- Сегодня идет работа по массовой идентификации всех животных - поднадзорных и безнадзорных. Владельцев устанавливают либо в ходе проведения рейдов, либо подрядные организации, которые производят отлов животных. Если это удается, то питомец возвращается хозяину, который и возмещает затраты на его отлов. Ведь 60 - 70 процентов всех особей, которых удается поймать, имеют владельцев, - сказал Сергей Чучалин.

По словам начальника ветуправления, отказ граждан от чипирования домашних питомцев - это нарушение законодательства. Отловленное животное в любом случае будет идентифицировано и получит электронную метку, бирку или чип, а вот хозяин может нарваться на крупные неприятности. И не только потому, что отпускает домашнего питомца на улицу без надлежащего надзора.

Как стало понятно из разговора с Сергеем Чучалиным, реализация нового закона находится сейчас в начальной стадии. Сам он называет этот период «переходным». Думается, что с его реализацией будет еще немало проблем.

Пока же в соцсетях еще немало сообщений о стаях собак, которые терроризируют прохожих. Например, не так давно об этом сообщили из села

Успенского Слободского района. Летом прошлого года собаки покусали там двух женщин.

В конце 2019 года по поводу безнадзорных собак возмущались жители кировского микрорайона Коминтерновский. Фото бродячих псов было размещено в интернете.

А совсем недавно на странице в соцсети «ВКонтакте» кировчане с негодованием написали:

«В Макарье уже больше трёх месяцев обитают бездомные собаки. За эти три месяца они перегрызли только в нашем дворе около 15 кошек (в нашем дворе очень любят кошек, и до недавнего времени их было много). Наш двор находится в 30 метрах от физико-математического лицея и детского сада № 46. Звонили в отлов и получили следующий ответ: «Поймайте их сами, а мы приедем и только тогда заберём». Собаки бегают в стаях по шесть - восемь особей, грызут кошек прямо на дорогах и также на территории детского сада, гавкают по ночам около подъездов. На наше обращение заведующая детским садом никак не отреагировала. Нам уже надоело хоронить каждый день кошек. Писали в администрацию, но и это не помогло».

Таким образом, принять закон - это даже не полдела. Главное - заставить местных чиновников так организовать работу, чтобы жалобы от граждан навсегда ушли в прошлое.

Сергей СМОЛИН.