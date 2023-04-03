У жителей Кирово-Чепецкого района чиновники отбирают дома и землю

В народе говорят, что спешка нужна только в двух случаях - при ловле блох и, выражаясь литературно, при диарее. Во всём остальном она только вредит. Было бы замечательно, если бы наши чиновники следовали этой народной мудрости. Вот только не всегда у них это получается. Гораздо чаще можно наблюдать,как в стремлении отчитаться перед вышестоящим начальством о досрочном выполнении этого начальства

указаний чиновный люд приносит в жертву интересы и размеренную жизнь простых людей, оказавшихся по стечению обстоятельств не в том месте и не в то время.

Так, например, вполне может случиться с жителями деревни Векшино Кирово-Чепецкого района. Прямо по их домам должна пройти трасса «южного обхода» города Кирова. Под удар попали 30 земельных участков, на которых стоит больше десятка жилых строений.

Люди негодуют, а чиновники утверждают, что альтернативы нет.

Столь нужный объезд

С подачи губернатора Кировской области Александра Соколова в нашем регионе была принята пятилетняя программа развития дорог и транспортной инфраструктуры («Вятский край» не так давно писал о ней). Ее частью выступает строительство «южного обхода» города Кирова, который должен разгрузить улицы областного центра и перенаправить большегрузный транспорт в объезд городской территории.

Всего длина этой объездной дороги составит 103 километра. Она пройдет через кировские окраины, Кирово-Чепецкий и Слободской районы. По предварительным оценкам, ее стоимость будет порядка 27 млрд. рублей.

- Прекрасно понимаем, что это один из важнейших элементов транспортной инфраструктуры, ключевой источник транспортной связи, - с пафосом презентовал проект на публичных слушаниях в Вятской торгово-промышленной палате заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев. - Мы считаем, что проект реален к исполнению с учётом тех задач, которые ставят президент, губернатор, правительство. Часть денег уже есть. Будем делать всё возможное, чтобы проект воплотился в жизнь.

Через реки, которые встретятся на пути, - Вятку в районе деревни Цепели и Чепцу у деревни Векшино, - будут построены мосты.

Основная часть строительства этой трассы начнется в 2024 году, но мост через Чепцу планируют начать делать уже в нынешнем. Как сообщило правительство Кировской области, его проект разработан, планируется объявить конкурс на выбор подрядчика.

Заявленная стоимость работ, согласно данным министерства транспорта Кировской области, - около трех миллиардов рублей.

Вместе с мостом будет строиться и примыкающий к нему участок трассы, проходящий через деревню Векшино. И хотя работы должны вот-вот начаться, видимых признаков подготовки к ним не наблюдается.

Режут по живому

Те, кто каждый день в Кирове ездят через улицу Производственную, прекрасно понимают, насколько важна для города объездная дорога. На пересечении с другими улицами постоянно возникают пробки, которые никому удовольствия не доставляют.

К тому же большегрузные машины, проезжающие транзитом, изрядно портят городские улицы, которые в кои-то веки, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», начали приводить в порядок.

Поэтому у кировчан против «южного обхода» нет никаких возражений. Все только за. Чего нельзя сказать о других территориях, через которые эта дорога пройдет. Там далеко не все разделяют восторг жителей областного центра.

Сегодня больше всего возмущенных голосов, выступаю­щих против скороспелых решений министерства транспорта Кировской области, раздается в деревне Векшино Кирово-Чепецкого района.

Несмотря на то что трасса пройдет по окраине этого населенного пункта, она таки затронет деревню, а точнее, три десятка земельных участков на ее территории и больше десятка домов.

Векшинцы, которым «посчастливилось» оказаться в зоне большой дорожной стройки, в прошлом году уже получили уведомления о принудительном изъятии у них земли. А ведь многие дома, что там стоят, построены совсем недавно. Люди вкладывали в них силы и деньги, предполагали жить здесь долго и счастливо. А тут - серпом по… живому. Как тут не возмущаться.

- Мы строились с 17-го по 21-й год, - говорит жительница Векшино Светлана Воробьёва. - Мы очень хотим, чтобы нас услышали. Чтобы каждый (чиновник. - Ред.) поставил себя на наше место. Представил бы, каково нам. Разве так можно с людьми?

А люди сегодня даже не знают, сажать ли огород этим летом, проводить ли в дома газ. Ведь догазификация деревни уже началась - и жители Векшино, ждавшие ее более десятка лет, просто в ладоши хлопают: «Наконец-то у Газпрома и до нас руки дошли!»

«Кажется даже парадоксальным, что в огромном Кирово-Чепецком районе может случиться такое, что потребуется снос домов, - написали журналисты интернет-портала chepetsk.ru. - Но с дорогой получается именно так: чиновники уверяют, что альтернативного подъезда к будущему мосту они найти не смогли. Следовательно, ради всеобщего блага нескольким десяткам семей придется паковать вещи и расставаться с построенными домами, пройдя через мучительную процедуру принудительного выкупа с неизбежными спорами о стоимости имущества».

Как тут не вспомнить историю десятилетней давности. Тогда за три земельных участка (5,6 га), необходимых для прокладки дороги в микрорайоне Урванцево, городская власть Кирова заплатила агрохолдингу «Дороничи» (его в то время возглавлял бывший первый заместитель председателя правительства Кировской области Валерий Крепостнов) свыше 40 миллионов рублей.

А теперь перенесите это в наше время применительно к нынешнему курсу рубля и к трассе через Векшино. Сколько миллионов должны получить владельцы земельных участков, если следовать той, десятилетней давности, логике? Хотя какое тут может быть сравнение? Ведь среди возможных жертв будущей трассы нет ни одного чиновника (ни бывшего, ни нынешнего).

Но нельзя сказать, что недовольство векшинцев изъятием у них земли и домов осталось «гласом вопиющего в пустыне». Отнюдь. Чиновники их услышали и даже организовали на прошлой неделе встречу с ними. Вот только толку от нее оказалось «как от козла молока».

- Мост (через который проходит трасса. - Ред.) может располагаться только на прямом участке реки с видимостью триста метров, - отметил руководитель Дорожного комитета Кировской области Алексей Вепрев. - Если в одну сторону до изгиба реки будет 150 метров, то там строить нельзя. Должно быть обязательно триста в одну сторону и триста - в другую. А таких участков, кроме этого, на данной протяжённости нет.

Впрочем, заместитель министра внутренней политики Кировской области Андрей Чернов пообещал векшинцам, что их претензии будут в правительстве области услышаны.

Альтернативы нет?

На недавнем оперативном совещании губернатор Александр Соколов сказал (применительно к решению вопроса о приватизации охотничьих угодий), что ни одно управленческое решение не должно приниматься без обсуждения с заинтересованными в этом гражданами. И, по его словам, мнение людей должно перевешивать любую финансовую, экономическую или иную целесообразность. Более того, летом прошлого года (еще до выборов) он успел продемонстрировать такой подход.

Речь шла о строительстве мусоросортировочного завода неподалеку от Слободского. Эта инициатива была встречена в штыки местной общественностью. И когда врио губернатора Александр Соколов в июне наведался в Слободской, к нему тут же обратились озабоченные граждане с просьбой отменить ранее принятое решение. Они к тому времени даже 10 тысяч подписей под соответствующей петицией собрали. И что вы думаете, Соколов пошел им навстречу.

- Власть должна слышать мнение людей, - сказал он тогда. - Я дал распоряжение приостановить работы по строительству мусоросортировочного комплекса в Слободском районе. Никаких работ до полного разбирательства в вопросе не будет. Совместно с общественниками в течение июля выясним все обстоятельства выбора этого участка, все аргументы. Такие решения должны приниматься только совместно с общественностью, и все процедуры должны проходить открыто, начиная с выбора участка, инженерных изысканий, экспертизы.

И всё - люди успокоились, чиновники занялись поиском альтернативного варианта. И нашли. Почему же в случае с деревней Векшино всё пошло не так?

Может быть, потому, что выборы прошли, «работать на публику» у избранного губернатора сегодня особой нужды нет. В крайнем случае можно сделать вид, что чего-то не расслышал, о чём-то не доложили, или развести руками и сказать: «Поздно. Механизм уже запущен». И это - во-первых.

Во-вторых, пятилетняя программа по строительству дорог также принята в полном объеме без всяких исключений и вариантов. Строительство «южного обхода» в ней закреплено в том виде, в каком он был запланирован. Менять проект без указания сверху никто, видимо, не собирается. А такой команды пока не поступало. Следовательно, чиновники до упора будут разыгрывать карту безальтернативности прокладки трассы через Векшино.

И, в-третьих, вариантом прокладки дороги без ущемления интересов жителей Векшино могло бы стать изъятие земель у исправительной колонии, которая находится на противоположной стороне дороги. Но это же федеральное и к тому же силовое ведомство. Кому охота бодаться с федералами и наживать себе таких врагов? Дешевле (не только в финансовом плане) и эффективнее заткнуть рты возмущенной общественности.

Таким образом, пока можно предположить, что областные чиновники всё же будут дожимать векшинцев до конца. И делать это они будут крайне оперативно, чтобы в случае, когда о печальной участи сельчан узнают наверху, вернуть вспять было уже ничего нельзя.

Иван ТРОФИМОВ.