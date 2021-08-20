Трудовое лето. Ваше мнение!

Летние каникулы для неленивых школьников стали трудовой сменой. Например, только в Октябрьском районе г. Кирова с мая по август были трудоустроены 145 подростков. Всего же в областном центре в течение этого лета рабочие места получили 1200 юношей и девушек, в том числе и дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ребята в возрасте от 14 до 18 лет помогали благоустраивать и содержать в чистоте городские пространства, ухаживали за сельскохозяйственными культурами и принимали участие в экологических акциях.

И, по отзывам городских чиновников, за четыре месяца набралось не мало отличников труда, целеустремленных и ответственных ребят.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Ваш ребенок работал во время летних каникул?

- Да, и даже неплохо заработал на карманные расходы

- Да, в деревне помогал бабушке и деду по хозяйству

- Нет, никто не предлагает подросткам приличную работу

- Нет, летом школьники должны отдыхать

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: kuban.mk.ru

Скоро 1 сентября. И если школьники думают об учебе, их родители сейчас больше озабочены покупкой одежды и канцтоваров. И хотя статистики утверждают, что рост цен на товары для школы не превышает инфляции, для семейного бюджета эти ежегодные траты не перестают быть серьезным ударом. Особенно, если к началу учебы надо одеть, обуть и собрать не одного ребенка, а двух или трех.

В этом году значительным подспорьем родителям стала единовременная субсидия в 10 тысяч рублей на каждого школьника, выплаченная по распоряжению президента России Владимира Путина.

Тем не менее, родительские кошельки серьезно похудеют к началу учебного года.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Насколько сильно ударила по вашему семейному бюджету подготовка ребенка к 1 сентября?

- Незначительно. Мы были готовы к этим неизбежным тратам – 7 голосов (17,5%)

- Слабо. Помогла выплата в 10 тысяч рублей от президента – 18 голосов (45,0%)

- Значительно. Цены на всё растут, в отличие от зарплаты – 15 голосов (37,5%)

Статью «В первый класс, как в космос?» читайте в субботнем номере «Вятского края».