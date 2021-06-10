Трудовое лето с «Уралхимом»

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стартовал проект «Трудовое лето»: 100 школьников будут трудиться на предприятии в течение летнего периода.

Ежегодно «Трудовое лето» дает возможность трудоустройства подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство из них – дети сотрудников предприятия.

В течение месяца юные заводчане будут выполнять простые операции с документами, заниматься благоустройством территории, примерять на себя роль младших помощников в подразделениях завода. Кто-то будет трудиться в цехах вместе с родителями, а кто-то – помогать сотрудникам других подразделений.

«Сын пришел поработать на завод с желанием, настрой у него боевой! Он впечатлен отзывами старшей сестры. Софья была участницей проекта «Трудовое лето» несколько лет назад и всегда вспоминает об этом времени с теплотой», – поделился Евгений Бугреев, механик цеха 37.

«Работа в летний период для меня – новый опыт. Впечатляют масштабы предприятия, и то, как все четко организовано. Трудиться буду в одном цехе с папой, интересно посмотреть, чем он занимается, узнать особенности его профессии», – рассказал Юрий Бугреев.

Участие в проекте «Трудовое лето» позволяет детям познакомиться с процедурой трудоустройства: с каждым заключается трудовой договор. Рабочий день школьников длится четыре часа. Подростки обеспечиваются дотацией на питание, по итогу месяца выплачивается заработная плата и материальная поддержка от Центра занятости населения.

В 2021 году филиал примет на работу 32 школьника в июне, по 34 – в июле и августе.

«Дети за период работы успевают познакомиться с историей предприятия, увидеть его масштабы, узнать больше о работе своих родителей. В конце каждой «трудовой смены» проводятся интересные профориентационные мероприятия, чтобы закрепить результат работы», – подчеркнула заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу Елена Перминова.