«Трудовая книжка выдана на руки…» Ваше мнение!

Фото: realnoevremya.ru

С 1 января 2021 года вступил в силу закон о ведении в России электронных трудовых книжек. Теперь работодатели вносят в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде.

До 31 декабря россияне могли выбрать, в каком формате они хотят видеть свою трудовую книжку. Тем, кто решил перейти на электронные носители, начальство должно выдать бумажные трудовые на руки. При этом выданная бумажная книжка сохраняет свою силу.

Однако по информации ПФР на 29 декабря 2020 года, из 58,1 млн. застрахованных лиц 34,9 млн. работающих россиян решили вести трудовую в бумажном виде и только 5,2 млн. трудящихся захотели пользоваться электронным форматом.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Вы перешли на электронную трудовую книжку?

- Да, и получил бумажную трудовую на руки

- Нет, я не доверяю электронным документам

- Я даже не слышал о таких нововведениях

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Фото: kirovreg.ru

13 января президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом «Спутник V», созданным Центром имени Гамалеи, в скором времени также станет доступна вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский Центр «Вектор».

11 января в Кировскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19 в количестве 2200 доз. Партия распределена между медицинскими организациями и доставлена во все прививочные пункты. Это уже четвертая поставка вакцины в регион.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы привиться от коронавируса?

- Я уже прошел вакцинацию - 8 голосов (19,5%)

- Да, я готов привиться – 20 голосов (48,8%)

- Нет, я не верю в прививки - 13 голосов (31,7%)

Читайте статью «Каждому по два укола вакцины» в субботнем номере «Вятского края».