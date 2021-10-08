Труд по приговору. Ваше мнение!

Фото: 43.fsin.gov.ru

В Кировской области, на базе ООО «Вахруши-Юфть», открыт исправительный центр для осужденных к принудительным работам.

В сентябре 2021 года между обувной фабрикой и КП-21 УФСИН России по Кировской области был подписан договор о создании на предприятии участка, функционирующего как исправительный центр. После этого предприятие начало подготовку помещений для постоянного проживания 50 новых работников из числа осужденных к принудительным работам, которые будут здесь же трудоустроены.

Всего по России на базе объектов предприятий уже создано 28 исправительных центров, с возможностью размещения более 2 тысяч осуждённых. В ФСИН считают, что за этим проектом будущее и планируют увеличить число таких работников.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Решатся ли кировские промышленные предприятия использовать труд осужденных?

- Да, это дешевая рабочая сила в больших количествах

- Нет, у осужденных недостаточная квалификация

- Рабочим небезопасно трудиться рядом с преступниками

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию и совершенствованию сферы образования.

В числе поручений главы государства – ряд предложений, внесенных ранее губернатором Кировской области, руководителем комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорем Васильевым и кировскими педагогами.

В частности, получила поддержку президента инициатива об исключении из законодательства понятия «образовательная услуга». Эту тему поднимали педагоги региона в ходе разговора о повышении престижа профессии: воспитание ребенка – процесс всеобъемлющий и непрерывный, его невозможно заключить в узкие рамки термина «услуга».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вернет ли авторитет профессии учителя отмена понятия «образовательные услуги»?

- Да, школа – не прачечная, в ней воспитывают и дают образование – 11 голосов (26,8%).

- Нет, важно не название, а уровень профессионализма педагогов – 21 голос (51,2%).

- Возможно, но прежнего авторитета учителям уже не вернуть – 9 голосов (22,0%).

Статью о письмах учеников к своим учителям читайте в субботнем номере «Вятского края».