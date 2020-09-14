Третий сезон чемпионата «УРАЛХИМиЯ» стартовал в Кирово-Чепецке

В Кирово-Чепецке прошла презентация третьего сезона чемпионата «УРАЛХИМиЯ». Организаторы чемпионата – филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и телеканал «Девятка ТВ».

Старт новому сезону дали в День города, 12 сентября. В этом году чемпионат посвящен 65-летнему юбилею Кирово-Чепецка. В отличие от двух предыдущих сезонов, которые проходили весной, этот захватит период с сентября по ноябрь. Учитывая ситуацию с COVID-19, презентацию провели с соблюдением всех необходимых мер предосторожности в Центре культурного развития (ЦКР). Здесь собрались представители всех образовательных учреждений и родительских комитетов школ. Познакомили присутствующих с условиями нового сезона ведущие телеверсии чемпионата – семья Ирины и Геннадия Никулиных. Прямая трансляция презентации для всех желающих велась в сообществе «УРАЛХИМиЯ» в социальной сети «Вконтакте».

В новом сезоне изменился формат чемпионата. Его главные участники в этом году – кирово-чепецкие семьи. Межшкольное состязание также сохранится. За ходом испытаний на протяжении чемпионата можно следить в эфире телеканала «Девятка ТВ», а также на ресурсах информационных партнеров проекта: телеканала «АКТВ», газеты «Вперед», городских порталов «Город Ч» и «Чепецк.ру».

Семьям-участницам подготовили пять творческих заданий. По итогам каждого из них семей-победительниц наградят призами.

Первый конкурс – «Дружная семья». На данном этапе нужно показать, как проходит семейный досуг. Результат выполненного задания – видеоклип.Семья-лидер этого этапа получит игровую приставку.

Второй конкурс – «Добрая семья». Благотворительность, помощь пожилым людям, организация и проведение субботника в своем дворе, выпечка для коллег – эти и другие варианты добрых дел могут совершить участники проекта и рассказать об этом в отчете. Его форма произвольная. Победителям достанется робот-пылесос.

Третье задание – «Здоровая семья». Чтобы выполнить задание третьего этапа, участники должны показать, как они придерживаются принципов ЗОЖ в прямом эфире.Самая «Здоровая семья» получит набор кухонной техники.

Четвертое испытание – «Творческая семья». Участникам предстоит посвятить песню собственного сочинения Кирово-Чепецку. Работы принимаются в аудио- или видеоформате. Главные призы испытания – музыкальный центр и портативная колонка.

Пятое задание «Крепкая семья» – рассказ об истории и традициях семьи в произвольном формате. В этом конкурсе победитель выигрывает ноутбук.

В каждом туре будут вручать приз зрительских симпатий.

Семьи, которые поучаствовали хотя бы в одном из пяти конкурсов, могут побороться за главный приз проекта – 250 тысяч рублей на исполнение семейной мечты. В финальном испытании необходимо подготовить экскурсию по знаковым для семьи местам в городе.

Конкурс-соревнование пройдет и между учебными заведениями города. Школам Кирово-Чепецка будут присваивать баллы за участие семей учеников в чемпионате. Одна семья приносит один балл в копилку заведения. Если в семье несколько детей, посещающих разные образовательные учреждения, то каждое заведение получает по баллу. Кроме того, каждая школа может стать участницей конкурса на лучший подарок городу. Командам городских образовательных учреждений предстоит поздравить Кирово-Чепецк с днем рождения в мультиформате. Каждую школу может представлять только одна команда. Главный приз – 250 тысяч рублей.

Определять победителя будет экспертное жюри, которое оценит креативность подачи и качество материала.

Глава города Кирово-Чепецка Елена Савина поздравила всех с началом нового сезона и пожелала успехов участникам. Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Анатолий Шаблинский подчеркнул высокую социальную значимость проекта для города и отметил, что главная задача нового сезона – сделать семьи Кирово-Чепецка счастливее.

Все подробности нового сезона чемпионата и положение конкурса размещены на сайте уралхимия-семья.рф и в сообществе «УРАЛХИМиЯ» в социальной сети «ВКонтакте». Также участники смогут транслировать творческий процесс и результаты на своих страницах во «Вконтакте», публикуя фото и видео с хештегом проекта #УРАЛХИМиЯ_семья и уникальным хештегом своей семьи.