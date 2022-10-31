Топить - не шаньги мазать. В Кировской области начались проблемы с теплоснабжением
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Всё чаще и чаще указания губернатора Кировской области Александра Соколова (на фото) напоминают старый советский анекдот: «Товарищ прапорщик, остановите поезд, солдат отстал», - обращается к прапорщику офицер. Прапорщик, высовываясь из окна, командует: «Поезд, стой! Раз, два…»
Именно такое впечатление производит информация, опубликованная на сайте правительства области по итогам еженедельной планёрки у губернатора. Её заголовок гласит: «До конца дня в посёлке Заря отремонтируют котельную», и посвящена она проблемам с подачей тепла в квартиры в этом рабочем посёлке Опаринского района.
Выслушав доклад и.о. министра строительства, энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского о причинах возникновения кризиса (поломка оборудования и замена его новым), глава региона дал команду: «Сегодня же направить в Зарю сотрудника министерства строительства, энергетики и ЖКХ, также туда должен выехать глава Опаринского района. Нужно проконтролировать, чтобы привезённое оборудование было установлено сегодня же. Также необходимо встретиться с людьми, лично убедиться, что тепло поступает в их дома, и извиниться за возникшую ситуацию».
Не знаю, решаются ли какие-то проблемы по щелчку пальцев, но перебои с отоплением поселка Заря - явно не тот случай. Как говорят (и пишут в соцсетях) сами жители Зари, приказ губернатора батареи не нагрел. Не стало теплей и от извинений чиновников.
Туда, сюда, обратно…
Котельная поселка Заря в качестве топлива использует щепу. Везут ее до п. Альмеж (того же Опаринского района) и сваливают на дорогу у поворота на Зарю (как рассказала «Вятскому краю» местная жительница). Ехать по разбитой трассе до самого поселка водители не рискуют. В результате этой перегрузки топливо доходит до котельной сырым, грязным, с немалым количеством камней. Такое качество щепы, естественно, сказывается и на производительности оборудования, и на его техническом состоянии. Так получилось и на этот раз: из строя вышли основной и резервный котлы.
- Возникли проблемы с насосным оборудованием. Насос заказан. Сегодня, 24 октября, он должен поступить в Киров и сразу будет направлен в Опаринский район. Сегодня же в течение дня насос должен быть установлен, - пообещал на планёрке у губернатора Владимир Климентовский.
Как отреагировал на случившееся глава региона, можно видеть выше. По его указанию в Зарю выдвинулись заместитель министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Алексей Журавлёв и глава администрации Опаринского муниципального округа Андрей Макаров. В понедельник в 18-00 они отрапортовали, что новое оборудование смонтировано на котельной. В дома начал поступать подогретый теплоноситель.
Этим же вечером в школе поселка они провели встречу с жителями и ответили на их вопросы. Вот только жители вышли с нее невеселыми.
«Как и велел губернатор, извинились, а нам от этого легче не стало», - написала в опаринской группе в соцсети «ВКонтакте» Наташа Смирнова. И ее пессимизм оправдался: уже на следующий день в квартирах снова похолодало.
«Тепло велел дать - дали, батареи как парное молоко, чуть прохладнее», - написали жители Зари во вторник. Но в среду температура в домах всё-таки повысилась (о чём радостно сообщили на сайте правительства Кировской области).
- У нас такие качели идут с начала отопительного сезона, то есть с 15 сентября, - поделилась с «Вятским краем» своими впечатлениями местная жительница. - То они (коммунальщики. - Ред.) топят, то не топят. Неделю батареи горячие, неделю - холодные. С начала отопительного сезона их больше чем на десять дней не хватало. Вот и в этот раз гадаем, надолго ли нам тепло дали.
Министр дрова не колет
Самое интересное во всей этой ситуации - то, что она была предсказуема. Два года назад, зимой 2020 - 2021-го, в поселке Заря уже был кризис с подачей тепла в дома. Тогда бывшее градообразующее предприятие - Кировский лесопромышленный комбинат, в чьем ведении находится местная котельная, отапливающая поселок, - из-за проблем с топливом и из-за состояния тепловых сетей перестало выполнять свои обязательства перед жителями.
Вмешательство прокуратуры и Следственного комитета помогло привести руководство комбината в чувство. А правительство области взялось активно решать проблему. Выбрали вариант передачи котельной в аренду муниципальному предприятию, что сняло напряжённость. А на перспективу из областного бюджета были выделены деньги на строительство новой котельной, которую должны пустить в середине ноября 2022 года.
Но уже летом этого года на совещании у губернатора области Александра Соколова (тогда с приставкой «врио») при рассмотрении вопроса о подготовке к отопительному сезону бесперебойная работа котельной в пос. Заря была обозначена как проблемная. Заслушав доклад заместителя министра строительства, энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского (ныне исполняет обязанности министра), глава региона выдал сакраментальное заключение:
- В посёлке Заря Опаринского района есть проблема не войти в отопительный сезон. Из-за смены котельных с 15 декабря. Вопрос: кто будет топить до 15 декабря? Если тепла не будет, вы будете лично колоть дрова и топить людям печи. Отопление в посёлке Заря будет.
Где сегодня Климентовский? Правильно, сидит в своем кабинете в здании правительства области. Не машет колуном, не кидает в топку дрова.
Есть ли отопление в домах жителей поселка? Выше уже написано.
Что мешает Соколову решить проблему? Желание сделать это вручную, в режиме пожарной команды, «лихим кавалерийским наскоком», без учета многих мелких, но немаловажных деталей. Такой подход вызывает только усмешки у тех, кто живет в Заре. И уж совсем не прибавляет авторитета региональной власти.
И в заключение хотелось бы напомнить: не так давно «Вятский край» писал о том, что проблемы с прохождением нынешнего отопительного сезона будут. И оказался прав. Ситуация в Заре, как нам кажется, только первая ласточка в череде грядущих сбоев. Губернатор ещё устанет щёлкать пальцами по каждому такому случаю. Впрочем, не будем загадывать наперёд.
Иван ТРОФИМОВ.
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