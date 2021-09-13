Только вперёд! Кировское отделение «Боевого братства» празднует 15-летие работы

Я всегда горжусь этими парнями, слежу за их успехами, просто интересуюсь здоровьем, поздравляю с различными датами, днями рождения. И радуюсь, что жизнь многих из них сложилась неплохо, они по-прежнему в боевом строю и так же, как в Афганистане, на Северном Кавказе, в других горячих точках, куда их посылала Родина, берегут настоящее мужское единство и братство.

В том я еще раз убедился, когда накануне 15-летия Кировского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» встретился с его руководителем, ветераном войны в Афганистане Владимиром МЫШКИНЫМ.

- Владимир Николаевич, начнем с того, как всё начиналось.

- Когда война в Афганистане закончилась, наша страна стала другой. В лихие 90-е годы во время перестройки начался раздрай в обществе - всеобщая нищета, безработица. Мы, по существу, оказались брошенными на произвол судьбы.

Вот так и появился Российский союз ветеранов Афганистана, ставший помощником в решении наших проблем. А позже, в 1997 году, генерал-полковник, Герой Советского Союза Борис Громов создал еще одну организацию, объединившую всех ветеранов боевых действий.

В 2006-м на общем собрании учредили Кировское отделение «Боевого братства». Первым председателем был Сергей Пестриков. В 2009-м избрали меня.

- Понятно, что сразу же определились цели новой организации.

- Нам хотелось помочь в первую очередь молодым ребятам, вернувшимся с войны. А потому обозначили одну из главных задач организации - социально-экономическая и правовая поддержка ветеранов, членов семей погибших. Утвер­дили и другие направления - тоже вполне четкие и конкретные: увековечить память погибших защитников Отечества, на примере парней, живущих рядом (многие же не знали, кто живет с ними на лестничной площадке), заниматься духовно-нравственным и военно-патриотическим воспитанием молодежи.

- Я постоянно общаюсь с ребятами, с родителями погибших. Они видят, что память об их сыновьях не угасла.

- Соглашусь, сделано немало. Во многих районах Кировской области активно работают первичные организации «Боевого братства». В Кировской области проживают около 18 тысяч ветеранов, участников локальных войн и во­оруженных конфликтов. В них погибли 313 человек (86 - в Афганистане, 227 - на Северном Кавказе и в других горячих точках).

- Сейчас в областном центре и других населенных пунктах есть улицы с именами павших…

- А как же без памяти? Это наша история, пусть и скорбная. Именами погибших защитников Отечества названы три улицы в Кирове и четыре - в районах области. В школах, где учились погибшие воины, оборудованы уголки с их фотографиями, открыты музеи боевой славы.

Открыты памятники - мемориалы участ­никам боевых действий и миро­творцам в Кирове, Белой Холунице, Вятских Полянах, Малмыже, Омутнинске, в посёлке Уни и в других районах области.

На школах и профессиональных учебных заведениях установлены мемориальные доски (увековечена память 208 земляков). Во всех образовательных учреждениях есть уголки памяти и славы, проводятся спортивные мероприятия.

- Не все, наверно, знают, в честь кого названа улица Романа Ердякова и какой подвиг он совершил. Он боец 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, вместе с такими же 18 - 20-летними парнями сдерживал натиск боевиков, по численности во много раз превышавших их силы. Они стояли насмерть.

- На всех школах, где учились бойцы 6-й роты, есть мемориальные доски. Открыт памятник в Малмыже генералу Валерию Асапову, погибшему уже в наши дни в Сирии.

- В Кирове на площади маршала Конева стоит БТР - напоминание всем живущим о войнах, в Унях - тоже БТР. Где взяли?

- Есть еще неравнодушные люди. Эти боевые машины оказались в пунктах приёма металла. Мне позвонили, сказали, мол, рука не поднимается их распиливать, может, что-то сделаете из них - пусть они еще послужат людям. С помощью офицеров прежней Кировской дивизии внутренних войск МВД РФ мы их восстановили. На площади много меро­приятий проводится. Так же и в Унях: сделали сквер, облагородили место во­круг БТР. И там сейчас также проводят с юными уроки мужества и так далее.

- Еще есть памятник в Радужном - тоже инициатива «Боевого братства»?

- Там в День Героев Отечества открыли своеобразную Книгу Памяти, посвященную ветеранам Великой Отечественной, Афганистана, Северного Кавказа. И решили еще участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: они тоже достойно выполняли свой долг.

- Уже стали традиционными различные спортивные состязания в память о вятских героях.

- Это тоже дань уважения погибшим, их семьям и урок молодому поколению, особенно тем, кому предстоит служить в Вооруженных силах России. Крупные соревнования, имеющие статус всероссийских, межрегиональных и областных, проводятся ежегодно: всероссийский турнир по боксу в память Героя Совет­ского Союза Александра Опарина, турнир по гиревому спорту, посвящённый выводу советских войск из Афганистана, турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Ожегова, межрегиональный - по футболу - памяти Анатолия Кузнецова, погибшего в Афганистане (кстати, он стал одним из прототипов героев известного фильма «9 рота»), турнир по хоккею памяти Романа Ердякова и многие другие.

Когда выступаем в школах, колледжах, университетах, видим, что отношение ребят к службе в армии изменилось. Они понимают и не говорят: «Зачем вы туда пошли?» Всегда внимательно слушают.

- По крайней мере, хочется надеяться, что наши вятские ребята не станут переписывать историю, опошлять героизм наших отцов, дедов, в целом Великой Отечественной...

- Страшно, когда некие псевдопа­триоты пытаются говорить о якобы не существующих подвигах жителей блокадного Ленинграда, Александра Матросова, Зои Космодемьянской…

- Так называемый недавний вывод американцев из Афганистана уже все назвали позорным бегством. Вывод советских войск стал по-настоящему показательной боевой операцией, вошедшей в историю вооруженных сил.

- Я сам участвовал в этом в 1988 году. Уверяю, это была действительно организованная, продуманная, четко выполненная операция нашего командования. Сотни тысяч жителей нашей страны до­ждались своих солдат - мамы, родные, близкие, любимые девушки, родственники. Когда война закончилась, возвращались оттуда, считали себя героями: мы - победители, выполнили задачу, которую ставила перед нами наша страна! Ввод войск в 1979 году - политически правильный ход. Правда, сейчас много об этом спорят: нужна ли была эта война, для чего туда ввели войска?

По прошествии многих лет понимаем: мы защищали южные границы нашей страны. Сейчас ведутся разные разговоры. Но те, кто прошел войну, знают: там погибли около 15 тысяч боевых друзей и война не была напрасной. На тот период, на десять лет, бойцы оттянули распро­странение наркомании (все основные наркотрафики идут оттуда).

Я в Афгане оказался в 1987-м. Перед тем попал в учебный парашютно-десантный полк, который находился в Фергане, в Узбекистане. Это отдельный полк, который готовил солдат именно для прохождения службы в Афганистане. Я целена­правленно готовился к службе в армии.

Когда проходили при выводе мост через Амударью, местные жители наши машины забрасывали цветами - эти кадры вы видели.

- Неслучайно и дружба у всех по-прежнему настоящая, мужская.

- Я всегда ребятам говорю о крепкой и надежной дружбе - армейской. Мы ею очень дорожим, несмотря на то что все разного возраста. Есть солдаты и офицеры, но нас объединяет только одно - память о той войне, о наших боевых друзьях.

- «Боевое братство», пожалуй, одна из немногих общественных организаций (как и афганская), в которой не забывают о реабилитации ветеранов, особенно инвалидов войны.

- За последние пять лет мы выделили 227 путевок для лечения ветеранов, из числа тех, кого объединяет организация. Это санатории Краснодарского края, Крыма, Северного Кавказа и так далее. Не забыты и члены семей ветеранов. Нынче реабилитацию прошли 85 человек.

Радует, что почти из 90 региональных ветеранских организаций России наше «Боевое братство» в общероссийском рейтинге вошло в десятку лучших.

- Всякий раз перед Днем Победы замечаем, что уходят и уходят ветераны: время берет свое. Но «Боевое братство» продолжает их традиции?

- По существу, мы переняли эстафету наших дедов. Мне приятно (и я горжусь этим), что пять лет назад ветераны нам передали копию Знамени Победы, чтобы мы достойно несли его, хранили историю, память. И мы не уроним честь старшего поколения!

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

Фото из личного архива В.Н. Мышкина.