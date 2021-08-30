«Точка росы». В Кировской области - особый противопожарный режим

Недавно зашла в ближайший лесок возле дачи и ужаснулась: такая сушь. Грибочки, что изредка встречаются, уже сушёные. Сухие ветки трещат под ногами, жухлая трава шуршит. Настоящее бедствие для леса. Кажется, достаточно одной искры - и вспыхнет пожар до небес.

Неслучайно в связи с высокой пожарной опасностью в лесах с 20 августа постановлением правительства Кировской области в регионе введён особый противопожарный режим.

Эта мера необходима для снижения риска возникновения пожаров в лесах, для обеспечения безопасности людей, сохранения их жизни и имущества.

Вот что рассказал о ситуации и о борьбе с огнем начальник КОГСАУ «Лесоохрана» Руслан Сибагатулин.

Держать в узде огненную стихию

- На сегодня у нас зарегистрирован четвертый-пятый класс пожарной опасности. Мы активно работаем над локализацией и ликвидацией лесных пожаров. Сегодня (24 августа. - В.А.) проводим авиапатрулирование, в частности облёт Кирсинского лесничества. С начала пожароопасного периода у нас зарегистрирован 131 лесной пожар. В целом площадь, пройденная огнем, составляет 505 гектаров, в том числе территория, покрытая лесом, 454 гектара, а в среднем площадь одного пожара - 3,8 гектара.

Наземная служба нашего подразделения занята непосредственно тушением лесных пожаров. На сегодня идет борьба с тремя пожарами. Горят Нолинское, Дубровское, Кайское лесничества.

- А вчера сколько лесных пожаров было?

- Семь пожаров: три действующих, они распространяются, к сожалению, и четыре возгорания удалось локализовать. Это в Юрьянском лесничестве - два пожара, в Кирово-Чепецком и Вятскополянском - по одному. Угрозы населенным пунктам нет.

- Руслан Сергеевич, а случаев перехода огня на деревни, сады не было?

- Нет, такой беды мы не допустили.

- Наверное, благодаря тому, что под контролем всё-таки стараетесь держать огненную стихию?

- Я считаю, что это благодаря своевременному авиа- и наземному патрулированию. Лесные пожары обнаруживаются еще в зародыше, на малых площадях. К примеру, последние пожары обнаружены на площади меньше одного гектара: 0,6 - 0,3 га, что позволяет нам на такой малой территории высадить группу парашютистов-пожарных и локализовать огненные очаги, не допустить их дальнейшего распространения.

- И где же такие точечные пожары удалось вовремя заметить и обезвредить?

- Например, при облёте Зуевского и Нолинского лесничеств были выявлены пожары на площади 0,1 гектара. Сегодня борт был поднят в семь утра на 131-й пожар, также площадью 0,1 гектара.

Из искры… от тепловоза

- Облёт лесов ведётся сейчас ежедневно?

- Авиапатрулирование идет с начала пожароопасного периода. На сегодня мы налетали уже порядка 300 часов лётного времени.

- А средства на бензин вам выделяют? Помню, в прошлые сезоны с финансированием облётов лесов сложно было.

- Федерация уже дополнительно выделила деньги и на тушение лесных пожаров, и соответственно - на оснащение материально-технической базы.

- К сожалению, многое зависит от погоды. И от так называемого человеческого фактора?

- Безусловно, погодные условия нельзя исключать: эта изнурительная жара способствовала возникновению лесных пожаров. Ну и, конечно, безответственное поведение людей.

- Некоторые считают, что у себя на даче они что хотят, то и творят. В жару сжигают сорняки, прочий мусор. И даже не реагируют на замечания соседей.

- Кстати, по статистике, 95 лесных пожаров в области возникло по вине местного населения, 11 пожаров - в результате перехода с земель иных категорий: сельхозпалы пришли с полей. Причиной 20 возгораний стали грозы, три лесных пожара случились от линий электропередачи из-за коротких замыканий и один - от железной дороги. Причиной, по мнению экспертов, возможно, стали искры от тепловоза.

Есть районы, в которых больше лесных пожаров, к примеру в Парковом лесхозе, что вблизи Кирова. В Кайском и Кирово-Чепецком лесничествах тоже много возгораний было. А есть районы, в которых ни одного лесного пожара не зарегистрировано. Например, в Белохолуницком, в Санчурском, а также - в Сорвижах и Унях.

- Интересно, в чём причина такой разницы? Больше бдительности у властей, населения?

На страже лесов

- Многое зависит и от профилактической работы. Наши сотрудники, к примеру, перед

пожароопасным сезоном выезжают в районы, проводят беседы в школах, как беречь природу, лес от огня.

- Что особенно актуально сейчас, когда по всей стране то тут, то там возникают очаги лесных пожаров. Слышала, уже и до Нижнего Новгорода огненная стихия докатилась.

- Да, Нижний горит, к сожалению. И Кострома, и Йошкар-Ола. Почти весь Приволжский федеральный округ охвачен огнем. Ситуация близка к 2010 году, когда от дыма пожарищ в ряде районов нечем было дышать.

- На помощь в другие регионы вам не приходилось вылетать?

- Мы на страже лесов Кировской области, но соглашения о помощи с соседями подписаны. Если будет необходимо, мы готовы оказать им поддержку в тушении лесных пожаров, так же как и они нам. Пока, слава богу, хотя сезон исключительный, мы справляемся и не допускаем крупных лесных пожаров.

- По прогнозу, не за горами дожди.

- Конечно, мы надеемся на понижение температуры. Для нас очень важна так называемая точка росы. Самое лучшее время для тушения лесных пожаров - либо рано утром, либо под вечер, когда жара спадает и огонь начинает притухать. А «точка росы», своего рода туманность, нам помогает: нет активного горения - и пожар можно потушить намного быстрее. Так что надеемся на дождики.

- Опять же садоводы, убирая урожай, могут начать сжигать ботву…

- У нас заключено соглашение с МЧС, у министерства в свою очередь - с садоводческими товариществами. Сотрудники его ведут разъяснительную работу.

Интервью взяла Вера Ануфриева.

Фото из архива КОГСАУ «Лесоохрана».

Памятка

Пока действует противопожарный режим, жителям региона запрещается посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву и проводить пожароопасные работы. Неосторожное обращение с огнем, выжигание хвороста, лесной подстилки, нарушение правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуются по закону.

Гражданам, нарушающим правила пожарной безопасности, грозит административный штраф в размере от 4000 до 5000 рублей, должностным лицам - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара или пожара, действующего на землях, прилегающих к лесным насаждениям, необходимо незамедлительно сообщать по телефонам региональной диспетчерской службы КОГСАУ «Лесоохрана»: 64-34-28, 38-20-92, либо по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (круглосуточно, звонок бесплатный), либо по телефону 112.