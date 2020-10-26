Тепло пошло «со скрипом». В Кировской области начался новый отопительный сезон

Зима на носу. Но, как это обычно бывает, для некоторых коммунальных служб она пришла неожиданно. Хотя, как отмечают в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, нынешний отопительный сезон начался без срыва во всех без исключения муниципальных образованиях. Даже в тех, которые в прошлом году не получили паспорта готовности к зиме.

И все же картина с подачей тепла в жилые дома и социальные учреждения далека от совершенства. Особенно в областном центре.

Отопительный сезон начался повсеместно

Как сообщили официальные источники, во всех муниципалитетах отопительный сезон начался в штатном режиме без сбоев. В течение осенне-зимнего периода контроль за реализацией разработанных планов по обеспечению безаварийного прохождения отопительного периода будут вести ответственные сотрудники министерства.

Напомним, что в 2019 году паспорта готовности не получили 14 муниципальных образований из 45. Потому в этом году на особом контроле находятся Верхнекамский и Подосиновский районы, г. Вятские Поляны, г. Котельнич и г. Кирово-Чепецк.

- В 2020 году все эти муниципалитеты входят в отопительный сезон без срывов и без режимов ЧС, - сказал министр энергетики и ЖКХ Андрей Балдыков. - По каждому из них было найдено решение. Например, в поселке Лесном Верхнекамского района теплоснабжение осуществляет новая ресурсоснабжающая компания, которую удалось привлечь в текущем году. Этот муниципалитет традиционно был одним из самых сложных по прохождению отопительного сезона. Нынче старт отопительного периода здесь проходит без нарушений.

Нынче областной бюджет выделил порядка 70 млн. рублей муниципальным образованиям на подготовку к отопительному сезону. На эти средства в 22-х из них был проведен ремонт котельных.

Вся ответственность – на УК

22 сентября началась подача тепла и в дома кировчан. Но даже неделю спустя 255 домов в Кирове не были подключены к отоплению. По традиции главный концессионер теплосетей - компания КТК обвинила в этом безобразии управляющие компании. Свою жалобу она направила в администрацию города.

- В настоящее время КТК завершает последние работы для того, чтобы обеспечить надежную подачу тепла в дома кировчан, - в конце сентября сообщила КТК. - Компания обращает внимание, что ответственность за комфортный температурный режим в квартирах кировчан полностью лежит на управляющих организациях.

Жалоба КТК на «управляйки» была рассмотрена Госжилинспекцией и областной прокуратурой.

- От администрации Кирова и «ЭнергосбыТ Плюс» нами получена информация о возможных фактах несоблюдения лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, обязательных требований к содержанию общего имущества в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Такая информация получена по 31 обслуживающей организации, - сказал руководитель Государственной жилищной инспекции Кировской области Виталий Шулепов.

Все эти организации были проверены прокуратурой Кировской области. Было установлено, что на 24 сентября отсутствуют паспорта готовности у четырех организаций. В отношении них принято решение о возбуждении административных дел.

Однако и в начале октября подача тепла велась далеко не во все кировские дома. К нему не имело доступа пять процентов жилищного фонда. И спихнуть всю вину полностью на УК уже не получилось.

- Из 199 домов 92 не подключены к отоплению по причине дефектов, в 107 домах нет тепла из-за того, что их еще не подключили управляющие компании, - сообщил в начале октября пресс-секретарь компании Олег Прохоренко. - Работы по ликвидации дефектов будут идти все выходные, привлечены 24 сварочные бригады. До воскресенья, 4 октября, все работы будут завершены, тепло будет подано во все дома.

Худо-бедно, в октябре отопление кировских квартир удалось наладить. Хотя и не без жалоб на его неоднократные отключения то тут, то там. Они периодически до сих пор встречаются в соцсетях. Однако подкралась другая беда - платежки.

Плата должна быть законной

Отопительный сезон едва начался. И от первых платежек кировчане не ждали какого-то подвоха. Но Кировская теплоснабжающая компания не дала им скучать.

- Беспредел КТК, - написал анонимно житель областного центра в группе «Злой кировчанин» соцсети «ВКонтакте». - За сентябрь выставили счет 3716 рублей, а отопление включили 4 октября, за что мы должны платить?

Это сообщение вызвало бурную реакцию.

- При наличии жадности и алчности АО «ЭнергосбыТ Плюс» ничего перерассчитывать не будут, пока на Дерендяева, 80/2, в окна кирпичи не полетят! - написал Андрей О.

- Каждый год один и тот же вопрос задают... уже несколько лет, - сетует Светлана Б. - Люди-и-и... ау-у-у... «проснитесь» уже.

И такие жалобы не единичны. В дело пришлось вмешаться региональному министерству энергетики и ЖКХ и Госжилинспекции. Они напомнили, как кировчанам, так, думается, и самой КТК, о том, как правильно должна начисляться плата за тепло.

«При наличии общедомового прибора учета (ОДПУ) тепловой энергии в многоквартирном доме размер платы за отопление определяется исходя из показаний ОДПУ, снятых на отчетную дату, - разъяснили горожанам чиновники из министерства. - При отсутствии ОДПУ в многоквартирном доме размер платы за отопление определяется исходя из норматива. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в зависимости от степени благоустройства многоквартирных и жилых домов на один квадратный метр общей площади».

В свою очередь ГЖИ дополнила, что коммунальная услуга по отоплению должна предоставляться потребителям круглосуточно и бесперебойно в течение всего отопительного периода.

«В Кировской области температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +20 градусов, в угловых комнатах не ниже +22, - пояснили в жилинспекции. - Если температура в жилых помещениях не соответствует установленным нормам, необходимо сообщить об этом исполнителю коммунальной услуги (управляющей или ресурсоснабжающей организации). Для этого необходимо письменно или устно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя данной коммунальной услуги или иную службу, указанную исполнителем (контакты аварийной службы должны быть указаны в квитанции за отопление)».

Помогут ли кировчанам эти памятки? Сомневаюсь. Думается, что вся борьба с завышенными начислениями еще впереди. Ну а сегодня помимо этого горожан занимает и еще один вопрос, косвенно связанный с началом отопительногоь сезона, но прямо - с КТК. Это - раскопки на кировских улицах, которые до сих пор не завершены.

Раскопки прекратить!

Все мы ходим по улицам и видим, что этим летом масштабы ремонта теплотрасс приобрели просто глобальный характер. Где-то ремонтники уложились в сжатые сроки и привели участки в надлежащий вид, но есть еще немало мест, где этого не сделано.

Естественно, что дороги и тротуары вызывают законные нарекания у тех, кто по ним ходит. Повезло еще, что нынешняя осень выдалась долгой сухой и теплой. Иначе жалобы на КТК посыпались бы лавиной. Досталось бы и городской администрации. Ведь именно она должна следить за сроками ремонта.

Впрочем, и здесь нужно отдать должное городским чиновникам, они и без «подогрева» со стороны общественности обратили внимание на затягивание процесса с ремонтом теплотрасс.

На состоявшемся на прошлой неделе совещании с участием представителей КТК глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов потребовал от концессионера прекратить все земляные работы, кроме тех, которые необходимы для устранения аварий на теплосетях. Также он дал указание в случае, если «раскопки» проводятся без согласования с муниципалитетом, незамедлительно ставить об этом в известность правоохранительные органы для определения суммы материального ущерба и привлечения нарушителей к ответственности.

Отрадно, что в отличие от прежнего градоначальника Ильи Шульгина, это указание Дмитрия Осипова не осталось пустым сотрясанием воздуха. Уже выявлены первые нарушители, ведущие «незаконные» раскопки на кировских улицах.

Так, на прошлой неделе штраф в размере 600 тысяч рублей был наложен на ООО «Компания Экосистем», которое вскрыло дорожное полотно на участке ул. Володарского от ул. Воровского до ул. Красноармейской. Как выяснилось, «раскопка» произведена без согласования с территориальным управлением, УДПИ и ГИБДД.

А уже на этой неделе эта же компания нарвалась еще на одно взыскание. На этот раз был перерыт участок дороги по улице Труда от ул. Казанской до ул. Ленина.

- По данному факту сейчас проводится проверка, - сообщили в горадминистрации. - Извещены об очередном нарушении также полиция и Кировская теплоснабжающая компания, подрядной организацией которой и является «Компания Экосистем». ГИБДД и УДПИ в свою очередь проверят законность перекрытия дороги, - пояснили в Первомайском теруправлении.

Чиновники даже «просветили» горожан по поводу того, как отличить законную раскопку от незаконной. Оказывается, «основным признаком несанкционированного проведения земляных работ является отсутствие информационной таблички, которая должна быть закреплена на ограждении «раскопки». В информации должны быть указаны номер ордера, наименование заказчика и исполнителя, виды и сроки проведения работ. Кроме того, следует обратить внимание на целостность и безопасность самих ограждений, имеется ли дополнительное освещение «раскопки» в ночное время, а также есть ли необходимые знаки, заранее предупреждающие водителей о проводимых работах».

Остается надеяться, что горадминистрация будет добиваться не только прекращения незаконных работ, но и потребует от КТК завершения вполне себе легальных. А то уж первый снег на улицы выпал, а до укладки асфальта на разрытых улицах у КТК еще руки не дошли. Опять будут его в грязь кидать?

Иван ТРОФИМОВ.