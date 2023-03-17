Текут ручьи? Ваше мнение!

Фото: киров.рф

Киров готовится к половодью. Причем, не только в прибрежных районах, но и в самом центре города. Управление дорожной и парковой инфраструктурой поставило задачу перед подрядчиками: прогреть, промыть и прочистить ливневую канализацию на подтопляемых участках городских дорог.

Об этой работе глава администрации г. Кирова Вячеслав Симаков доложил губернатору Соколову. И, чтобы не отходить от темы, заявил, что мэрия в дальнейшем не планирует создавать в Кирове единую систему ливневой канализации, а намерена восстанавливать существующую точечно.

Между тем, в региональной Общественной палате заброшенность той же «ливневки» и неспособность городской власти решить проблему обсуждали экологи, представители областного министерства охраны окружающей среды и природоохранной прокуратуры. И они, в отличие от Симакова, ратуют за новую единую ливневую канализацию.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Справится ли кировская «ливневка» с талыми водами этой весной?

- Да, канализацию уже прочищают и ремонтируют

- Нет, «ливневка» в Кирове давно не работает

- Всё зависит от погоды: как быстро будет таять снег

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Общественная палата Кировской области провела три круглых стола по теме «Вятский человек», модератором которых выступил эксперт ОПКО в сфере культуры Руслан Мамедов.

Обсудить отличия кировчан от жителей других регионов собрались представители исполнительной власти и общественных организаций, руководители крупных предприятий и известные личности города.

Прозвучали отзывы посещающих Вятку туристов о местных людях. Обсуждался вопрос, можно ли говорить, что существует такое понятие, как вятский человек с русской душой. Выявлялся культурный код кировчан. Поговорили и о причинах отъезда молодежи в другие города, о возможности реализации на Вятке.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Отличаются ли кировчане от жителей других регионов России?

- Да, у вятских особый характер и уклад жизни – 11 голосов (22,4%)

- Нет, все мы граждане Российской Федерации – 11 голосов (22,4%)

- Чем обсуждать местечковые особенности, займитесь делом – 27 голосов (55,1%)

Статью «Кто ты, вятский человек?» читайте в субботнем номере «Вятского края».