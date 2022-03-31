«Техно-дерево» или «Фонтан желаний»?

Подведены итоги открытого творческого конкурса на лучший эскизный проект арт-объекта внутри кольцевой развязки ул. Братьев Васнецовых, Алексея Некрасова и 60 лет Октября в городе Кирово-Чепецке.

В 2021 году Кирово-Чепецкий филиал компании «Уралхим» и администрация города объявили конкурс на лучший эскизный проект арт-объекта, который должен стать подарком городу.

В жюри конкурса вошли представители организаторов конкурса, профессионального сообщества художников и архитекторов, общественных организаций. На рассмотрение жюри поступили работы от 26 участников. Некоторые направили по несколько вариантов.

30 марта в рамках очередного заседания Кирово-Чепецкой городской Думы были объявлены итоги.

«Работы выполнены в различных стилях и направлениях: от скульптуры до ландшафтных решений. С одной стороны, я и мои коллеги – члены жюри - были рады такому разнообразию, с другой – оказалось непросто определить победителя, - рассказал Николай Колупаев, председатель жюри конкурса, депутат Кирово-Чепецкой городской Думы, главный архитектор «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в г. Кирово-Чепецке. - Основными критериями оценки для нас были: уникальность и выразительность, соответствие образу города, каким мы хотим его видеть и представлять гостям, реалистичность исполнения проекта. Кроме того, приходилось учитывать прохождение коммуникаций в зоне установки объекта».

Голосование проводилось по всем поступившим работам, каждый член жюри мог отдать один голос за одну работу. В результате два проекта получили большинство голосов и набрали равное количество голосов. Это проект «Техно-дерево» Евгения Дудина и проект «Фонтан желаний», который разработали авторы Владимир Котов, Тая Рекун и Сергей Коденко.

Проект «Техно-дерево» представляет собой сочетание правильной индустриальной конструкции (крона) с неправильным живописным природным силуэтом (ствол с ветвями). Проект предусматривает подсветку кроны, что позволит варьировать цветовые решения в зависимости от праздничных дат и других событий.

Проект «Фонтан желаний» представляет планету в окружении символических струй фонтана.

- Город давно мечтал о фонтане, поэтому фонтан, пусть символический, станет исполнением этого желания и сможет радовать жителей круглый год в любое время года, - пояснил один из участников команды Сергей Коденко.

Решением жюри оба проекта признаны победителями, второе и третье место решено не присуждать. Вопрос о выборе объекта для установки решено вынести на голосование горожан на онлайн платформе.

Дипломы победителей и участников конкурса председатель жюри Николай Колупаев вручил вместе с главой Кирово-Чепецка Еленой Савиной.

- Благодарю вас за то, что откликнулись на приглашение и представили свои работы. Поздравляю всех участников с такими интересными идеями, - сказала Елена Савина. - Мы надеемся, что определением победителя и установкой арт-объекта конкурс не закончится, и некоторые из представленных проектов найдут свое место в нашем городе. В этом случае мы обратимся к их авторам и вместе сделаем наш город еще интересней и привлекательней.

Голосование по выбору одного из двух проектов-победителей пройдет в паблике Город Ч. Вконтакте. Следите за объявлениями.