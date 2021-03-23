"Театр на Спасской" к Дню театра

26 марта в Театре на Спасской состоится открытие выставки акварелей Ольги и Алексея Швецовых, под названием «Картина. Сцена».

Совместный проект "Театра на Спасской" и фабрики "АртАвангард" начался в январе 2020 года. На протяжении нескольких месяцев Ольга и Алексей Швецовы, члены Союза художников России, посещали спектакли, знакомились с режиссерами и актерами, присутствовали на репетициях и за кулисами.

Художники создали серию ярких работ, вдохновленных театром - в акварелях и графике были запечатлены репетиции, читки, зрители... И, конечно, лучшие спектакли театра. "Дуэль" и "Гудбай, Берлин", "Над кукушкиным гнездом", "Вино из одуванчиков", "Затворник и шестипалый". Большую выставку, которая должна была стать достойным завершением проекта, дважды пришлось отложить из-за карантина. Отложить, но не отменить!

Долгожданное открытие выставки состоится 26 марта – накануне Дня театра.

Работы Ольги и Алексея Швецовых – эмоциональные, нежные, тонкие – настоящий подарок к празднику и для театра, и для зрителей. Это символ долгожданной и радостной встречи. Встречи с театром. Встречи с искусством.

выставка продлится до конца апреля и будет доступна зрителям Театра на Спасской".