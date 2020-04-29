«Театр на Спасской» приглашает кировчан на онлайн-премьеру



Впервые после введения режима самоизоляции и других ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, Кировский театр юного зрителя выпустит новый спектакль. Премьера состоится на YouTube.





В конце марта 2020 года в Кирове были отменены все спектакли и другие публичные мероприятия. Зрительные залы театров закрылись, премьеры были перенесены, репетиции приостановлены. Всё это время артисты и зрители продолжали общаться онлайн: в интернет перенесены многие встречи, проекты, акции. Во всемирной паутине состоится и первая с момента закрытия театров премьера, которую приготовил для кировчан «Театр на Спасской». В день 75-летия Победы в Великой Отечественной все желающие смогут увидеть видеоверсию документального спектакля режиссёра Александра Трясцина «Помним, чтобы жить».



Работа над новой постановкой началась ещё в феврале. Всё это время шёл сбор материала и репетиции.



– Девятое мая – священная дата для каждого человека, живущего в нашей стране, а в этом году мир отмечает не просто годовщину, а юбилей Великой Победы. Мы долго готовились к этой дате, и поэтому решили не отменять премьеру, а перенести её в интернет, тем более, что для этого сегодня у нас есть все технические возможности, – рассказал Владимир Грибанов, директор «Театра на Спасской». – Нам кажется крайне важным – выпустить спектакль именно сейчас. Не тогда, когда будут сняты все ограничения и мы вернёмся к привычной жизни, а сейчас, в эти памятные дни, когда мы вспоминаем всех погибших. Всех, кто отдал свои жизни для того, чтобы остановить фашизм и чтобы сегодня над нашими головами было мирное небо.

К юбилею Победы «Театр на Спасской» выбрал не известные каждому со школьной скамьи произведения о войне, не легендарные пьесы, многократно ставившиеся в театрах страны, а форму документального спектакля.



– Артисты театра расскажут свои личные, семейные истории, связанные с войной, – говорит о концепции постановки режиссёр Александр Трясцин. – В основу спектакля легли воспоминания, которыми с артистами делились их родители, бабушки и дедушки. И которые артисты хранят в своей памяти и сердце, как великую ценность. В процессе репетиций нам было важно найти точную интонацию этих рассказов – без ложного пафоса и пышных слов. Надеемся, что спектакль получится предельно искренним и предельно личным. Нам кажется, что именно так – от сердца к сердцу, от человека к человеку – можно передать и сохранить нашу общую память. Нашу историю. Нашу Победу.



В новом спектакле театра заняты заслуженная артисты России Татьяна Махнёва и Анатолий Свинцов, артисты Константин Бояринцев, Елена Васильева, Ренат Габдуллин, Евгений Лютиков, Светлана Обухова, Артём Упоров и Алексей Хорев. Премьера состоится 9 мая на платформе YouTube – ссылки на видеозапись спектакля будут размещены на сайте и в группах театра в социальных сетях.



– Премьера состоится в интернете, и это новый для нашего театра опыт. Мы надеемся, что спектакль увидит максимальное количество зрителей. Надеемся на обратную связь, на ваши отзывы. Для театра это очень важно! – говорит о предстоящем событии Владимир Грибанов. – И, конечно, надеемся на то, что в дальнейшем этот спектакль встретится со зрителем уже офлайн – на нашей сцене, в нашем театре. И, наверное, эта предстоящая личная встреча подарит артистам и зрителям новые эмоции и новое восприятие. А пока мы продолжаем готовится к премьере в интернете и приглашаем на неё всех без исключения! (12+).

режиссер спектакля Александр Трясцин.