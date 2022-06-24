Тарифы снова растут. Ваше мнение!

С 1 июля 2022 года повысятся тарифы на коммунальные услуги. Плата вырастет не более чем на 4%, заверяет Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской области.

Расчётом и утверждением тарифов занимается Региональная служба по тарифам Кировской области. Уровни, на которые могут подорожать коммунальные услуги для граждан в разных регионах в этом году, утверждены распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года. Тарифы могут подняться на 3,2–6,5%.

Например, самая низкая допустимая планка повышения тарифов утверждена в Республике Марий Эл (3,2%). Наиболее высокий уровень подорожания — в Чеченcкой Республике (6,5%).

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Оправдано ли повышение тарифов на услуги ЖКХ?

- Да, если оно не превышает размер годовой инфляции в Кировской области

- Нет, в условиях санкций правительство могло бы отменить повышение тарифов

- Если бы после повышения тарифов улучшалось качество услуг, был бы не против

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

В четверг, 16 июня, на 57-м заседании, депутаты Кировской городской думы утвердили дату избрания нового созыва гордумы. «Принято решение о назначении выборов депутатов Кировской городской думы седьмого созыва: голосование состоится 11 сентября», - говорится в сообщении.

Предыдущие выборы депутатов Кировской городской думы шестого созыва состоялись в единый день голосования 10 сентября 2017 года. В парламент города тогда были избраны 36 депутатов: 18 по партспискам и 18 - по одномандатным округам. В парламенте представлены пять партий, большинство кресел - у «Единой России».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Кто из депутатов Кировской гордумы вам запомнился больше?

- Павел Валенчук – он самый красивый – 18 голосов (39,1%)

- Владимир Журавлев – он самый богатый – 9 голосов (19,6%)

- Надежда Сураева – они и красивая, и богатая – 9 голосов (19,6%)

- Кто все эти люди? – 10 голосов (21,7%)