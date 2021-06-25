Тарифы растут, а зарплата – нет. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Государство с 2004 года регулирует тарифы на коммунальные услуги. С 2016 года действует так называемый «предельный индекс роста тарифов» - значение, выше которого нельзя поднимать цены на ЖКУ. В этом году, как и ранее, с 1 июля тарифы вырастут на 3,2–6,5% в зависимости от региона.
В Кировской области предельный индекс роста тарифов составляет 4,2%. И Региональная служба по тарифам, лавируя между законодательством и нажимом ресурсоснабжающих организаций, устанавливает предельный индекс роста, иногда даже превышая его на доли процента.
При этом реальная покупательная способность населения в последние годы не растет.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос
Вы согласны с ежегодным повышением тарифов ЖКХ на 4,0 – 4,2%?
- Да, это ниже официального уровня инфляции
- Нет, рост тарифов надо полностью запретить
- Да, если зарплаты будут расти такими же темпами
Голосуйте на сайте «ВК»!
Подведем итоги прошлого опроса.
Фото: profguide.io
День изобретателя и рационализатора отмечается в России в последнюю субботу июня. В 2021 году праздник выпадает на 26 июня.
Почему именно в конце июня? 25 июня Академия наук СССР в 1950-е годы рассматривала все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошедший год, отбирала лучшие и награждала их авторов. И по предложению Академии Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден ежегодный Всесоюзный день изобретателя и рационализатора, который празднуется в последнюю субботу июня.
«День изобретателя и рационализатора» по-прежнему отмечается в России, хотя и с меньшим размахом. В этот день, специальная комиссия при Российской академии наук представляет наиболее выдающихся людей к званию «Заслуженный изобретатель РФ» и «Заслуженный рационализатор РФ».
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Какое изобретение вы считаете наиболее важным в истории человечества?
- Генератор электроэнергии – 6 голосов (18,2%)
- Стиральная машина - 3 голоса (9,1%)
- Двигатель внутреннего сгорания - 3 голоса (9,1%)
- Книгопечатная машина - 12 голосов (36,4%)
- Компьютер – 8 голосов (24,2%)
- Кубик Рубика – 1 голос (3,0%)
Интервью с заслуженным изобретателем России Владиславом Вохмяниным читайте в субботнем номере «Вятского края»
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