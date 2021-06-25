Тарифы растут, а зарплата – нет. Ваше мнение!

Государство с 2004 года регулирует тарифы на коммунальные услуги. С 2016 года действует так называемый «предельный индекс роста тарифов» - значение, выше которого нельзя поднимать цены на ЖКУ. В этом году, как и ранее, с 1 июля тарифы вырастут на 3,2–6,5% в зависимости от региона.

В Кировской области предельный индекс роста тарифов составляет 4,2%. И Региональная служба по тарифам, лавируя между законодательством и нажимом ресурсоснабжающих организаций, устанавливает предельный индекс роста, иногда даже превышая его на доли процента.

При этом реальная покупательная способность населения в последние годы не растет.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Вы согласны с ежегодным повышением тарифов ЖКХ на 4,0 – 4,2%?

- Да, это ниже официального уровня инфляции

- Нет, рост тарифов надо полностью запретить

- Да, если зарплаты будут расти такими же темпами

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: profguide.io

День изобретателя и рационализатора отмечается в России в последнюю субботу июня. В 2021 году праздник выпадает на 26 июня.

Почему именно в конце июня? 25 июня Академия наук СССР в 1950-е годы рассматривала все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошедший год, отбирала лучшие и награждала их авторов. И по предложению Академии Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден ежегодный Всесоюзный день изобретателя и рационализатора, который празднуется в последнюю субботу июня.

«День изобретателя и рационализатора» по-прежнему отмечается в России, хотя и с меньшим размахом. В этот день, специальная комиссия при Российской академии наук представляет наиболее выдающихся людей к званию «Заслуженный изобретатель РФ» и «Заслуженный рационализатор РФ».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Какое изобретение вы считаете наиболее важным в истории человечества?

- Генератор электроэнергии – 6 голосов (18,2%)

- Стиральная машина - 3 голоса (9,1%)

- Двигатель внутреннего сгорания - 3 голоса (9,1%)

- Книгопечатная машина - 12 голосов (36,4%)

- Компьютер – 8 голосов (24,2%)

- Кубик Рубика – 1 голос (3,0%)

Интервью с заслуженным изобретателем России Владиславом Вохмяниным читайте в субботнем номере «Вятского края»