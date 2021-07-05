Тарифы обнищания. С 1 июля в Кировской области подорожали услуги ЖКХ

Случаются же совпадения - на прошлой неделе в информполе появилось сразу три сообщения, связанных так или иначе с июльским повышением тарифов. Первое было оглашено на пресс-конференции Региональной службы по тарифам (РСТ) Кировской области, второе - пришло по линии российских информационных агентств, а третье было разослано Кировстатом. И так уж получилось, что все они дополняли друг друга и формировали весьма занимательную картинку, рассказывающую о том, что ждет кировчан (в широком смысле этого слова) в ближайшем будущем.

И здесь нужно особо подчеркнуть, что вопрос роста коммунальных платежей сильно волнует всех граждан, живущих на одну зарплату (если, конечно, она не исчисляется миллионами, как у топ-менеджеров наших нефтяных и газовых компаний). Ведь они, эти платежи, съедают значительную часть семейного бюджета. Поэтому любые их изменения не могут не привлечь внимание. Не прошел мимо них и «Вятский край».

Умерили «аппетиты»

Вообще-то, руководитель кировской РСТ Максим Михайлов (на фото) мог бы и не собирать пресс-конференцию перед июльским повышением тарифов, так как кампания по установлению тарифов на 2021 год закончилась еще в декабре 2020-го. Однако служба посчитала необходимым напомнить гражданам о том, что их ждет. Видимо, чтобы они были морально готовы к тому, что платить в новом сезоне им придется больше, а следовательно, жить они будут беднее.

В целом, как сообщил Максим Михайлов, в рамках политики ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги, проводимой на федеральном уровне, указом губернатора Игоря Васильева на 2021 год во всех муниципальных образованиях Кировской области установлен индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в размере 4,2 процента. И эта планка не превышена.

Но все понимают, что мы платим за разные коммунальные ресурсы отдельно, а потому средний показатель может, действительно, находиться на уровне заданных параметров. Однако при взгляде на каждый из них по отдельности можно увидеть отклонения в ту или иную сторону.

Конечно, когда рост тарифов оказывается меньше установленного значения, это радует. Но обратная ситуация не может не огорчать. А она, в нашем случае, имеет место.

Так, например, индексация тарифов на водоснабжение и водоотведение в новом сезоне будет меньше предельного индекса, то есть 4,2 процента. В первом случае она составит 3,9 процента, а во втором - 1,7.

Не так значительно повысится тариф на природный газ. Его цена для граждан увеличится только на три процента. А вот сжиженный газ заметно подорожает - на 4,2 процента.

Не вырастет по сравнению с декабрем 2020 года и плата за вывоз мусора. Она будет даже меньше предыдущего значения на 3,5 процента. (И кто после этого будет говорить, что переформатирование «Куприта» было сделано зря?)

Зато за электричество граждане будут платить на 4,2 процента больше. А отопление вообще вырастет на 5,1 процента. И последнее обеспечивается концессионным соглашением, которое заключила КТК (ПАО «Т Плюс») с кировской мэрией. Для кировчан тепло станет дороже на все 5,2 процента.

ПАО «Т Плюс» фактически монополизировало рынок электро- и теплоэнергии областного центра. И в силу такого своего положения обирает горожан по максимуму. Тем более что при установлении тарифов есть хитрый механизм, который позволяет ресурсоснабжающим организациям брать плату выше установленного «индекса роста платы граждан», так как вводит дополнительный параметр - «предельно допустимое отклонение». В этом году оно составляет 2,8 процента.

Как сообщил Максим Михайлов, Кировская теплоснабжающая компания (КТК), действительно, первоначально вышла в РСТ с предложением увеличить для нее тариф на 6,5 процента. И здесь они даже заложили «снисхождение» для тех, кто платит за тепло. Ведь могли бы зарядить и все семь процентов (4,2, установленная планка, плюс 2,8 - отклонение, итого - семь). Однако, по словам главы РСТ, его ведомству удалось достичь соглашения о снижении роста. И он будет 5,2 процента вместо заявленных 6,5.

Впрочем, вам судить: стоит ли в данном случае благодарить РСТ или нет? И нужно ли всплакнуть вместе с прочими поставщиками тепла из-за роста цен на уголь и мазут?

Беднеем медленно, но верно

Почему-то, когда речь заходит о повышении цен и тарифов, вспоминаются недавние слова российского премьера Михаила Мишустина. Выступая перед депутатами в Госдуме РФ, он сказал: «Здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это - жадность отдельных производителей и торговых сетей».

Но если уже в верхнем эшелоне власти заговорили об этом, то нам, рядовым гражданам, грех об этом молчать. Тем более что суровые цифры статистики говорят о том, что организации коммунального комплекса совсем не такие бедные, какими хотят казаться.

Так, общая сумма доходов ресурсоснабжающих организаций от реализации ресурсов (услуг), с учётом финансирования из бюджетов всех уровней, за первый квартал 2021 года составила 19,3 млрд. рублей, а расходы - всего 17,8 млрд. Таким образом, только за первые три месяца текущего года прибыль этих организаций составила полтора миллиарда. И львиную долю их получили крупные компании, первое место среди которых, без сомнения, занимает «Т Плюс».

Для того чтобы понять, много это или мало, скажем, что собственные доходы кировского городского бюджета за весь прошлый год составили всего шесть миллиардов, то есть те же полтора миллиарда в квартал.

И здесь нельзя не сказать еще об одной детали. По данным Кировстата, дебиторская задолженность ресурсоснабжающих коммунальных компаний превысила 12 миллиардов рублей. То есть они еще далеко не со всех «содрали последнюю шкуру». Так, например, население задолжало им треть указанной суммы, а двадцатую часть - бюджетные организации. А потому прибыль в перспективе может только вырасти.

В свою очередь, повышение тарифов неизбежно влечет за собой два следствия - рост цен и снижение доходов граждан.

Первое даже не нуждается в детальной аргументации. Увеличение цен на электричество и газ в обязательном порядке увеличивает себестоимость продукции реального сектора экономики. Ни станки, ни другое оборудование без них не работают, так что расходы на их потребление включаются в конечную цену продукта. А так как ни один предприниматель не будет работать себе в убыток, то рост тарифов разгоняет инфляцию, которая в этом году и без того показывает высокие темпы. И кировчане уже ощутили это на себе.

За первые пять месяцев текущего года на потребительском рынке области цены на товары и услуги выросли в среднем на 3,3 процента. А что будет к концу года? Даже предполагать не хочется. И самое печальное здесь в том, что опережающими темпами стали расти цены на продукты питания.

Обратной стороной этих процессов, то есть индексации стоимости услуг ЖКХ и роста цен на товары, выступает снижение реальных доходов граждан. Так, еще до увеличения коммунальных тарифов, в первом квартале текущего года, реальные денежные доходы жителей Кировской области к аналогичному периоду 2020-го составили 96,5 процента, то есть упали на три с половиной процента. И пока этот тренд на их ежегодное снижение не преодолен. Да и можно ли его будет изменить в ближайшем будущем, если кругом бушует пандемия и вводятся связанные с ней ограничительные меры?

В передовиках?

Понятно, что рост тарифов ЖКХ - это не придумка местных чиновников. Решения об этом принимаются в Москве, а на местах их только исполняют. Так, по сообщению Федеральной антимонопольной службы, в России в июле тарифы поднимутся в среднем на 3,3 процента. В ведомстве также отметили, что, по прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить четыре процента.

Однако правительство РФ, которое принимает индекс роста коммунальных тарифов, «не стрижет всех под одну гребенку». Там понимают, что пересмотр тарифов нужен, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных предприятий и обеспечить доступность и качество услуг для потребителей. Кроме того, учитываются особенности работы коммунальной сферы в каждом отдельно взятом субъекте РФ

Поэтому в зависимости от инфляции и местных реалий устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Так, например, с июля этого года в Чечне они увеличатся на 6,5 процента, в Новгородской области - на 6,4, в Якутии - на шесть, в Дагестане - на 5,2, то есть выше, чем в Кировской области. А вот в Мурманской области, они наоборот, будут меньше - 3,2 процента. Также не столь значительно они повысятся в Магаданской области - 3,8 процента - и в Пензенской: 3,4.

Необходимо отметить, что пензенский показатель установлен для большей части регионов страны, а вот индексация выше четырёх процентов встречается реже.

Если взять Приволжский федеральный округ, то здесь можно наблюдать следующую картину. Индекс 3,4 процента установлен для большинства субъектов ПФО. В частности, для республик Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, для Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областей. В Самарской области повышение составит 3,6 процента, а в Башкирии - 3,8. Ровно на четыре процента вырастут тарифы в Пермском крае, Нижегородской и Саратовской областях.

И только в двух субъектах ПФО рост тарифов будет выше, чем в остальных: в Кировской области - 4,2 процента - и в Республике Татарстан: 4,4. Хотя уровень доходов населения в них кардинально отличается. А вот по «жадности» коммунальных монополистов наша область, похоже, почти догнала южного соседа.

Сергей СМОЛИН.