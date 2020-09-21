Танкист и Победа. Земельный участок в кировском парке попытаются вернуть городу

Многострадальный земельный участок рядом с парком Победы, вымороченный у города стараниями «авторитетного бизнесмена» Леонида Яфаркина, вновь оказался в центре внимания. При этом «группа лиц» в городской администрации, с помощью которых Яфаркин смог за бесценок получить землю, по-прежнему официально остается «неустановленной».

Скупые и якобы случайные «утечки» информации из регионального следкома позволяют местным СМИ говорить, и то, пока лишь иносказательно, о некоем «главном кировском танкисте», он же - «неустановленное лицо с усами». Конечно, меж строк явно читается фамилия бывшего главы города Владимира Быкова, но вслух ее «компетентные органы» пока предпочитают не произносить.

Новому всплеску интереса к участку у парка Победы способствовали два события, которые произошли совсем недавно. Во-первых, руководители нового собственника земли, строительной фирмы «Кировспецмонтаж» (КСМ), направили в адрес городской власти письмо, касающееся дальнейшего использования спорной земли. Вслед за этим вопрос о судьбе участка был рассмотрен на заседании постоянной комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям. И это - во-вторых.

На сегодня ситуация следующая: сделка по приобретению этой землей у города Кировским заводом охотничьего и рыболовного снаряжения (фактический владелец - Леонид Яфаркин) решением суда признана мошеннической. За это Яфаркин проведет в колонии пять лет и семь месяцев, также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Уголовное дело, в котором якобы фигурирует экс-мэр Быков, в настоящее время всё еще расследуется. А новый собственник, КСМ (руководитель Алексей Миронов), после того как назначение участка площадью 28 тысяч 214 квадратных метров было изменено решением городской думы, может строить там многоквартирные дома.

Еще стараниями бывшего главы горадминистрации Шульгина был поставлен вопрос о возвращении этого земельного участка в муниципальную собственность. Однако Миронов на это не согласен. Более того, «почетный гражданин города Кирова» (это звание было присвоено Алексею Миронову в 2016 году) в письме, адресованном городской власти, фактически выдвинул ей ультиматум: или вы принимаете решение построить на этой земле школу или детский сад (читайте: КСМ их построит, а вы из бюджета за это заплатите), или я там многоэтажек наставлю, как это сделал по соседству КССК.

Поведение Алексея Миронова обеспокоило не только горадминистрацию, но и кировских депутатов. Так, Денис Ерохин (фракция ЛДПР) предложил поставить этот вопрос на сентябрьской «пленарке» гордумы. Но до этого, по его же инициативе, данный вопрос был заслушан на комиссии по имуществу и земельным отношениям.

О том, что сделано городской властью для возвращения участ­ка в собственность муниципалитета, доложила и. о. заместителя главы горадминистрации Юлия Зубарева. По ее словам, первым шагом, который сделает администрация Кирова, будет ходатайство в адрес областного следственного управления СК РФ, ведущего расследование уголовного дела Владимира Быкова, с требованием наложить арест на данный земельный участок.

- Ходатайство будет направлено уже на следующей неделе, - сказала Зубарева. - Прежний арест на него, который был наложен судом в рамках рассмотрения уголовного дела Леонида Яфаркина, был снят в связи с завершением дела и вынесением приговора.

Как проинформировала депутатов чиновница, Яфаркин должен возместить городу ущерб - 165 млн. рублей. Есть исполнительное производство, и в администрацию города от осужденного бизнесмена уже поступил первый перевод - целых 1600 рублей. Можно посчитать, сколько времени потребуется Яфаркину, чтобы выплатить всю сумму: если по 1,6 тыс. руб. в месяц, то не менее 8,5 тысячи лет!

По словам Юлии Зубаревой, вторым шагом, который собирается предпринять администрация, дабы сберечь для города эту землю, станет признание сделки по купле-продаже участка «ничтож­ной». Однако сделать его можно будет только после осуждения Владимира Быкова.

Аркадий ГОЛИКОВ.