Тамара Злотникова: «Как победить угрозу экологии от деятельности «Марадыковского»

В Кирове состоялась межрегиональная экологическая конференция «Об угрозах безопасности Волго-Вятского бассейна в связи с переработкой самых опасных отходов на объекте «Марадыковский».

В ней приняли участие кировчане, депутаты ОЗС, представители регионов, в которых планируется размещение производственно-техниче­ских комплексов (ПТК). С инициативой проведения конференции выступила Кировская региональная некоммерческая общественная экологическая организация (КРНОЭО) «Союз «За химическую безопасность». Ее председатель Андрей Таранов рассказал, что послужило поводом для этой встречи.

- Дело в том, что проект ПТК «Марадыковский» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, но наша организация провела свою независимую экспертизу. (Так же как Всероссийское общество охраны природы и «Чисто Вятка».) В связи с разными выводами было принято решение обратиться в суд для оспаривания положительного решения государственной экологической экспертизы. В результате судебных разбирательств возникла необходимость в независимой оценке представленных экспертиз. В ноябре прошлого года группой учёных была завершена рецензия, выявившая массу технических просчётов и нарушений действующего законодательства при проведении государственной эко­экспертизы.

Ситуация вызывает беспокойство

В одном из офисов ЖК «Алые паруса» собрались экологи, журналисты и просто неравнодушные люди, думаю­щие о будущем своих детей и внуков. Как же может повлиять на здоровье кировчан строительство ПТК «Марадыковский»?

- В выходные проезжал на электричке мимо Марадыково, - заметил один из участников конференции, - и вдруг в нашем вагоне все начали чихать. Сначала не обратил внимание, а когда приехал в Киров, у меня в носу что-то заболело. Утром же из носа пошла кровь. Что бы это могло быть? - обратился он к ученым.

- Жители села Юрьево, что неподалёку от Марадыково, нередко жалуются на запахи по ночам, - поддержал его Андрей Таранов.

От депутатского корпуса выступил представитель партии «Справедливая Россия» Михаил Ковязин.

Он выразил позицию партии:

- Ситуация с размещением производственно-технического комплекса по утилизации отходов первого и второго классов опасности на месте бывшего объекта по уничтожению химоружия вызывает у нас беспокойство. Мы не поддерживаем запуск технопарка «Марадыковский». На все вопросы общественности мы слышим один ответ, что всё хорошо, никаких работ там не ведётся, дескать, что раньше времени беспокоиться. Информация однобокая, мнения оппонентов блокируются. Народ успокаивают, что всё будет хорошо и ничего страшного не произойдёт.

Затем слово взяла Тамара Владимировна Злотникова, доктор юридических наук, профессор, химик-биолог, юрист в сфере эколого-правовых знаний, председатель комитета по экологии Государственной думы второго созыва, заслуженный эколог России. Она была председателем группы ученых, делающих оценку госэкоэкспертизы.

Экспертизы под копирку

- На все десять вопросов экспертизы мы дали отрицательный ответ, - подчеркнула Злотникова. - Проект не допустим к реализации. Мы проанализировали 38 нормативных актов этого документа. Первым делом рассмотрели компетентность комиссии и может ли она считаться независимой. Судите сами. Председатель совета экспертной комиссии возглавляет ассоциа­цию по продвижению термического способа обезвреживания токсичных отходов. Поэтому он заведомо настроен на технологию сжигания. А наукой доказано, что при этом образуются самые опасные загрязнители - диоксины. К тому же с каждым годом они будут накапливаться и их воздействие на природу и здоровье людей - усиливаться.

Проектировщики отказываются рассматривать «прочие» технологии, как и альтернативные варианты размещения ПТК. Причём все четыре гос­экоэкспертизы четырёх производственно-технических ком­плексов сделаны как под копирку. А ведь экология, климат, здоровье населения в этих регионах разные. И даже подписаны заключения в один день. А самое главное, их суммарная мощность в семь раз превышает количество опасных отходов, которое необходимо «переработать» в год в целом по России. Зачем же при тенденции снижения образующихся в стране отходов первого и второго классов ФЭО (ФГУП «Федеральный экологический оператор». - Ред.) проектирует сеть чрезвычайно опасных производств? Об этом сам заказчик говорит в документации ПТК «Северо-Запад» в Калужской области, в которой прямо указано, что его строительство связано с перспективами международного сотрудничества путём приёма отходов от соседних стран (Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония).

Перечислила Тамара Владимировна и ряд искажений проектных материалов, которые без всякой проверки перенесены и в заключение гос­экоэкспертизы. К примеру, в проекте сказано об отсутствии на территории ПТК «Марадыковский» краснокнижных животных. На самом деле из ответа Кировской лугоболотной опытной станции на за­прос следует, что в зоне размещения комплекса обитает немало видов, занесенных в Красную книгу Кировской области. Среди них и большая выпь, и болотный лунь.

- Это наш флаг в борьбе против строительства ПТК «Марадыковский», - сказала Злотникова. - Ещё один аргумент - занижение расстояния от объекта экспертизы до Котельнича. По прямой там всего 14 километров, а не 20. В результате население города (19 тысяч человек) при определённых погодных обстоятельствах может оказаться в зоне его негативного воздействия. Поэтому мы пришли к выводу, что положительное заключение государственной экологической экспертизы должно быть отменено, а сам проект ПТК «Марадыковский» подлежит коренной переработке.

Перенос загрязнений по розе ветров

Об эколого-социальных проблемах, выявленных при проектировании объектов переработки отходов первого и второго классов опасности, рассказал эксперт-эколог, член комиссии общественной экологической экспертизы Союза «За химическую безопасность» Дмитрий Левашов (Дзержинск).

- В России 92 предприятия собирают ртутьсодержащие отходы и успешно их перерабатывают, от Калининграда до Камчатки. И вдруг на этом рынке появляется новый игрок - ФЭО, который будет забирать у них треть отходов. Хорошая маржа, - заметил он.

В рамках конференции в режиме онлайн выступили с видеодокладами еще два рецензента - Игорь Мазурин, доктор технических наук, член-корреспондент Россий­ской академии естественных наук (Москва), и Сергей Мухачев, кандидат технических наук (Казань). Московский профессор назвал одновременное уничтожение 250 видов особо опасных отходов «сказкой». Он считает, что заключение госэкоэкспертизы на ПТК «Марадыковский» методически ошибочно, поскольку совершенно не учтены проблемы анализа смесей высокотоксичных веществ, в результате чего работы придется выполнять вслепую, что крайне опасно и противоречит законодательству. А Сергей Мухачев, в частности, заметил, что диоксины переносятся ветром на сотни километров. Поэтому при принятии решения о строи­тельстве ПТК надо учитывать возможность переноса загрязнителей по розе ветров.

После докладов участники конференции могли задать экспертам вопросы. Суть их сводилась к одному: что делать, чтобы протест против строительства ПТК по переработке опасных отходов был услышан? За советом к Тамаре Злотниковой обращались не только кировчане, но и активисты из Курганской, Пензенской областей.

По ее мнению, поможет в этом только массовость, осведомленность, громкий протест в рамках допустимых законодательством мер.

- Конечно, это непростое дело. Но под лежачий камень вода не течёт. Помните про лягушку, которая барахталась-барахталась в кувшине с молоком, сбила сметану и выбралась, а другая утонула. Роль населения, как у той лягушки, - как следует «побарахтаться», чтобы победить в этом неравном экологическом поединке.

Вера Ануфриева.

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P.S. КРНОЭО «Союз «За химическую безопасность» направила открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину и врио главы Кировской области Александру Соколову. В нём, в частности, сказано: годовая мощность проектируемого ПТК «Марадыковский», составляющая 50 тысяч тонн в год, почти в три раза превосходит количество опасных отходов, которое необходимо «переработать в год в целом по России. К тому же, по мнению ученых, проводивших общественную экологическую экспертизу, намечаемая хозяйственная деятельность по обезвреживанию опасных отходов окажет негативное воздействие на окружающую среду и повлечет серьезные последствия для здоровья жителей прилегающей территории. Просим Вас срочно вмешаться в реализацию проекта ПТК «Марадыковский» и остановить его бессмысленное и беспер­спективное финансирование в данной ситуации».