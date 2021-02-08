Та самая земля? За что лишили неприкосновенности кировского судью Леденских?

1 февраля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила представление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и разрешила возбудить уголовное дело на судью Кировского областного суда Игоря Леденских (на фото - слева). Об этом сообщил информационный портал Право.ru.

Звонок друга

По версии следователей, судья Кировского областного суда Игорь Леденских вмешался в деятельность нижестоящего Слободского районного суда, а конкретно - судьи Юлии Мерзляковой.

Мерзлякова рассматривала гражданский иск природоохранного прокурора к Леониду Носкову, владельцу двухэтажного здания на берегу реки. Прокурор настаивал, что участки были сформированы незаконно и Носкова нужно лишить права собственности на них.

Леденских был знаком с Носковым, и следователи считают, что судья решил помочь своему другу. Он начал склонять судью Юлию Мерзлякову к принятию нужного решения «путем просьб и настоятельных советов». Кроме того, Леденских встречался с прокурором и просил его отказаться от части исковых требований к Носкову.

В итоге судья приняла нужное решение, но коллеги Леденских по Кировскому облсуду его отменили. Носкову не удалось сохранить свой участок, а Леденских попал в поле зрения следователей. Мерзлякова подтвердила кировскому управлению СКР, что Леденских давал ей советы по поводу того, как нужно рассматривать дело и какие доказательства надо оценивать. Она предоставила следователям запись их переговоров, которая вошла в материалы уголовного дела.

При чём тут парк Победы?

Игорь Леденских с представлением Следственного комитета не согласился. По его словам, расследование уголовного дела инициировано Федеральной службой безопасности, которая «не пожелала принять как должное» его решение по делу о земле кировского парка Победы. «Даже СМИ, получив информацию от оперативных органов, связали представление СК с делом о земле парка Победы», - отметил он.

По словам судьи, общение, подобное тому, что было у него с Мерзляковой, в судейском сообществе воспринимают как «обычную практику». А всё, в чём он «виноват», - это в том, что был знаком с Носковым и прокурором. «На записи, очевидно, отсутствуют какие-либо угрозы и настоятельные советы, которые не смог выявить даже лингвист», - сказал Леденских. Он заверил ВККС, что «ни в коем случае» не воспрепятствовал правосудию, а, напротив, настаивал на правосудном решении о том, что государство не может незаконно отбирать у владельца землю, если оно само не смогло правильно очертить границы участка.

«Органы дознания нашей области пытаются поставить под контроль всю судебную деятельность, чтобы диктовать судьям свое понимание законности», - уверен Леденских.

Выслушав судью и следователей, ВККС лишила Леденских неприкосновенности и разрешила возбудить в отношении его уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия» лицом с использованием своего служебного положения.

Роман ПЕРМИНОВ.

СПРАВКА «ВК»

Игорь Владимирович Леденских родился 1 июля 1966 года в городе Карпинске Свердловской области. Окончил юридический факультет Пермского государственного университета. В должности судьи с 1993 года. Занимал должности судьи Ленинского районного суда г. Кирова. С августа 2000 года - судья, заместитель председателя Кировского областного суда.

P.S. Как стало известно, 12 февраля Квалификационная коллегия судей Кировской области рассмотрит заявление судьи Игоря Леденских о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку.