Суп-харчо и онлайн-кассы. Рыночную торговлю в Кировской области выводят из «серой зоны»

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области (УФНС) отчиталось, что «деятельность всех арендаторов на розничных рынках региона переведена в правовое поле». Это означает, что все, кто торгует на рынках, имеют сегодня контрольно-кассовую технику (ККТ).

Налоговики увидели в этом свою заслугу. Но так ли это на самом деле?

С картой в кармане

Что делает и чего не делает налоговая служба - разговор отдельный. Но есть у меня свои впечатления, свой опыт общения с рыночными торговцами, так как некоторые продукты я покупаю исключительно у них. В связи с этим хочу поделиться с вами своими недавними «открытиями».

Решил я приготовить суп-харчо. Если кто-то не знает, то это блюдо грузинской кухни, которое обладает острым кисло-пряным вкусом. Его рецепт можно легко найти. Но по своему опыту могу сказать, что обязательными его ингредиентами являются острый стручковый перец, зелень кинзы и чеснок. Бульон (уж поверьте) можно приготовить из любого мяса, хотя классикой считается говядина. Впрочем, последнее не так важно, как и наличие в супе ткемали (кислого соу­са, приготовленного из алычи). Нужную кислоту можно придать и томатной пастой.

Но всё это по части кулинарии. А вот закупку отдельных продуктов для харчо приходится делать на рынке. В торговых сетях, например, и в частности в «Глобусах», кинзу практически не найдешь. Да и чеснок с перцем тоже лучше покупать не в супермаркетах. Чеснок у частников свежее, а перец, не молотый, а свежий, стручками, у сетевиков также не частый гость.

Поэтому, решив недавно приготовить харчо, я отправился на ближайший рынок. И так уж случилось, что не оказалось у меня налички, а была с собой только банковская карточка. И удивительное дело: даже за покупки в 20 - 30 рублей я спокойно ею рассчитался - приобрёл всё, что было мне нужно.

Не скрою, меня сильно удивило, что почти никто против такой оплаты не возражал. Лишь один азербай­джанец спросил: «А налички, дарагой, у тебя нет?» Но и он, получив отрицательный ответ, удовольствовался безналичным платежом.

Суп я, конечно, приготовил. А для себя отметил, что за последний год рыночная торговля сильно продвинулась вперед в плане использования терминалов онлайн-оплаты, или того, что налоговая служба называет контрольно-кассовой техникой.

Вот и стало мне интересно: с чего бы вдруг в рыночной торговле такой прогресс наметился? А тут и релиз от УФНС подоспел.

Кассы есть у всех

Оказывается, как пишет УФНС, с 1 января 2021 года эта служба реализует отраслевой проект под громким названием «Рынки». Официально он призван легализовать розничную торговлю на рыночных площадках, создать равные конкурентные условия для всех, кто ведет там бизнес.

На тот момент, когда этот проект только начинался, порядка трети всех рыночных торговцев не имели кассовой техники. Но уже спустя полгода ситуация кардинально изменилась, онлайн-кассы приобрели все предприниматели.

Как уверяет УФНС: «Более 90 физических лиц, не имевших статуса ИП (индивидуального предпринимателя. - Ред.), но фактически осуществлявших предпринимательскую деятельность, прошли процедуру государственной регистрации и также зарегистрировали ККТ».

В результате этих действий выручка от продажи товаров, фиксируемая аппаратами, показала рост. Впрочем, кто бы в этом сомневался. Если в феврале 2021 года она была 79 миллионов рублей, то уже в июле - 192 миллиона.

Как налоговым инспекторам удалось этого добиться, догадаться не сложно. Да в УФНС этого и не скрывают: проверками, рейдами и прочими контрольными меро­приятиями. В ведомстве пишут: «За период реализации отраслевого проекта на рынках области было установлено свыше 300 нарушений законодательства в части применения ККТ, из них в 58 случаях нарушения совершены повторно. В этой связи выписано штрафов на сумму около 450 тысяч рублей, кроме этого вынесено 245 предупреждений».

В общем, «кошмарили» налоговики последний год рыночный бизнес, «только шуба заворачивалась». И судить их за это нельзя: взялся торговать - делай это по закону. Написано в нём, что требуется ККТ, - значит, покупай.

Впрочем, такая острастка - больше для тех, кто привык манипулировать «черным налом». Для всех остальных ее и не нужно: сами понимают свою выгоду.

- Сегодня много людей идут на рынок с карточками. Зачем упускать возможность заработать? - сказала арендатор одного из мест на рынке, когда я спросил её о том, что торговцев заставляет покупать ККТ. - Здесь требования предъявляют больше даже не кон­трольные органы и не администрация рынка, а сама жизнь. Регистрируешь ИП, открываешь расчётный счёт, приобретаешь кассу - и вперёд, торгуй себе спокойно.

Впрочем, как я смог заметить, такой ответ содержит немалую часть лукавства. Есть еще достаточно людей, которые рассчитываются за покупки на рынке наличными, и продавцы при этом чеки далеко не всегда отбивают (я бы даже сказал, чаще всего не отбивают). А где есть неконтролируемый наличный оборот, там и «черный нал» рядом.

Так что рано еще УФНС прятать шашку в ножны. Да и победные релизы, похоже, преждевременны.

Наличный оборот сократят

В связи с вышесказанным нельзя не заметить, что активная борьба за внедрение онлайн-касс идет в России уже давно.

С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Им был предусмотрен поэтапный переход от ККТ, которая выдает только бумажные чеки, к онлайн-кассам для всей розничной торговли.

Переходный период завершился летом 2017 года. С этого момента все розничные торговые точки должны иметь онлайн-аппараты. «А кто не спрятался, я не виноват», - сказала налоговая.

Многих поначалу это законодательное требование «напрягло». Как-никак стои­мость онлайн-касс колебалась от 17 до 50 тысяч рублей. В очередной раз пошли разговоры о «дополнительной нагрузке на бизнес». Вот только всё так и осталось на уровне разговоров. Закон был принят, и отменять его никто не собирался.

Контроль за исполнением новых норм был возложен на ФНС. И до начала пандемии коронавируса он велся весьма бойко.

Однако на период эпидемии государство вводило мораторий на контрольные мероприятия, и процесс затормозился. Но уже с 1 января 2021 года ФНС возобновила проверки, направленные на выявление нарушений в порядке применения ККТ. При этом налоговая предупредила сразу: информация о нарушениях, полученная в период при­остановки контроля за соблюдением «кассового» законодательства, проигнорирована не будет.

Кировское УФНС не стоя­ло в стороне от этих процессов. Об этом же говорит и упоминавшаяся выше информация.

Но не только правовые нормы и фискальная служба заставляют сегодня розничную торговлю переходить на онлайн-терминалы. За по­следние годы безналичные платежи при помощи банковских карт всё более активно входят в нашу жизнь.

Сокращению наличного оборота способствует и политика Центрального банка России, который определил для себя это направление в качестве одной из глобальных задач.

Объем бумажных денег в обороте увеличивался с 2016 года. Однако этот прирост никогда не превышал 800 млрд. рублей. Исключением стал 2020 год, когда за 12 месяцев объем «кэша» (наличные средства. - Ред.) в стране резко увеличился на 2,8 трлн. рублей и составил 13,4 трлн.

- Повышенный спрос на наличные деньги в 2020 году можно полностью отнести к эффекту от пандемии и ее последствиям. Это относится как к населению, так и к предприятиям, - пояснили в ЦБ РФ.

Однако потом был отмечен постепенный возврат части наличных денег в банки. Вот только процесс этот может растянуться на несколько лет, предупредили в ЦБ.

Сдерживать обращение «кэша» также будет продолжающийся рост популяр­ности безналичных платежей. Его мы сегодня и наблюдаем. В том числе и у нас, в Кировской области.

Как показывает жизнь, сейчас даже рыночные торговцы вынуждены учитывать этот новый тренд.

Сергей СМОЛИН.