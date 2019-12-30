«Шульгина в отставку!» Уйдёт ли глава администрации г. Кирова и по какой причине?

То, что творилось на улицах областного центра в начале этой недели, называют по-разному. «Погодная аномалия», - объясняют в мэрии. «Коммунальная катастрофа», - утверждают представители оппозиционных партий в гордуме. «Полный бардак!» - говорят простые кировчане. И говорят они это, зачастую используя ненормативную лексику…

Если верить синоптикам, город попал под действие достаточно редкого природного явления - так называемого ледяного дождя, и такие погодные условия для Кирова являются действительно аномальными.

Им вторят представители городской администрации: «При такой совокупности факторов обрабатывать поверхность солью бесполезно, эффективен только чистый фрикционный материал - каленый песок».

Однако с ними не согласны многие специалисты. Например, руководитель ОАО «КировПассажирАвтотранс» Денис Пырлог заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове»: «Гололед - это не редкость. Гололед был и дождь был в этом году. Выводы не сделаны. Дороги растаяли».

То, что кировские тротуары превратились в каток, - это прямой результат бездействия администрации города во главе с Ильей Шульгиным. Так оценила ситуацию руководитель фракции ЛДПР в гордуме Татьяна Веселова. «Страшно представить, сколько травм и увечий получили кировчане из-за некомпетентности городских чиновников и лично господина Шульгина, - написала она на официальной страничке кировского отделения ЛДПР в интернете. - Дороги в городе не посыпаются ни реагентами, ни песко-соляной смесью. А глава Илья Шульгин хранит молчание, будто бы ничего не произошло».

По словам Татьяны Веселовой, она не верит бравым релизам «Гордормостстроя» о том, что на улицы города «распределили 100 тонн противогололедного материала». «Где этот материал? На проезжей части? Даже у администрации города, около ТЦ «Европейский» на тротуарах - сплошной лёд!»

Веселова сообщила, что фракция ЛДПР в Кировской городской думе намерена поставить вопрос о несоответствии Ильи Шульгина занимаемой должности. При этом она убеждена, что большинство депутатов оппозиционных фракций это предложение поддержат.

Кстати, в начале декабря, когда также десятки, если не сотни жителей областного центра стали жертвами гололеда, Илья Шульгин уже объявлял выговоры за неудовлетворительную организацию работ руководителю управления дорожной и парковой инфраструктуры Евгению Лунёву и директору «Гордормостстроя» Леониду Лобову. Лунёв на этот раз очередного выговора дожидаться не стал. В понедельник, 23 декабря, в самый разгар «ледового побоища» на улицах города, он, как сообщили в мэрии, написал заявление об уходе по собственному желанию, не проработав в должности и года.

Сам же сити-менеджер Илья Шульгин, вполне вероятно, тоже в ближайшее время покинет свой пост, причем это может быть вовсе не связано напрямую с гололедом и его последствиями. Как нам рассказали источники в горадминистрации, в последние недели Шульгина всё реже стали видеть на рабочем месте. В связи с этим вспоминают историю годичной давности, когда точно так же в конце декабря ходили активные разговоры о его скорой отставке. Шульгин тогда тоже перестал появляться на работе, но кандидатуру его возможного преемника в тот раз якобы не согласовали «силовики», и Илья Вячеславович остался в своем кресле. На этот раз ситуация складывается аналогичная, и даже называют фамилию возможного нового главы городской администрации - одного из министров областного правительства, три года назад приехавшего на работу в Кировскую область из столицы.

Роман ПЕРМИНОВ.

СПРАВКА «ВК»

По информации министерства здравоохранения Кировской области, в понедельник, 23 декабря, в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии обратилось 120 человек, пострадавших от гололеда. Из них 15 было госпитализировано, всем остальным назначено амбулаторное лечение. На следующий день в травмбольницу поступило 110 пострадавших, 10 из них также пришлось госпитализировать.