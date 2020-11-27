Судиться до конца. Ваше мнение!

Не так давно «Вятский край» писал о пенсионере Александре Штине из Кумён, который уже 15 лет отстаивает свое право на бесплатные лекарства в судах различных инстанций. Только за последний год Александр Григорьевич отсудил у минздрава Кировской области и подведомственных ему организаций более пяти тысяч рублей.

А пенсионерка из Зуевки Надежда Бородина судится с муниципалитетом за право не замерзнуть зимой в собственной вполне благоустроенной квартире. Но пока она проиграла уже три суда. Однако женщина не намерена сдаваться и подает заявление в Верховный суд Российской Федерации.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Готовы ли вы судиться с чиновниками?

- Да, я всегда отстаиваю свои права в суде

- Да, но надо заручиться поддержкой адвоката

- Нет, чиновников в суде не победить

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Люди любят получать подарки. Не так любят покупать и дарить подарки, как получать их. И продавцы придумали делать небольшие подарки таким покупателям – перед Новым годом идет череда сезонных распродаж, где почти любой товар можно купить со скидкой.

Но эти распродажи – просто ничто по сравнению с проводимыми в интернете всемирными однодневными акциями. В «День холостяка», «Черную пятницу» и «Киберпонедельник» сотни миллионов человек одновременно парой нажатий на клавиатуру делают покупки на миллиарды долларов. Всё потому, что продавцы в эти дни дают скидку в 5-10%.

А потом выясняется, что и скидка была гораздо меньше обещанной, и действовала она не один день, да и оплаченный товар не так уж и нужен покупателю. Но деньги уже не вернуть.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Вы делаете покупки на сезонных распродажах в интернет-магазинах?

- Да, в дни распродаж многие товары стоят значительно дешевле – 9 голосов (28,1%)

- Нет, скидки незначительны, а срок доставки товаров увеличивается – 15 голосов (46,9%)

- Моя зарплата не позволяет покупать что-то даже на распродажах – 8 голосов (25,0%)

Статью «Бесплатный сыр в мышеловке распродаж» читайте в субботнем номере «Вятского края».