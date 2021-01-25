Судебные хроники. В Кирове продолжается процесс по делу Владимира Быкова

Прошедшая неделя принесла новости по резонансным уголовным делам в отношении представителей кировской элиты - бывших: кировского мэра Владимира Быкова и вице-губернатора Андрея Плитко, а также директора компании-застройщика «КЧУС» Сергея Кочурова.

Так, в отношении Андрея Плитко суд, который состоялся 20 января, продлил ему содержание под стражей (в СИЗО) еще на месяц. Так же 20 января стало известно, что владелец компании «КЧУС» Сергей Кочуров, обвиняемый в преднамеренном банкротстве своего предприятия, вновь оказался под следствием.

Между тем в Первомайском суде города Кирова состоялись очередные слушания по делу бывшего главы Кирова, экс-председателя Законодательного собрания области и руководителя регионального отделения «Единой России» Владимира Быкова (первое состоялось еще в декабре прошлого года).

Напомним, что уголовное дело насчитывает 70 томов. Быкова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере», «Организация растраты денежных средств в особо крупном размере», «Пособничество в мошенничестве в особо крупном размере») и двум эпизодам «Получение взятки в особо крупном размере».

Ни по одному из предъявленных обвинений Владимир Быков виновным себя не признал. Общаясь с журналистами региональных СМИ перед первым заседанием 22 декабря, он за­явил: «Я ни в чем не виноват!»

На первых в этом году заседаниях суда, 14 и 19 января, были заслушаны потерпевшие. А конкретнее, представители тех, кого следствие посчитало потерпевшими: муниципального образования «Город Киров», а также муниципальных предприятия и учреждений - АТП, ЦДС и «Электронный проездной».

По версии следствия действиями Владимира Быкова им был нанесен ущерб на общую сумму более 200 млн. рублей (в том числе 165 миллионов, которые уже фигурировали в деле о парке Победы, по которому был осужден Леонид Яфаркин).

20 января в суде начался до­прос свидетелей, в качестве которых выступают Анатолий Ганьба («Электронный проездной»), Александр Рыболовлев (ЦДС), Дмитрий Никулин (экс-депутат кировской городской думы), Олег Чичибабин (бывший начальник отдела транспорта администрации Кирова) и Вадим Нелюбин (АТП). Кстати, последний долгое время скрывался от следствия, был объявлен в федеральный розыск по делу о «печном топливе» для автобусов, но сдался силовикам в ноябре 2019 года и уже осужден. В отношении других свидетелей - фигурантов дела «ЦДС» и «Электронного проездного» вынесенный ранее приговор был отменен.

Как рассказала «ВК» адвокат Владимира Быкова Елена Коротких, 20 января успели допросить только Ганьбу, Рыболовлев начал давать показания, но не успел закончить, его продолжат допрашивать на следующем судебном заседании. По словам Елены Коротких, Ганьба заявил в суде, что лично с Быковым не общался, указаний от него не получал, денег не передавал. Фиктивные договоры, о которых идет речь в его уголовном деле, подписывал по указанию своих руководителей - Рыболовлева и Никулина.

Очередные заседания суда по делу Владимира Быкова состоятся на следующей неделе, 27 и 28 января.

Иван ТРОФИМОВ.