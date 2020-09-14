Судьбу сиротских домов в Советске решают все, от депутата Мамаева до следственного комитета

Советский район в очередной раз стал «горячей точкой» на карте Кировской области. Сегодня там в самом разгаре конфликт, связанный с приобретенным районной администрацией жильём для детей-сирот. В конфликт этот уже вовлечены и местные органы власти, и районная прокуратура, и областной cледственный комитет, и судебные органы. Возбуждено уголовное дело, а в районном суде скоро будет рассмотрен иск районного прокурора.

Но самое печальное во всей этой битве «больших начальников» заключается в том, что, каков бы ни был исход дела, пострадают от него по большому счету не сами чиновники. Без квартир могут остаться сироты, получившие жильё в проблемных домах.

Возбудились не на шутку

В октябре 2019 года администрация Советского района приобрела 13 жилых домов блокированной застройки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул. Первомайской, 72 и 76.

В декабре того же года в Прокуратуру Кировской области и Следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СК РФ) по Кировской области поступает запрос от депутата Законодательного собрания области Сергея Мамаева с просьбой проверить законность процедуры закупки этого жилья. С его точки зрения, эти дома нельзя даже назвать таким словом, так - «сараи бытового предназначения».

В январе 2020 года сотрудники СУ СК РФ проводят доследственную проверку по заявлению депутата. Но по ее результатам «уголовного дела», о котором сообщил в том же январе как о решенном факте сайт регионального отделения КПРФ, заведено не было. Его возбудили позднее, в марте 2020 года.

Многие отмечают, что у первого секретаря обкома КПРФ есть такая черта - приписывать себе несуществующие заслуги. В том числе, как метко заметил в свое время региональный портал Newsler, Сергей Мамаев и без следственных органов может установить вину и «даже на глазок определить будущий срок отсидки». В полной мере это относится не только к фейковому сообщению о возбуждении уголовного дела в январе 2020 года, но также и к более поздней, августовской, публикации на сайте реготделения КПРФ об обысках в администрации Советского района и лично у его главы Сергея Галкина. Последний со смехом прокомментировал эту новость: «Ничего такого не было. А если бы было, то я б об этом точно знал».

Хотя в ситуации с расследованием уголовного дела районной администрации совсем уже не до смеха. Тем более что его на контроль взял сам руководитель регионального следственного управления Следственного комитета России Андрей Виноградов.

Вот только в связи с этим возникает закономерный вопрос: почему именно сейчас следком взялся всерьез за районных чиновников? Ведь еще два года назад многочисленные нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой (КСП) в ходе проверки расходования средств, выделенных на жильё для сирот, остались без должной оценки компетентных органов.

Напомним, что результаты проверки аудиторами КСП исполнения программы были доложены на ее коллегии в ноябре 2018 года. Контрольный финансовый орган не только проанализировал тогда расходование бюджетных средств различными муниципалитетами, но и обратил внимание присутствовавших на коллегии представителей областной прокуратуры и следственного управления на вопиющие факты халатности со стороны местных чиновников.

Фотографии домов и квартир, которые были сделаны аудиторами в Котельничском районе, в Унях, в г. Сосновка Вятскополянского района, продемонстрировали примеры безответственности как строителей, так и органов местного самоуправления. Однако тогда не было слышно, чтобы в отношении должностных лиц районных администраций возбуждались по этому поводу уголовные дела.

Серьёзные вопросы есть к экспертизе, которая фигурирует в рамках заведенного уголовного дела. Во-первых, она появилась не до возбуждения дела, а после. Во-вторых, как рассказал глава Советского района Сергей Галкин, привлеченный следкомом специалист потратил на осмотр домов не более получаса. Зато итоговый документ умудрился написать на ста страницах. В ответ на это районная дума заказала собственную независимую экспертизу. И ее выводы о пригодности домов для проживания в них граждан оказались прямо противоположными тем, что есть в первом экспертном заключении.

А куда прокурор раньше смотрел?

Параллельно со следственными органами свою проверку по заявлению Мамаева провела районная прокуратура. Ее итогом стал иск в суд, поданный в июне 2020 года.

Как сообщил прокурор Советского района Сергей Бузмаков, в основу искового заявления легла экспертиза, которую в апреле 2020 года провели следователи в рамках возбужденного на тот момент уголовного дела.

По его словам, исковые требования направлены на защиту прав граждан, получивших жильё, не соответствующее по отдельным параметрам установленным требованиям. В частности, у надзорного ведомства есть сомнения в том, что эти дома можно отнести к категории «блокированной застройки». На основании чего прокуратура требует признать незаконным ввод домов в эксплуатацию, что автоматически ведет к аннулированию сделки по их приобретению. Хотя, как сказал Сергей Бузмаков, большинство опрошенных им жильцов этих домов из числа сирот квартирами вполне довольны.

Районная газета «Народный вестник Вятки» (НВВ) не оставила без внимания активность районного прокурора в этом деле и провела собственное расследование причин, побудивших его включиться в разгорающийся скандал, хотя раньше подобной «активности» с его стороны не наблюдалось.

Как пишет издание, с 2015 по 2019 год под жильё для сирот приобретались такие помещения, в которых даже бомжам жить нельзя: «…до настоящего времени приобретались в основном квартиры в старых деревянных домах с печным отоплением и холодными, неканализированными уборными, а проще говоря, обыкновенными сортирами с «дыркой» и выгребной ямой прямо под фундаментом дома».

Местные журналисты проехались по адресам таких домов и сняли все на фото и видео. Картинки получились не для слабонервных. Где-то потолки просели, где-то в качестве выгребной ямы используется молочная фляга, где-то плесень пошла по стенам. И все это, сообщает НВВ, осталось без всякого внимания со стороны прокурора.

Вот только сам Сергей Бузмаков считает, что местная газета излишне сгущает краски. По его словам, отдельные фотографии иллюстрируют дома, где сироты не живут, а в отношении других меры прокурорского реагирования приняты.

Впрочем, как нам стало известно, в областной прокуратуре всё же нашли упущения «при организации прокурорского надзора» в Советском районе. В отношении прокурора Советского района Сергея Бузмакова «организовано проведение служебной проверки». Возможно, ее выводы поставят точки над «и» и в данном деле.

Хочется многого, получается не всё

В эту безумную круговерть оказался втянутым и региональный уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин. По его словам, он уже дважды выезжал в Советск по поводу этих проблемных домов. Первый раз - в феврале, второй - в июле.

Как сообщил детский омбудсмен, изначально обратить внимание на приобретение якобы некачественного жилья для сирот в Советске его заставило также обращение депутата Законодательного собрания Сергея Мамаева.

- Мы плотно работаем со всем депутатским корпусом нашего Законодательного собрания, - сказал Владимир Валерьевич. - При обращении к нам мы не делаем различий ни по партийности, ни по другим признакам. Со всеми фракциями сотрудничаем. Сергей Павлинович сделал заявление, мы отреагировали.

В ходе зимнего выезда аппарат уполномоченного рассмотрел претензии к параметрам купленного жилья. В частности, был поднят вопрос о несоответствии техзадания на приобретение домов фактическому их состоянию.

- Мы - не строители, - подчеркнул при этом детский омбудсмен. - Мы можем оценивать только какие-то формальные моменты. Поэтому вопрос о соответствии жилья строительным нормам и правилам мы не ставили. Посмотрели документы. Пообщались с главами города и района. Выезжали на сам дом. Поговорили там с представителями приемных семей, в которых до этого жили ребята. У них главной претензией было то, что все коммуникации работают от электричества и любое его отключение может оставить детей без тепла и воды.

Вторая поездка была совместной с руководителем регионального следственного управления Андреем Виноградовым. По ее результатам уголовное дело, которое ранее разрабатывал Советский межрайонный следственный отдел, было передано во второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кировской области.

Нужно отметить, что проблемы с жильём для детей-сирот есть не только в Советске. Они существуют и в других муниципальных образованиях. Периодически о претензиях к его качеству говорят депутаты, прокурорские работники, Контрольно-счетная палата области и другие надзорные органы. Немало вопросов вызывает и стоимость покупаемых квартир, которая часто не соответствует их состоянию. Греют руки на таких закупках и районные риелторы, покупающие жильё у граждан за копейки и продающие его муниципалитету за тысячи.

По мнению Владимира Шабардина, вопросы приобретения жилья для сирот давно уже следует передать на региональный уровень. И эту свою мысль он высказывает не первый год.

Возвращаясь же к советским домам, он подчеркнул, что ему в идеале хотелось бы видеть не деревянные, а капитальные кирпичные дома, в которых бывшие подростки, лишенные семьи, могли бы жить не один десяток лет, а в случае их приватизации или продажи вырученные деньги могли бы служить им стартовым капиталом для начала семейной жизни.

У сирот есть своё мнение

Конечно, в чем-то детский омбудсмен прав: в идеале сиротское жилье должно быть добротным. Однако, как показывает практика, во многих районах с покупкой квартир есть большие проблемы. Бывает, что даже в деревянных домах с туалетом типа «сортир» квартир нет. Не продаются. И строить новые дома не получается. Далеко не каждый подрядчик за мизерную стоимость готов построить в глубинке добротные и качественные здания. Миллионы рублей, выделенные в областном бюджете на эти цели, ежегодно остаются неиспользованными. И сам же Владимир Шабардин это подтверждает.

А тут в Советске удалось не просто купить абы какое жильё, а построить его заново, сократив тем самым немалую очередь из «бездомных» сирот. По словам главы Советского района Сергея Галкина, еще 19 выпускников детдома ждут своего часа. А если к ним добавятся те тринадцать человек, что получили квартиры в проблемных домах, то будет просто коллапс.

Но пусть об этом у главы района голова болит. Только вот сами сироты в чем виноваты?

Я специально поехал поговорить с ними в такой проблемный дом. В одной из квартир застал двух девушек. Как оказалось, к хозяйке в гости пришла ее подруга по детдому, которая получила жильё в другом месте.

Наталья Чимайлова воспитывалась в Советском детском доме. Муж - строитель, есть годовалый ребенок. Жильё получила сразу же, как только дом был сдан в эксплуатацию, то есть почти год назад.

- Я долго добивалась этой квартиры, - сказала она. - И вот получила. Меня здесь все устраивает. Ванна (точнее, душевая кабина. - Ред.) маловата, конечно, но мыться можно. Сначала ее не было, потом по нашей просьбе установили. Бойлер поставили, горячая вода есть (в Советске даже в благоустроенных домах нет централизованного горячего водоснабжения. - Ред.). С отоплением нет проблем. Зиму я уже здесь прожила и могу сказать, что в доме тепло.

По словам девушки, претензий к жилью у нее нет. Не напрягает и плата за электричество, хотя все здесь работает от него. Осталось только оформить льготный тариф, и тогда все вообще войдет в норму.

- Я бы сама с удовольствием переехала в этот дом, - добавила ее подруга Анастасия Соловьева. - Свое нынешнее жилье на Строителей, 34, я получила в 2017 году, перед рождением второго ребенка. Сначала переехали, радовались, но через полгода по стенам поползла плесень.

По словам Насти, куда они только не обращались, чтобы решить проблему. И никто ничем не смог помочь. Как объяснили девушке, причиной появления грибка стали нарушения при строительстве дома: он стоял почти год без крыши и из-за подтопления подвала стены отсырели.

- В итоге мы прожили там три года, и плесень не просто не исчезла, а стало еще хуже. Мебель меняли чуть ли не раз в полгода. Она рушилась, вздувалась. Представляете? Детскую одежду приходилось выбрасывать. Месяца не проходило, а она уже в плесени и не отстирывается. Работает только муж, я с детьми. Откуда у нас столько денег, чтобы вещи так часто покупать? В итоге пришлось оттуда съехать на съемное жильё.

Как сообщила девушка, из-за плесени у членов ее семьи начались проблемы со здоровьем.

- Возьмите нашу детскую карточку в поликлинике - там регулярные вызовы врача скорой помощи, чтобы снять приступы у детей. Мы два года со старшим ребенком не могли из-за этого пойти в садик. И пошли только сейчас, когда съехали с той квартиры.

О своих проблемах бывшая воспитанница детдома написала в районную прокуратуру. Но ответа на обращение так и не получила.

Сегодня Анастасия с мужем хотят подать заявление, чтобы им предоставили жильё в том же доме, в котором живет ее подруга. Они не боятся, что вокруг этих домов «взрослые дяди» играют в свои игры. А в том, что сироты стали их заложниками, сомневаться не приходится.

Кто ловит рыбу в мутной воде?

В первую очередь нельзя не вспомнить о том, кто стал инициатором всей этой эпопеи вокруг домов для сирот. Ни для кого не секрет, что первый секретарь обкома КПРФ Сергей Мамаев часто реализует свои политические амбиции за счет раздувания всякого рода скандалов. И этот случай - не исключение. Можно добавить, что Сергей Павлинович к Советску и Советскому району вообще «неровно дышит». Как-никак это его малая родина. Он сам был там главой района, у него там «пул» друзей и деловых партнеров, перед которыми «первому коммунисту области» просто необходимо регулярно подтверждать свою значимость и свой политический вес.

Нельзя забывать и о том, что по времени начало скандала приходится на тот период, когда внутренней политикой в Кировской области «рулил» бывший вице-губернатор Андрей Плитко. Он был взят с поличным на взятке оперативниками ФСБ и МВД региона только 3 апреля. А о дружеских отношениях, которые связывали Сергея Мамаева с вице-губернатором, не написал только ленивый. Не берусь утверждать, но могу предположить, что и возбуждение уголовного дела в отношении чиновников из администрации Советского района было не случайным. Без содействия бывшего вице-губернатора тут явно не обошлось. А иначе как объяснить то, что на многочисленные случаи «косяков» местных чиновников в других районах следователи закрывали глаза, а в данном случае вдруг широко их распахнули, ужаснулись и «возбудились»?

Впрочем, сами следственные работники в данном случае также не останутся в накладе. Сегодня они смело могут сказать: «Вот посмотрите, прежнее руководство СУ СК «мышей не ловило». Пришел новый руководитель, и сейчас всем нарушениям будет поставлен заслон. Всех накажем, всех посадим».

И лишь о детском омбудсмене нельзя сказать, что у него в этом конфликте есть свои интересы. В своих ежегодных докладах он часто поднимает проблемы жилья для сирот. Вот только пока незаметно, что к его мнению кто-то прислушивается.

Чем закончится расследование уголовного дела, какое решение по иску районной прокуратуры примет суд, пока не ясно. Но очень хочется пожелать «взрослым дядям», чтобы сироты из-за их игр не пострадали. В конечном-то счете всё это должно делаться именно в их интересах.

Иван ТРОФИМОВ.

Фото автора и газеты «Народный вестник Вятки» (г. Советск).