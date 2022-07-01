Стройка к юбилею. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Врио губернатора Александр Соколов встретился с кировскими общественниками и активистами, чтобы услышать предложения горожан о том, что именно нужно сделать к юбилею Кирова.
Например, экс-губернатор Игорь Васильев в 2017 году всерьез планировал построить к 650-летию города концертный зал на две тысячи мест, и даже заручился поддержкой и экспертной помощью дирижера Валерия Гергиева. Увы, даже фундамент зала не был заложен.
Скоро мы наверняка узнаем, что предложили Соколову представители вятской общественности, а пока позволим себе пофантазировать на заданную врио губернатора тему.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Что нужно построить в Кирове к 650-летию?
- Канатную дорогу в Дымково
- Зону отдыха в оврагах Засора
- Новый современный стадион
- Потратить все деньги на концерт и фейерверк
Голосуйте на сайте «ВК»!
Подведем итоги прошлого опроса.
С 1 июля 2022 года повысятся тарифы на коммунальные услуги. Плата вырастет не более чем на 4%, заверяет Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской области.
Расчётом и утверждением тарифов занимается Региональная служба по тарифам Кировской области. Уровни, на которые могут подорожать коммунальные услуги для граждан в разных регионах в этом году, утверждены распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года. Тарифы могут подняться на 3,2–6,5%.
Например, самая низкая допустимая планка повышения тарифов утверждена в Республике Марий Эл (3,2%). Наиболее высокий уровень подорожания — в Чеченcкой Республике (6,5%).
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Оправдано ли повышение тарифов на услуги ЖКХ?
- Да, если оно не превышает размер годовой инфляции в Кировской области – 5 голосов (13,2%)
- Нет, в условиях санкций правительство могло бы отменить повышение тарифов – 26 голосов (68,4%)
- Если бы после повышения тарифов улучшалось качество услуг, был бы не против – 7 голосов (18,4%)
Статью «Зима будет горячей» читайте в субботнем номере «Вятского края»
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