Стройка к юбилею. Ваше мнение!

Врио губернатора Александр Соколов встретился с кировскими общественниками и активистами, чтобы услышать предложения горожан о том, что именно нужно сделать к юбилею Кирова.

Например, экс-губернатор Игорь Васильев в 2017 году всерьез планировал построить к 650-летию города концертный зал на две тысячи мест, и даже заручился поддержкой и экспертной помощью дирижера Валерия Гергиева. Увы, даже фундамент зала не был заложен.

Скоро мы наверняка узнаем, что предложили Соколову представители вятской общественности, а пока позволим себе пофантазировать на заданную врио губернатора тему.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Что нужно построить в Кирове к 650-летию?

- Канатную дорогу в Дымково

- Зону отдыха в оврагах Засора

- Новый современный стадион

- Потратить все деньги на концерт и фейерверк

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

С 1 июля 2022 года повысятся тарифы на коммунальные услуги. Плата вырастет не более чем на 4%, заверяет Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской области.

Расчётом и утверждением тарифов занимается Региональная служба по тарифам Кировской области. Уровни, на которые могут подорожать коммунальные услуги для граждан в разных регионах в этом году, утверждены распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года. Тарифы могут подняться на 3,2–6,5%.

Например, самая низкая допустимая планка повышения тарифов утверждена в Республике Марий Эл (3,2%). Наиболее высокий уровень подорожания — в Чеченcкой Республике (6,5%).

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Оправдано ли повышение тарифов на услуги ЖКХ?

- Да, если оно не превышает размер годовой инфляции в Кировской области – 5 голосов (13,2%)

- Нет, в условиях санкций правительство могло бы отменить повышение тарифов – 26 голосов (68,4%)

- Если бы после повышения тарифов улучшалось качество услуг, был бы не против – 7 голосов (18,4%)

Статью «Зима будет горячей» читайте в субботнем номере «Вятского края»