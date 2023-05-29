«Стрелецкую слободу» по осени посчитают

В Яранске начали реализовывать большой проект благоустройства



Преображение малых городов России - задача важная и нужная. Многие из них возникли очень давно и славны своими памятниками архитектуры. Но и там, где таких достопримечательностей нет, благоустройство необходимо. Там тоже живут люди, и они также хотят видеть свой населенный пункт красивым и привлекательным - чтобы самим приятно было по нему пройтись и гостям не стыдно показать.



В 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» был запущен Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



В первый год существования этого конкурса ни один из городов Кировской области не попал в число его победителей, зато потом дело пошло на лад - в 2019 году его выиграло Советское городское поселение со своим проектом «Советск - Кукарка. ПРО:Явление».



В этом году работы по обустройству набережной начались в Яранске. Проект «Стрелецкая слобода», разработанный местной властью и активистами, стал победителем в 2021-м.



Деньги есть, работать надо



«Город древний, город славный», - пел о Екатеринбурге бард Александр Новиков. Те же слова о своем городе могли бы сказать и яраничи. А еще добавить при этом, что столица Урала по сравнению с Яранском - младенец. Ведь Яранск был основан в 1584 году, а Екатеринбург - лишь в 1723-м.

Гордиться древностью своих городов для жителей небольших населенных пунктов дело естественное. И осуждать людей за это нельзя. Скорее их нужно в этом поддержать. Ведь в таких местах из любви к своей малой родине вырастает патриотизм с большой буквы.



С такой любовью к своему городу готовился и проект «Стрелецкая слобода». Он получился весьма впечатляю­щим по своему размаху. Согласно ему, в городе будут благо­устроены парк им. Шамшуренкова, набережная реки Ярань, обустроены пешеходные зоны, велодорожки, пункты проката, смотровые площадки и торговые павильоны.



Реализация проекта потребует значительных расходов. Финансовая составляющая на сегодняшний день выглядит так: стоимость работ в целом - 78,2 млн. рублей, из которых 59,5 млн. - средства федерального бюджета, 6,2 млн. - средства областного бюджета, один миллион - средства местного бюджета и 11,5 млн. - внебюджетные средства.



В 2022 году были проведены и торги на предмет заключения муниципального контракта. Их выиграла фирма «Авен-Север», которая ранее отметилась благоустройством территорий в Кирово-Чепецке, Слободском, Оричах, Стрижах и Нижнеивкино.



В связи с последним можно только порадоваться за яраничей: найти предприятие для выполнения муниципальных контрактов, особенно в провинциальных городах, не все­гда просто. А здесь и подрядчик нашелся, и зарегистрирован он в Кировской области. Последнее обстоятельство только добавляет уверенности в том, что яранский проект может быть осуществлен в намеченный срок.



Другой вопрос, что следить за его работой придется пристально. Во-первых, потому, что там, где речь идет об освое­нии федеральных средств, контроль за их расходованием со стороны регионального правительства будет плотный. Нынешнему губернатору Александру Соколову, ратующему за широкое привлечение федерального финансирования, любой сбой программ и проектов, в которых оно есть, совсем не нужен.



Во-вторых, проект, как уже было сказано выше, получился масштабный, а срок его окончания обозначен октябрем 2023 года. Времени на реализацию всех планов совсем немного. Поэтому важно, чтобы строители выдерживали график проведения работ.

Впрочем, сам подрядчик, похоже, ситуацию понимает не хуже муниципальных чиновников. В начале мая на набережной Ярани уже начались земляные работы.



Долгий путь к победе



Чтобы оценить, насколько трепетно жители Яранска относятся к проекту «Стрелецкая слобода», нужно вернуться к истории его возникновения.

Он появился ещё в 2019 году. Тогда уже было известно, что федеральное правительство создало условия для проведения благоустройства малых городов, а опыт участия Советска во всероссийском конкурсе и победа в нём только придали другим муниципалитетам уверенности в том, что «невозможное возможно».



Для начала в июле 2019 года яраничи провели флешмоб. Он был необходим, считали они, для привлечения внимания к набережной как территории, которую им хотелось развивать больше всех остальных.



«Огромные буквы заранее были нарисованы на парковке художником городского Дома культуры, участникам оставалось только занять свободные места, включить фонарики и поднять их вверх, где с высоты птичьего полёта всё это движение снимал квадрокоптер», - написали тогда активисты в социальной сети «ВКонтакте».



Потом последовали опросы населения и встречи местных чиновников с активистами и с общественными организациями. Они даже в Питер ездили, чтобы обсудить задуманное в Российской академии художеств.



Но всех этих шагов оказалось недостаточно для победы во всероссийском конкурсе, который прошел в 2019 году. Поэтому была проведена «работа над ошибками», а подготовку проекта с детализацией архитектурных решений поручили специалистам. Уже к концу весны 2021 года планирование территории с привязкой к местности и с учётом замечаний жителей было завершено.



Окончательный вариант проекта был подготовлен «Артелью архитекторов» под руководством Артёма Черникова, в которую вошли шесть человек, в том числе выпускницы архитектурной школы МАРШ. В числе разработчиков был также Андрей Гонов, архитектор с инженерно-экономическим образованием, который отвечал за экономическую часть. Исследовательскую группу составили специалисты ВятГУ во главе с директором политехнического института Иваном Губиным.



Правда, в ходе подготовки документации на стадии подачи заявки на конкурс от некоторых решений пришлось отказаться.

- Нам отказали в строительстве переправы - пешеходного моста, который был неотъемлемой частью проекта, - рассказал глава Яранска Николай Зыков. - Однако проект, за который голосовали яраничи, не может быть изменён.



А потому летом 2022 года руководство города обратилось к и. о. губернатора Кировской области Александру Соколову с просьбой построить пешеходный мост через реку Ярань. А Соколов, который в то время как раз проводил избирательную кампанию, не смог отказать.



- Мост будет возведён, но в рамках отдельного проекта, который будет реализован в 2023 году, - подтвердил решение главы региона Николай Зыков.

Как выполнит своё обещание Александр Соколов? Ждать осталось недолго. Лето пролетит быстро. А к осени будет окончательно понятно, будет ли проект реализован в установленные сроки или нет, так же как станет ли частью его переход через Ярань.



Преодолев препятствия



Очень хочется, чтобы реализация проекта «Стрелецкая слобода» прошла так, как задумано. Вот только доля сомнения всегда остается. И на это есть основания. Пока осуществление всех прежних проектов проходило не гладко. Везде были проблемы. Где-то больше, где-то меньше.

«Вятский край» пристально наблюдал за тем, как воплощался «пионерский» (в плане того, что он был первым в области) проект в Советске, и несколько раз писал об этом.



На него было выделено почти 70 миллионов рублей, из которых 60 миллионов дал федеральный бюджет. Его должны были завершить в 2020 году, но не получилось. Были для этого объективные причины, среди которых главная - эпидемия ковида с последовавшими за ней ограничениями.

Были также субъективные причины и обстоятельства, и решающими стали ослабление контроля за ходом работ со стороны городского руководства и вмешательство в процесс областного депутата Сергея Мамаева. После жалоб «главного коммуниста» на стройку зачастили проверяющие, а это отвлекало подрядчика от выполнения своих непосредственных обязанностей.



В том, что проект не был брошен на середине пути, ко­гда возникли проблемы, большая заслуга прежнего областного руководства, и в частности - председателя правительства области Александра Чурина. Именно его вмешательство помогло довести задумку советчан до финала.

С годичным опозданием проект всё же был завершён. И сегодня набережная в Советске стала одним из самых популярных мест отдыха горожан. И в будние дни, и в выходные там много гуляющих. А по праздникам на этой площадке проходят концертные программы. Люди гордятся тем, что сделано, и ведут туда гостей города.



Не уложились в срок и другие кировские проекты, которые победили во всероссийском конкурсе после Советска. Речь, в частности, идет о проектах «ЗАВОДной Омутнинск» и «Река времени» в Кирово-Чепецке. Как в случае с Советском, там благоустройство знаковых территорий удалось закончить также с годичным опозданием.



Будет ли учтен этот опыт в Яранске, увидим осенью. Ведь всем известно, что именно то­гда принято «считать цыплят».



Иван ТРОФИМОВ.