Страховка от COVID-19

Эксперты отвечают на самые распространённые вопросы

Эксперты сервиса путешествий Туту.ру выяснили, как застраховаться от коронавирусной инфекции в путешествиях: какие виды полисов бывают, сколько они стоят и как в принципе компании, предлагающие услуги страхования в поездках, относятся к покрытию расходов на лечение COVID-19.

Зачем нужна страховка от коронавируса?

Страховка с покрытием риска заразиться COVID-19 может понадобиться не только ради собственного спокойствия, но и по требованию некоторых стран. В частности, по данным Туту.ру, медицинскую страховку, покрывающую лечение коронавирусной инфекции, обязательно просят Украина, ОАЭ, Великобритания, Танзания, Мальдивы, Хорватия. Причём некоторые страны (например, ОАЭ и Украина) требуют, чтобы в страховке лечение COVID-19 было прописано отдельной строкой. Не обязателен специальный страховой медицинский полис для въезда в Беларусь, Турцию и Черногорию. Однако требования к въезжающим в страну могут меняться, поэтому, планируя зарубежную поездку, необходимо заранее уточнить, нужна ли страховка, чтобы избежать отказа во въезде.

Даже если в конкретной стране не требуют от въезжающих предъявить оформленный полис, застраховаться на время поездки всегда лучше, чем полностью нести расходы на медицинское обслуживание в чужой стране. Особенно необходима страховка тем, кто собирается в отпуске заниматься активными и экстремальными видами спорта, - в договоре страхования должны быть пункты, предусматривающие такие виды спорта. К примеру, на некоторые горнолыжные курорты в принципе не пускают без спортивных страховок.

Лечение коронавирусной инфекции может оказаться по стоимости больше, чем затраты на саму поездку. Даже если болезнь протекает без осложнений, придётся провести в обсерваторе, как минимум, 14 дней и соответственно оплатить их. В случае тяжёлого течения болезни возможно нахождение в реанимации и на искусственной вентиляции лёгких, а это стоит ещё дороже. О вероятности посмертной репатриации люди обычно не задумываются, но лучше оплатить полис и радоваться, что он не пригодился. Разумеется, придётся оплачивать сами приёмы у врача, необходимые анализы и исследования для установления диагноза.

Кому нужна страховка?

Строго говоря, всем, ведь заразиться может любой, а степень тяжести, с которой болезнь переносится, порой непредсказуема. Но есть определённые группы риска. По данным Роспотребнадзора, к ним относятся люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями (диабетом, гипертонией, заболеваниями сердца, почек, печени или лёгких), лица с ослабленным иммунитетом, больные с онкологией. Тем, кто находится в группах риска, страховка особенно необходима, а ещё лучше - отказаться от поездки до вакцинирования. В некоторых регионах России, например, до сих пор обязательна самоизоляция для людей старше 65 лет. В то же время некоторые страховые компании (СК) в принципе не продают полисы для людей, входящих в группы риска.

Какие особенности у страховки от коронавируса?

Для заграничных путешествий обычно оформляют полис ВЗР (выезжающих за рубеж). Большинство стандартных полисов ВЗР предусматривает экстренную и неотложную медицинскую помощь и включает как амбулаторное, так и стационарное лечение (то есть госпитализацию). Помощь оказывают тогда, когда заболевание возникает внезапно и необходимо срочное лечение, - например, путешественник получил травму или отравился.

В условиях договора страхования прописываются исключения: что не признаётся страховым случаем, какие виды медицинской помощи не покрываются страховкой. Лечение вирусных и инфекционных болезней вроде гриппа или пневмонии не является исключением для стандартного полиса ВЗР.

Поскольку COVID-19 тоже относится к инфекционным заболеваниям, то его лечение часто подразумевается. Однако некоторые страховые компании включают в условия страхования ограничения, которые делают невозможным получение медицинской помощи в условиях форс-мажора, а именно - пандемии. Например, бывают случаи, когда компания признает коронавирус страховым случаем «только до постановки диагноза», ссылаясь на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 пандемией. Дело в том, что многие страховщики оставляют за собой право не выполнять свои обязательства в случае форс-мажора (эпидемии, пандемии, чрезвычайной ситуации). Поскольку сейчас во многих странах действует режим ЧС, а ВОЗ официально объявила о пандемии, есть высокая вероятность остаться без помощи от страховой компании. Необходимо уточнять этот момент в страховой компании и внимательно читать сам полис и договор к нему.

Как выбрать подходящий полис?

Перед тем как покупать полис, необходимо прочитать официальные требования к путешественникам в стране, куда запланирована поездка. Они могут быть опубликованы на сайте посольства, консульства или МИДа государства в разделах про визы. Следует уточнить, каков должен быть размер страхового покрытия: полис с самой маленькой суммой может не подойти. Если в страну нужно заранее оформлять визу, то размер страховой суммы указывается в визовых требованиях. Например, в страны Шенгена покрытие должно составлять не менее 30 тысяч евро. Также стоит уточнить в страховой, будет ли лечение коронавирусной инфекции вынесено отдельной строкой в полисе: этого требуют некоторые страны. Можно попросить образец полиса.

Далее следует выяснить, покрывает ли полис лечение коронавирусной инфекции. Многие страховые компании добавили в описание полисов ВЗР лечение коронавируса отдельной строкой - здесь всё просто. Другие компании предлагают прежние полисы ВЗР, и единственный способ понять, можно ли по ним лечить COVID-19, - уточнить это по горячей линии страховщика и в самом договоре страхования. Важно: не стоит полагаться на маркетинговое описание страховки, необходимо внимательно читать именно договор страхования. Его бывает нелегко найти на сайте страховщика, часто условия договора прикреплены отдельным файлом или по ссылке, но запросить договор через службу поддержки и ознакомиться с ним до оплаты - это право клиента.

Важно заранее узнать, какие виды помощи предусмотрены полисом. Чаще всего в полис включаются такие услуги:

• диагностирование заболевания, вызванного COVID-19;

• скорая и неотложная помощь;

• амбулаторное и стационарное лечение;

• посмертная репатриация тела;

• оплата срочных сообщений;

• услуги переводчика;

• сопровождение детей, оставшихся без присмотра.

Некоторые компании дополнительно предлагают другие опции - такие, как оплата обратных авиабилетов, если не удалось улететь вовремя из-за болезни, оплата гостиницы до вылета, страхование багажа или задержки рейса, страхование от невылета и так далее. От того, сколько и каких опций заложено в полисе, зависит его стоимость. Однако переплата в 100 - 200 рублей может облегчить прохождение неприятностей, связанных с болезнью, в разы.

Например, тем, кто не владеет английским или другим иностранным языком, эксперты Туту.ру рекомендуют выбирать полисы, которые покрывают услуги переводчика. Эта услуга может быть актуальной для многих путешественников. Согласно опросу, который проводил аналитический центр сервиса Туту.ру, среди тех, кому не нравится путешествовать за границу, 10 процентов признались в том, что не знают иностранных языков и поэтому испытывают языковой барьер. В стрессовой ситуации, такой, как болезнь, этот барьер можно стать только заметнее.

При поездке в «дорогие» страны стоит выбирать полис с максимальной суммой покрытия, чтобы не оказаться в долгах после путешествия. Особенно это актуально для людей из групп риска по коронавирусу.

Сколько стоит полис со страховкой от коронавируса?

Для примера эксперты Туту. ру взяли расчёт стоимости страховки для поездки длиной в семь дней в ОАЭ. Авиасообщение с Россией пока официально не открыто, но ОАЭ регулярно появляются в разных списках стран, куда россияне, возможно, смогут полететь в обозримом будущем. Власти Дубая открыли границы для россиян и других иностранных туристов

с 7 июля 2020 года, но требуется разрешение на полёты со стороны российских властей. Тем не менее, когда полёты возобновятся, туристам, скорее всего, потребуется полис ВЗР. Наличие страховки сейчас является обязательным условием для въезда в Эмираты.

Итак, эксперты Туту.ру сравнили стоимость полиса ВЗР для отпуска длиной в семь дней для семьи в составе :

• мама (взрослый человек в возрасте до 60 лет);

• бабушка (взрослый человек старше 60 лет);

• внук (ребёнок до четырёх лет).

Сравнение стоимости услуг популярных страховых компаний показывает, что самый дорогой полис для людей старше 60 лет - у СК «Сбербанк Страхование»: более 2 тысяч 200 рублей при сумме покрытия от 35 тысяч долларов (включает необходимый минимум услуг, в том числе обратные билеты и услуги переводчика). Самый доступный полис для людей пенсионного возраста - у СК «Тинькофф Страхование»: 392 рубля при сумме покрытия 40 тысяч долларов. При этом в условиях страхования «Тинькофф» сказано, что защита не действует в странах, где зафиксирована эпидемия по особо опасным инфекциям и объявлена ЧС.

Для людей в возрасте от четырёх до 60 лет самый доступный полис - у СК «Росгосстрах»: при платеже около 410 рублей сумма покрытия будет 30 тысяч долларов. Интересно, что у этой компании стоимость полиса не зависит от возраста. Но стоит обратить внимание на то, что здесь в минимальный пакет не входят такие опции, как услуги переводчика, возвращение детей домой, визит третьего лица и другие.