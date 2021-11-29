Столичные правозащитники нашли пытки в кировских колониях. Наши - не согласны

В конце этой недели Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии с долж­ности главы ФСИН России Александра Калашникова. Отставка Калашникова произошла на фоне скандала с пытками в российских колониях. Ранее в ноябре правозащитный проект Gulagu.net показал кадры с издевательствами над заключёнными в больнице УФСИН и в Саратовской области.

Не остались в стороне от разгоревшегося скандала и исправительные учреждения Киров­ской области. В омутнинской ИК-6 (посёлок Восточный) на прошлой неделе побывал десант из трех московских правозащитников, членов президент­ского совета по правам человека Андрея Бабушкина, Евы Меркачевой и Игоря Каляпина.

Как сообщает официальный сайт УФСИН России по Кировской области, они в сопровождении официальных лиц, среди которых были первый заместитель начальника территориального органа Александр Коновалов, уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Буркова, кировский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области Владимир Уласень, а также председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Путинцев, совершили обход ИК-6, побеседовали с осуждёнными и провели приём по личным вопросам.

Их появлению на вятской земле предшествовал репортаж, рассказывающий о пытках в ИК-6, внештатного корреспондента «Радио Свобода» (признано иноагентом) Екатерины Лушниковой, опубликованный на портале Idel.Реалии, который является подразделением «Радио Свобода» и также включён в список иноагентов. Сама Екатерина Лушникова (помимо многолетнего сотрудничества с «Радио Свобода») входит в состав ОНК. Последняя создана специально для того, чтобы отслеживать нарушения прав заключенных.

Как сообщил Idel.Реалии, после визита московских правозащитников следователи следственного управления Следственного комитета РФ по Киров­ской области начали «масштабную проверку ИК-6».

Конечно, следствие установит, пытали там (да и в других колониях) зэков или нет. Но это будет потом, через какое-то время, когда тема уже уйдет из информационной повестки. Как образно в таких случаях говорят: «Ложечки-то в конце концов нашлись, а вот неприятный осадок остался».

На таком негативном фоне очень значимой является четкая позиция ОНК по поводу претензий к ней со стороны москвичей. В официальном отчёте говорится: «Высказывая претензии к ОНК Кировской области о недостаточном осуществлении общественного контроля, мы видим, как предпочтение отдается голословным обвинениям в адрес сотрудников УФСИН по Кировской области, без фактической и аргументированной проверки по каждому факту обращения. Ни один факт нарушений прав человека не установлен». Кроме того, «совсем не поддается никаким объяснениям демонстрация столичными правозащитниками близких отношений с осуждённым за взяточничество. Публичные обнимания с коррупционером ставят под сомнение искренность намерений правозащитника в борьбе за права человека».

Как следствие, ОНК делает свой вывод после посещения мест отбывания наказания: «На фоне скандальных видео и фотоматериалов в сети интернет Общественная наблюдательная комиссия заявляет, что фактов пыток и жестокого обращения с осуждёнными в ФКУ ИК-11, ИК-6, СИЗО-1, СИЗО-2 в день посещения не выявлено».

Уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Буркова, как отметили на сайте областного УФСИН, также не поддержала безосновательные «наезды» со стороны московских правозащитников. Пока её официальная позиция не опубликована, но по итогам поездки сделано заявление: «Уполномоченными органами в рамках своей компетенции будут проведены проверки по всем обращениям подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. При подтверждении обстоятельств, ведущих к нарушению прав, будут приняты меры по их устран­ению. Ход этой работы взят на контроль уполномоченным по правам человека в Кировской области».

Иван ТРОФИМОВ.