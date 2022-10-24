Стиль, качество, результат! Кировскому экономико-правовому лицею - 30 лет

Это сегодня КЭПЛ всем известен как одно из лучших общеобразовательных учре­ждений области и страны. Его ученики побеждают на всероссийских олимпиадах. Его выпускники поступают в самые престижные вузы. Конкурс в лицей бьёт все рекорды. А начиналось всё в 1992 году в стенах тогда ещё средней школы № 24.

О том, как лицей становился тем, чем он является сейчас, что удалось сделать и пришлось пережить за эти 30 лет, накануне юбилея

КЭПЛА нам рассказала его основатель и бессменный директор Надежда ЧернышЁва.

- Надежда Александровна! Итак, жила-была в Первомайском районе города Кирова средняя школа. Была она действительно средняя: никто её не ругал, но и звёзд с неба не хватали. И что же такое вдруг произошло в 1992 году?

- Произошло ещё раньше! В 1986 году директором школы назначили Чернышёву (смеется).

Я очень хотела работать учителем. Придя после окончания пединститута в 24-ю школу, я столкнулась с тем, что мне всегда не нравилось, - это заорганизованность, формализм, отсутствие контакта между учителями и учениками. А я всегда мечтала сделать школу для детей, чтобы они чувствовали себя здесь действительно как дома, могли общаться не только между собой, но и с педагогами неформально. И, став директором, я получила возможность реализовывать эти свои задумки уже официально.

Вы, может быть, помните, что в то время было модно выбирать руководителей. И меня директором тоже выбрали. Несмотря на это, начав вводить какие-то новшества, я встретила мощное сопротивление педагогического коллектива. Учителя это были хорошие, но они были старой закваски.

А в 1989-м к нам в школу пришёл новый учитель истории - Александр Иванович Пономарёв, и оказалось, что у нас общие взгляды на то, как должна развиваться школа, какая она должна быть. Наши мечты, фантазии получили взаимную поддержку. Нам интересно было эти идеи попытаться реализовать.

Начать решили с создания профильных классов. До этого дети были вынуждены все предметы изучать в одинаковом объёме - им давали действительно среднее образование. Мы решили организовать классы математиков, историков, и обычные оставили, «по-средненькому». И самое интересное, что нас поддержали и дети, и родители. Опыт удался, и мы пошли дальше.

Летом 1992 года вышли в департамент образования с инициативой создания школы-лицея. Заместитель главы департамента Виктор Александрович Мясников поверил в нашу идею, поддержал, и вот с этого и пошло. Мы открыли первые лицейские классы.

- Почему были выбраны экономика и право?

- Как раз в это время велась активная дискуссия по поводу создания правового государства. И экономика вставала на новые рельсы. Поэтому нужно было готовить людей, которые в этих вопросах разбираются, которые этим интересуются. А таких предметов в школьной программе не было. Ни экономику, ни право дети не изучали. Да, и обществознание не изучали тогда. И поэтому мы выбрали это направление.

Честно говоря, сыграл тут свою роль и субъективный фактор. Мне, как преподавателю экономической географии, нравилась экономика, а Алексан­дру Ивановичу Пономарёву, как историку, нравилось право. Поэтому мы думали, искали, спорили, что делать, и пришли к такому варианту, который устро­ил нас обоих (смеется).

- А тут ещё случай свёл нас с профессором из Москвы Владимиром Алексеевичем Дацко. Он приезжал сюда, в Киров, и мы вместе с ним опять же сделали новое, то, чего не было: мы стали давать лицеистам предпрофессиональную подготовку. Профессор Дацко проводил курсы, у него было на это право, и он давал детям сертификаты: бухгалтера, менеджера, - специальности, которые были тогда востребованы. И первым выпускникам это помогло определиться в жизни, они начинали работать по этим сертификатам. У нас даже одна учительница прошла такие курсы и потом помогала мужу в его бизнесе как сертифицированный бухгалтер. Это было интересно, здорово!

- Надежда Александровна, вы сказали, что учителя «старой» школы не приняли ваши нововведения. Как удалось решить эту проблему?

- Пришлось принимать кардинальные меры. Мы практически дважды делили педагогический коллектив: наш - не наш. Были откровенные противники, неформальные лидеры, за которыми пошли те, кто не принимал это вот новое.

На их места пришли другие учителя. Мы не боялись даже принимать студентов. Вот, например, Наталья Владимировна Логинова, она пришла к нам на пятом курсе преподавать историю и право и до сих пор работает в лицее. У неё фактически одно место работы, так же как у меня.

Тогда был заведующий Первомайским роно Андрей Петрович Лупанов. Он на одном из совещаний честно сказал: «Я был против создания лицея, но они меня обошли». А потом он был одним из тех людей, кто нас больше всех поддерживал.

- Действительно, в таком деле, как создание лицея, без поддержки не обойтись. Кто ещё помогал вам?

- Самая мощная поддержка была оказана первым мэром нашего города Анжелием Михайловичем Михеевым. Он в нас поверил, и опять же помог случай.

В октябре 1992 года я в составе делегации города Кирова поехала на семинар в Калининград. Тема - «Стратегия управления городом на современном этапе». Анжелий Михайлович собрал команду - там были банкиры, бизнесмены, чиновники, работники образования и культуры. Я была представителем от образования. И он просто услышал меня, поверил и поддержал.

Зримое воплощение под­держки Анжелия Михайловича - это то, что в 1997 году мы стали полноценным лицеем в чистом виде. Для этого была подготовлена материальная база, здание, куда перевели детей из микрорайона. Без Михеева этого не случилось бы. С его подачи нас поддерживали и другие, например практически все кировские вузы.

Ещё, говоря о тех, кто нас поддерживал, это, конечно, Анатолий Михайлович Чурин. Этот человек за длительное время работы очень много нам помогал. Я всегда могла прийти к нему посоветоваться, может быть, когда-то и поплакаться, и его человеческое участие давало новые силы. И всегда, даже если я где-то что-то не так делала, он относился ко мне по-отцовски, мудро.

- А было такое, что «косячили»?

- Да, было. Инициатива же всегда наказуема. В 2000 году мы придумали, что нам надо провести что-то грандиозное во всероссийском масштабе. Тесно стало. И я поехала в Москву в Министерство образования. Там нас поддержали и решили провести на базе лицея первую Всероссийскую олимпиаду по обществознанию. В Киров приехала мощная команда учёных в качестве жюри. Кроме того, они проводили занятия с учителями, не только с нашими, но и с преподавателями истории и обществознания со всей области. Тогда это было новое направление в работе, обществознание как предмет находилось в стадии становления.

А провинилась я в чём? Я через голову перешагнула! Здесь ничего никому не сказала, а поехала напрямую в Москву. У меня бывало такое, что я нарушала правила чиновников, и мне это, по большому счёту, сходило с рук. Несмотря на мое «самоуправство», Анатолий Михайлович Чурин то­гда пришёл и на открытие олимпиады, и на её закрытие.

- А потом настали времена, когда вы сказали: «Не надо нам помогать, просто не мешайте». Что произошло?

- Да, времена изменились, люди изменились. И, наверно, у нас появилась уверенность в том, что мы идём верным путём. Опять же, в нас поверили, увидели, что мы можем организовать серьёзные мероприятия. Потом мы ведь провели ещё одну олимпиаду всероссийского масштаба, правда на этот раз с ведома областного руководства.

Нас поддержала Избирательная комиссия Кировской области. Здесь Фёдора Ан­дреевича Урванцева, наверно, можно вспомнить. Мы провели Всероссийскую олимпиаду по избирательному праву - первую и единственную. И больше ни­кто не рискнул такую провести. Волгоград планировал продолжить эту идею, но они, видимо, испугались объёма работы.

Эти две серьёзные олимпиады укрепили нашу уверенность в своих силах и сформировали мнение о нас уже на всероссийском уровне. Поэтому, наверное, тогда и прозвучало: «Мы умеем работать, не мешайте». В принципе, так и делали.

- А вот олимпиадное движение - почему это для вас так важно?

- Олимпиадное движение - это новый этап в жизни лицея. В 1994 году в Москве команда нашего лицея впервые приняла участие в «Олимпийском марафоне», организованном Международной ассоциацией «Лицеи».

Это было важно, потому что в это время по всей стране стали создаваться лицеи и гимназии, но не было каких-то общих критериев, чтобы сравнить: а туда ли мы идём, то ли мы делаем, а на каком уровне мы работаем? Вот это нас волновало. И когда появилась эта ассоциация, которую создал основатель Московского классического лицея

Сергей Александрович Померанцев, в него тоже поверили и туда стали ездить, потому что наши потребности совпадали. Это была альтернативная олимпиада, мы верили, что здесь всё делается честно, нет никакой коррупции, не будет никакой подставы, всё на равных.

И там формат был очень интересный. На олимпиаду мы привозили команду из пяти человек. И каждый из них участвовал в пяти олимпиадах - пять предметов через день. То есть сегодня физика, завтра отдыхают, настраиваются, на следующий день - литература, потом - английский язык, допустим, потом - история, математика. То есть лицеист должен был свой универсализм продемонстрировать. И мы сразу заявили о себе на истории. Андрей Колупаев - это был наш первый победитель. Сейчас его ребёнок ходит к нам на подготовительные курсы.

Общекомандное место мы заняли невысокое, 11-е или 12-е место из 29 команд. Но мы поняли, что от нас требуется. И уже со следующего года у нас были победы и по литературе, опять же по истории, по английскому языку. Потом мы вообще были лидерами по всем предметам, занимали первые общекомандные места, даже с математикой справлялись.

А потом начался «всерос» - Всероссийская олимпиада школьников. Мы начали опять же с олимпиады по праву. В Самаре олимпиада проходила, в 1997 году, и у нас сразу второе место. Это для нас важно тем, что мы смотрим, как мы работаем на фоне других. Сравнивать себя с кировскими школами нам неинтересно.

В это же время стали составлять рейтинги учебных заведений. Первые рейтинги появились в журнале «Карьера». Мы вообще не знали об этом, только увидели журнал и прочитали, что по экономике и праву мы, оказывается, входим в пятёрку самых лучших школ России. А там как раз в первую очередь учитывались результаты олимпиад.

- Надежда Александровна, ваш лицей ещё известен и богатой культурной жизнью. В «старой» школе тоже были смотры художественной самодеятельности…

- Всё было слишком заорганизованно и неискренне. Как её тогда называли, культурно-массовая работа была, но была она ради галочки. И нам это не нравилось. В принципе, мы хотели свои мероприятия, которые создавали бы особую атмосферу, как мы сейчас говорим - дух лицея. Потому что одно дело - учёба, олимпиада, а другое дело - детям должно быть комфортно в школе. Потому что они в школе находятся практически весь день. И у них должны быть положительные эмоции. Они должны общаться друг с другом, чувствовать себя личностями.

Да, первые мероприятия, возможно, и были на уровне сельской самодеятельности. Но в них была искренность. Поэтому те номера - они стали историей лицея. Например, «Мамочки», когда под песню Нонны Мордюковой из фильма «Русское поле» наши «Два Андрея», нарядившихся в ко­стюмы, просто приседали и вставали в такт музыке. И всё! Но это было настолько смешно, настолько оригинально, что этот номер запомнился.

Или номер «Тазики», когда под красивую мелодию выходят мальчики и у них заплыв в тазиках. Смешная идея! Трогают воду, заходят в эту воду с полотенчиками... Потом стали появляться другие номера. Как говорят эти ребята: «Мы не умели ни петь, ни танцевать. Но у нас было желание что-то сотворить интересное, смешное, новое».

А потом, конечно, появились наши «Мисс» и «Мистер» и «Золотое яблоко». Конкурс «Мистер лицея», например, в прошлом году был бы 26-м, если бы не пандемия.

Начинали мы проводить наши мероприятия в школьном спортзале, а потом сцена стала маловата. Проводили и в филармонии, и в «Родине». И там уже, когда мы вышли за пределы лицея, вышли на профессиональные сцены, мы не могли делать некачественные мероприятия. Их уровень резко поднялся.

Опять же в этом огромная заслуга Александра Ивановича Пономарёва. Это его желание, его возможности, он умел быть продюсером таких мероприятий. И когда мы увидели первое «Золотое яблоко», просто обалдели, какой был уровень проведения. Мы не ожидали.

Несколько лет подряд всем лицеем ставили мюзиклы. Здесь главная роль принадлежала Михаилу Вадимовичу Червякову, нашему учителю музыки. Кстати, его папа работал в 24-й школе учителем химии. Так вот, Михаил Вадимович и его творчество. Его песни исполняются на всех наших мероприятиях, и в эту пятницу, на 30-летии лицея, они снова будут звучать. С этими песнями дети побеждали на разных конкурсах. И вот Михаил Вадимович стал писать целые мюзиклы. В них могло участвовать до 30 человек. От малышей до выпускников, учителя и родители. Практически началось формирование равноправных дружеских отношений между разными категориями участников образовательного процесса. Дружба и теплота - она как вирус начала распространяться по лицею.

- Знаю, что у вас был интересный опыт летнего лагеря для лицеистов в Крыму.

- Да, более 20 лет назад мы с Александром Ивановичем поехали в Крым с целью организовать там лицейский лагерь. Выбрали базу - в посёлке Партенит рядом с Алуштой. И несколько лет туда ежегодно ездило до 80 детей.

Первоначально была идея готовить в лагере команду для участия в «Олимпийском марафоне», о котором я уже рассказывала. Взяли учителей, которые должны были заниматься с детьми. Но не получился этот вариант. Когда педагоги приходили на занятия после обеда и видели разморённых на солнце и море ребят, их спящие глаза, учителя жалели детей. Да и сами не очень горели желанием заниматься, работать. «Мы лучше в школе будем их готовить, когда настрой соответствующий», - говорили они.

Поэтому потом был просто отдых, экскурсии. За эти годы объездили весь Крым. Опять же общение, формирование коллектива, лицейского духа. В одну из таких поездок с нами поехала съёмочная группа ГТРК «Вятка», и вот там, в Партените, был снят фильм «Ещё раз про любовь», все роли в котором играли лицеисты и учителя. Этот фильм потом показывали по областному телевидению.

А потом 11 лет мы отдыхали в Калининграде. Крым - его не первый год Александр Иванович проводил, организовывал. Мне уже как-то поднадоело, захотелось своё место найти. И, опять же случай, я попала на семинар в Калининград и там познакомилась с начальником спортивного лагеря. Лагерь находился в трёх минутах ходьбы от Балтийского моря. Свежий воздух, сосны, экскурсионная программа достаточно интересная. Тогда там была свободная экономическая зона, и мы даже в Польшу детей возили. И это была альтернатива. Ещё плюс 30 человек мы в Калининград возили. Причём в первые годы параллельно с Крымом.

И там сформировался свой коллектив, творческий. Например, учитель истории Владимир Алексеевич Меркушев, который потом стал преподавателем в университете, когда они ездили в Калининград, иногда заменял экскурсоводов. Это был не просто отдых, а отдых интеллектуальный, дети ещё пополняли свои знания, расширяли кругозор.

- Надежда Александровна, вы не раз уже с большой теплотой вспоминали Александра Ивановича Пономарёва, вместе с которым создавали лицей. Три года назад его не стало. Что главное было в этом человеке? В чём вам его сейчас не хватает?

- Не хватает во всём, потому что мы настолько совпадали в наших взглядах. Хотя это не означает, что мы жили как две паиньки. Ругались, спорили, даже ссорились.

- Когда ссорились, не было желания сказать: я - директор, ты - …?

- У нас это слово - директор - было не очень любимое. Мы были Чернышёва и Пономарёв, Александр Иванович и Надежда Александровна, и ещё по-разному, например «ЧП районного масштаба» (от первых букв наших фамилий) или «мама и папа лицея». Мы не были директором и замдиректора. По должности, по функционалу были разделения, но по сути - не были.

Может быть, другой директор и не смог бы выдержать такую сильную личность, как Александр Иванович. Обычно начальники не любят, когда рядом есть сильные, а у нас с ним это получалось. Были споры, ругались, но в конечном итоге главным для нас обоих был лицей. Мы приходили к общему мнению и работали.

- Кого ещё из педагогов КЭПЛа вам сегодня хотелось бы отметить?

- Кроме тех, о ком уже сказала, это, конечно, Александр Иванович Ребяков. Он начал эпопею олимпиад по экономике, когда у нас по пять человек побеждало. И даже когда он был уже очень болен, практически лёжа в постели продолжал готовить детей к олимпиаде. Он умер 10 января, а в апреле ребята поехали на марафон. До этого у них было второе место, и они сказали, что обязаны победить ради Александра Ивановича Ребякова. И они победили тогда.

Ещё необходимо назвать Валентину Афанасьевну Комягину, учителя русского языка и литературы, которая с 1992 года работала завучем. Ещё один филолог - Людмила Ва­сильевна Городилова. Она всех литераторов так объединила и так настроила, что они до сих пор работают единой командой. То, что она заложила, это работает до сих пор. Учительница начальных классов - заслуженный учитель РСФСР Галина Александровна Зворыгина. Это те учителя «старой закалки», которые нас с первых шагов поддержали, сумели перестроиться и принять нашу идеологию.

И, конечно, не могу не отметить учителя истории Андрея Геральдовича Созинова. Учитель от Бога, он очень много внёс в работу лицея.

- В 2010 году лицей сменил статус - из муниципального он стал государственным общеобразовательным учреждением. Что это вам дало?

- Изменился не только статус. Началась новая история КЭПЛа. Дело в том, что к этому времени нам уже стало тесно в стенах бывшей 24-й школы. Для того чтобы организовать полноценный учебный процесс, да ещё и внеклассной работой заниматься, нужно было новое здание. Город нам предлагал несколько вариантов, но все они нас не устраивали. В то же время на улице Свободы несколько лет пустовало здание бывшего училища № 1, но оно находилось не в городской, а в об­ластной собственности. И вот когда лицей получил статус государственного, появилась возможность перевести часть классов туда.

Все дети стали учиться в первую смену, а во вторую проходят спецкурсы, факультативы, подготовка наших многочисленных мероприятий.

Кстати, специально для проведения этих мероприятий во втором корпусе был оборудован наш «конгресс-холл». Не «Крокус-Сити», конечно, но когда летом прошлого года мы провели первый театральный фестиваль, посвящённый памяти Александра Ивановича Пономарёва, то приехавшие известные столичные артисты, а среди них были Юрий Чернов, Вадим Колганов, Елена Захарова, зал оценили, особенно его техническое оснащение. По их словам, не каждый театр или филармония, где им приходилось выступать, могут похвастаться такой «начинкой». Не знаю про театры, но то, что ни в одной школе такого нет, - это точно!

- Надежда Александровна, давайте ещё раз вспомним 1992 год. Первый набор в лицейские классы. Как он проходил? Большой ли был конкурс?

- Конкурса не было. Набирали, как говорится, по объявлению. Действительно, дали объявление, кто хочет попробовать. И те дети, которые тогда пришли, им тоже было интересно, что это такое, с чем это едят, и они тоже поверили в нашу эту идею. Побеседовали, увидели. Взяли практически всех, кто пришёл. И из своих тоже брали сильных, более подготовленных.

Сегодня у нас очень большой конкурс. Огромное количество желающих учиться в КЭПЛе. Репутация у лицея серьёзная с точки зрения образования. Плюс доброжелательное отношение к детям учителей. Это то, о чём мы и мечтали, - чтобы детям здесь было комфортно и интересно жить.

- А какие проблемы сегодня приходится решать?

- Всё не просто. Много изменений. Самое главное, наверное, изменение в коллективе, в связи с тем что 30 лет есть 30 лет. С кем мы начинали, они потихоньку уже уходят на отдых. Приходится принимать новых людей. Сейчас такое интересное сочетание стажи­стов и молодых. Наша задача - передать все традиции лицея, все идеологические установки, на которых стоит лицей, новым учителям, чтобы они продолжали наше дело.

- Надежда Александровна! 30 лет, интересных, непро­стых, полных надежд, позади. Уверен, что лицей ждёт впереди ещё много новых свершений. А что для вас стало самым важным за эти 30 лет?

- Наверное, то, что я ни разу не пожалела о том, какую профессию я выбрала. Ни разу не пожалела о том, что мы сделали и, надеюсь, ещё сделаем полезного. Из обычной средней школы мы сделали учебное заведение, одно из лучших в России. Наверно, это главное. Главное, что я не жалею о том, что я делала, сделала и делаю.

Беседовал Т. Андреев.

Фото из архива КЭПЛа.

Только цифры

За 30 лет:

2789 - выпускников

500 - золотых медали­стов

254 - серебряных медалистов

169 - победителей и призёров ВсОШ (с 2005 г.)

2 - абсолютных победителя ВсОШ (химия, англий­ский язык)