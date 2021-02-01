Стаж учтут. И оцифруют. С 1 января 2021 года в России действуют электронные трудовые книжки

До 31 декабря включительно россияне могли выбрать, в каком формате они хотят видеть свою трудовую книжку. Работникам, которые решили перейти на электронные носители, начальство должно выдать бумажные трудовые на руки, освобождаясь тем самым от ответственности за их ведение и хранение. При этом выданная бумажная книжка сохраняет свою силу и её можно продолжать использовать наравне с цифровой.

Однако, судя по данным Пенсионного фонда, большинство россиян предпочли не переходить на электронные документы: на 29 декабря 2020 года из 58 миллионов 122 тысяч 955 застрахованных лиц 34 мил­лиона 881 тысяча два человека решили вести трудовую в бумажном виде и только пять миллионов 168 тысяч 11 трудящихся захотели пользоваться электронным форматом.

Недоверие к «цифре»

По мнению председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в основном это связано с недоверием россиян к надёжности цифровых систем ПФР. Однако, по словам депутата, пока серьёзных сбоев, связанных с потерей данных из этих систем, не было.

«Особенно такое недоверие присутствует у тех людей, которые столкнулись с ситуацией, когда после развала Советского Союза невозможно было подтвердить трудовой стаж советского периода, у них не принимали трудовые книжки в связи с тем, что уже была Россия, а на документах стояли печати СССР, - сказал Нилов «Парламентской газете». - Ещё бывали случаи, когда сгорали целые отделы кадров вместе с книжками. Из-за этого сформировались страхи, что данные могут потеряться. Поэтому люди для контроля, для самоуспокоения предпочитают остав­лять бумажные носители. Здесь же играют роль стереотипы, консервативный подход, связанный с нежеланием отказываться от чего-то традиционного и переходить к прогрессивному».

Парламентарий признался, что и сам решил остаться с бумажной трудовой книжкой. «Хотя я прекрасно понимаю, что за «цифрой» будущее, тем не менее принял для себя такое решение, - отметил Нилов. - Со временем посмотрю: если бумажный вариант мне будет не нужен, я от него откажусь. Но пока я его сохранил, зная при этом, что с прошлого года все мои сведения параллельно фиксируются в электронном виде».

Серьёзные плюсы

По мнению экспертов, преимущества электронных трудовых скоро будут весомее привычки иметь бумажный вариант документа.

Например, несомненный плюс - быстрый доступ к информации: человек в любое время может посмотреть, какие сведения о нём начальство передало в Пенсионный фонд. А заглянуть в бумажную трудовую не так просто, ведь она хранится у работодателя. И чтобы получить из неё выписку или сделать копию, надо написать заявление в отделе кадров и ждать до трёх рабочих дней.

Ещё благодаря цифровой книжке станет проще дистанционно оформлять пенсии, так как ПФР сможет проводить эту операцию по данным лицевого счёта без дополнительных документов. Проще будет и получить соцвыплаты, потому что госорганы получат данные о трудовой деятельности по каналам межведомственного взаи­модействия.

Кроме того, электронный носитель даёт дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. Для этого можно будет отправить работодателю по электронной почте форму СТД-ПФР или СТД-Р как подтверждение стажа.

При этом россиянам, которые трудоустраиваются впервые, с 1 января не нужно оформлять бумажную трудовую книжку. На таких работников в Пенсионном фонде России сразу формируются электронные трудовые.

Незначительные недостатки

Но есть и минусы цифровой книжки, а также недоверие к надёжности информационных систем ПФР. Хотя само ведомство утверждает обратное, полностью исключать риск утраты данных из них всё же нельзя. А если оставить бумажную книжку, то это даёт дополнительную гарантию сохранения сведений. Также нельзя исключить риск утечки персональных данных к злоумышленникам.

Кроме того, в электронную книжку не вносится информация о награждениях. Это несколько затрудняет работникам с большим стажем возможность получить звание ветерана труда, ведь для этого нужны сведения о государственных или ведомственных наградах. В бумажном носителе это указывается. Поскольку в элек­тронной трудовой такой информации нет, людям придётся подтверждать наличие наград другими документами, например выписками из приказов, самими грамотами. Помимо этого, в виртуальной трудовой не будет сведений, которые могут быть важны для некоторых категорий работников. Например, о том, что сотрудник был принят на работу вахтовым методом.

Где получить выписку

Россияне, которые не написали начальству заявление о выборе формата трудовой книжки до 31 декабря 2020 года, вправе это сделать в любое время. При этом такие люди всегда могут взять выписку из книжки и иметь её на руках. А основной документ всегда будет в цифровом виде и не сможет быть утерян при переходе с одной работы на другую.

Выписку, то есть информацию из электронной трудовой, можно получить в цифровом виде. Проще всего это сделать через сайт ПФР или портал госуслуг в личном кабинете. Электронная выписка заверяется электронной цифровой подписью и представляет собой официальный документ, который можно показывать в любой организации по месту требования.

Бумажную выписку, кроме ПФР, предоставляют ещё в многофункциональных центрах. В обоих форматах может выдать копию трудовой и работодатель, однако в этом случае документ будет включать сведения, которые касаются работы только у него самого.

Мнение работодателей

В четырёх из десяти компаний введение электронных трудовых книжек усложнило кадровый документооборот. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Пока всё сложно с электронными трудовыми у 41 процента компаний. В отношении ближайших перспектив нововведения 43 процента респондентов считают, что вести кадровую документацию станет сложнее.

Введение электронных трудовых книжек никак не отразилось на документообороте 24 процентов компаний. 22 процента работодателей не прогнозируют никаких изменений и в ближайшем будущем.

Каждый шестой работодатель (17 процентов) отмечает, что с введением электронных трудовых книжек кадровое делопроизводство (КДП) упростилось. В отношении ближайших перспектив нововведения рассчитывает на упрощение КДП уже каждый четвертый.

Анастасия Четвергова.

Подготовлено по материалам СМИ.