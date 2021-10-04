Стартовал второй сезон проекта «Факультет нескучных наук» от филиала «КЧХК»

В Кирово-Чепецке стартовал второй сезон профориентационного проекта «Факультет нескучных наук» от филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

Стать учащимися факультета могут все желающие дети и их родители.

Проект стал альтернативой традиционных предметных олимпиад для старшеклассников города и района, проведение которых в связи с ограничениями стало невозможным. Онлайн-формат научно-популярного проекта рассчитан на участников любого возраста. Каждую неделю ученики будут изучать новую тему, а после выполнять домашнее задание.Для поддержания интереса к познавательной и научной деятельности уроки будут представлены в разных форматах: задачи, опыты, стихи, видео и др.

«Для привлечения на предприятие талантливой молодежи мы ведем профориентационную работу, охватывая разные возрастные группы. Наш проект предлагает студентам факультета нескучных наук в интерактивном формате получить новые знания: интересные исторические факты и чудеса о нашей планете, людях, ученых. Первый урок, например, посвящен морям. Подобные проекты помогают детям и подросткам посмотреть на научную деятельность с нового ракурса, попробовать себя в роли исследователя», – отметила Светлана Пойлова, начальник управления обеспечения кадрами филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

Вместе со студентами на факультете будут учиться новые персонажи Пьер и Мари, имена которым предложили участники группы «УРАЛХИМиЯ» в социальной сети «ВКонтакте». Там же каждую среду будет выходить новый урок с тематическим домашним заданием, на выполнение которого отводится пять дней. При подведении промежуточных итогов будет учитываться активность учеников и правильность выполнения домашних заданий. Продлится проект до начала летних каникул.

В прошлом году четверых лучших учеников «Факультета нескучных наук» торжественно поздравили на главной сцене празднования Дня химика и подарили самокаты, а всех участников поблагодарили поощрительными призами.