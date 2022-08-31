Стартовал отбор проектов на конкурс «УМНИК-Уралхим»

ООО «Уралхим Инновация» начало прием заявок от молодых ученых и предпринимателей на конкурс «УМНИК-Уралхим». Мероприятие проводится совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

В рамках конкурса отбираются проекты по направлениям:

- устойчивое земледелие;

- глубокая переработка растительного сырья;

- промышленные инновации.

Проекты-победители получат гранты на проведение исследований и разработок от Фонда в размере 500 тыс. рублей каждый. Дополнительное финансирование проектов в объеме 300 тыс. рублей, а также доступ к инфраструктуре исследовательского центра, услуги менторства и экспертных консультаций предоставит «Уралхим Инновация».

Сбор заявок продлится до 3 октября, финал пройдет в формате питч-сессии 25 октября 2022 года.

Пройти регистрацию, подать заявку и получить необходимую информацию авторы проектов могут на сайте конкурса https://umnik.fasie.ru/uralchem.

Анна Ненахова, генеральный директор ООО «Уралхим Инновация», отметила:



«УМНИК-Уралхим» — инструмент поиска научно-исследовательских команд и профильных стартапов для запуска совместных проектов. Мы надеемся, что сможем найти интересные решения для интеграции в R&D деятельность Компании».

Сергей Поляков, генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», отметил:

«Синергетический эффект от партнерства Фонда и «Уралхим Инновации» — рост числа технологических предпринимателей в России. Победа в конкурсе принесет инноватору не только финансовую, но и менторскую поддержку, а также возможность реализовать свой проект и интегрировать решение в производственные процессы «Уралхима». Уверен, что все это поможет молодым ученым максимально эффективно раскрыть собственный потенциал».