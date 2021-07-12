Стали известны партийные списки кандидатов в Заксобрание Кировской области

Выборная кампания набирает обороты. Не успели партии сформировать свои списки по выборам в Государственную думу, как подошла пора определяться с теми, кто от них пойдет в Законодательное собрание Кировской области.

Региональные конференции, на которых были утверждены списки кандидатов в областной парламент, уже провели «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ.

ЛДПР взяла паузу «на подумать», хотя «ВК» удалось узнать, кто станет первым и вторым номерами в их списке. Полная версия будет известна после 10 июля, когда у местных последователей Владимира Жириновского пройдет партконференция.

Пока же на сайте областной избирательной комиссии можно найти только кандидатов от несистемной оппозиции - партии «Яблоко». По словам руководителя избиркома Алексея Круглова, их удалось проверить быстро, а потому они первыми «засветили» своих кандидатов.

Важно также напомнить читателям, что не так давно, в октябре прошлого года, региональные депутаты проголосовали за сокращение численности тех, кто идет в областной парламент по партийным спискам. И если ранее их было столько же, сколько избиралось в одномандатных округах, то есть 27, то после принятых поправок списочников в этом составе Заксо­брания будет на 14 человек меньше, то есть 13.

Аналогии уместны?

Единороссы и коммунисты провели свои предвыборные собрания, на которых утвердили списки кандидатов в региональный парламент, в один день - 1 июля.

Ни в том, ни в другом случае неожиданностей не произошло и кандидатов утвердили на ура. Традиционно прозвучала мантра, что все они - лучшие и самые честные люди региона. Да и кто бы в этом сомневался. У нас в областной парламент всегда идут идейные бессребреники, пеку­щиеся только о благе народа.

Партийный список «Единой России» на выборах в Зак­собрание возглавил, что неудивительно, губернатор Киров­ской области Игорь Васильев. Его местоположение в партсписке определяется его должностью в единороссовской региональной иерархии: он секретарь рег­отделения. Следом за ним идет сенатор Вячеслав Тимченко. Его присутствие в первой тройке является уже традиционным. Замыкает перечень Екатерина Садакова, региональный координатор всероссийского об­щест­венного движения «Волонтеры-медики» в Кировской области.

Интересно, что пять лет назад на таких же выборах местную «Единую Россию» к победе вел глава Кирова Владимир Быков, а его ближайшими ас­систентами были директор Герценки Надежда Гурьянова и тот же член Совета Федерации Вячеслав Тимченко. Из всей этой троицы благополучно дожил до новых выборов только послед­ний. Первый в ноябре 2019 года был задержан сотрудниками ФСБ, и против него возбуждено уголовное дело о получении взятки. Сейчас это дело рассматривается в суде, и послед­ний (скорее всего) вынесет обвинительный вердикт. А Гурьянова умерла весной 2018 года.

У коммунистов первым номером в партсписке также идет самое узнаваемое «лицо партии» - Сергей Мамаев. Вторым и третьим - Камиль Джамалутдинов и Ксения Махнёва. Послед­няя известна тем, кто живет в Кирово-Чепецке, так как она возглавляет там культурно-обучающую ассоциацию «Дружба». К тому же Махнёва является видной общественницей и входит в региональную Общественную палату.

Но вот вопрос: не окажется ли так, что нынешнюю партийную тройку постигнет судьба прошлой? А в 2016 году в списке КПРФ значились Сергей Мамаев, Анатолий Чурин и Леонид Сандалов. Коммунисты тогда даже аббревиатуру «МЧС» (из заглавных букв фамилий кандидатов) начали обыгрывать, типа «МЧС спешит на помощь». Вот только МЧС просуществовал недолго, а конец его оказался катастрофичным для фракции КПРФ в Заксобрании, которая после громкого скандала распалась на две части.

Объединения не будет

«Справедливая Россия» утвер­дила свою партийную тройку немного позднее, чем коммунисты и единороссы, - 3 июля. «Намбер ван» в ней - главный врач кировской инфекционной клинической больницы Олеся Редькина. Вторым номером в списке идет председатель совета директоров Кировского молочного комбината, депутат Заксобрания области Татьяна Платунова, замыкает тройку предприниматель Константин Русских.

Нужно отметить, что главврач областной «инфекционки» вошла также в региональный список по выборам в Госдуму. Но там первое место отдано скандально известному депутату Вадиму Белоусову. Олеся же Редькина занимает лишь вторую строчку.

Полный список эсеров, которые пойдут по одномандатным округам, пока не опубликован. Однако, как сообщает сайт партии, кандидаты выдвинуты по всем 27 одномандатным округам и 13 территориальным группам.

Нынче список справороссов выглядит слабее, чем пять лет назад. Ведь тогда в него входили и федеральный депутат Сергей Доронин, и руководитель Кировского молочного комбината Василий Сураев, и гендиректор предприятия «Алмис» Михаил Скворцов. К последнему на тот момент еще не было претензий со стороны правоохранительных органов, а его компания считалась одним из флагманов лесоперерабатывающей промышленности региона.

Завесу тайны над выдвиженцами от ЛДПР приоткрыл Владимир Костин. По его словам, первым в списке кандидатов в Законодательное собрание Кировской области будет значиться… Владимир Вольфович Жириновский. По словам Костина, такой ход означает признание за основателем этой партии его лидирующего положения в ней. К тому же, по мнению уходящего со своего поста зампреда ОЗС, присутствие в списке фигуры федерального уровня только добавит ему авторитета и значимости. Вторым номером, если, конечно, утвердит конференция, будет сам Владимир Костин. Он считает, что его претензия на место в Госдуме вполне совместима с выборами региональных депутатов.

Кстати, ЛДПР таким своим решением повторяет сложив­шуюся в этой партии традицию. На прошлых выборах в Заксо­брание у них первым номером также шел Жириновский, вторым - Кирилл Черкасов, после выборов ставший депутатом Госдумы, и третьим - Владимир Костин. Вполне вероятно, что и продвижение нынешней тройки повторит судьбу предшествующей.

Отдельно нужно сказать о возможности выдвижения единых кандидатов от оппозиции. Так вот, судя по докладу Сергея Мамаева на партконференции, таковых не будет. Во всяком случае, коммунисты не собираются ни с кем кооперироваться. Их региональный лидер ни эсеров, ни жириновцев в грош не ставит.

- Нельзя также недооценивать деятельность партий-обманок: ЛДПР и «Справедливой России», главная задача которых - оттянуть голоса избирателей от КПРФ, - охарактеризовал своих оппонентов Мамаев. - Уже сейчас проведена огромная работа по анализу деятельности представителей ЛДПР и СР, которые замешаны в громких коррупционных скандалах.

Таким образом, ни одна из парламентских партий не удивила нынче каким-то нетривиальным ходом при подготовке партийных списков. А следовательно, шанс на повышение собственного электорального рейтинга они упустили.

Иван ТРОФИМОВ.