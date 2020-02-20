Средняя заработная плата рабочих Кирово-Чепецкого филиала «УРАЛХИМа» в 2019 году

превысила 43 тысячи рублей

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвел итоги 2019 года по направлению работы с персоналом.

Средняя заработная плата рабочих в филиале «КЧХК» в 2019 году остается одной из самых высоких в регионе – 43,4 тыс. рублей.С 2014 года она выросла на 56,7%, что опережает рост инфляции за тот же период.

На заводе большое внимание уделяется развитию персонала. В 2019 году 1929 сотрудников прошли обучение и повысили квалификацию. В тренингах и семинарах приняли участие 356 человек. По целевому направлению от предприятия в вузах обучается 21 человек, в сузах – 59 человек, в том числе это работники завода, получающие второе образование за счет средств филиала «КЧХК».

По-прежнему в приоритете молодежная политика. Ежегодно на работу в филиал «КЧХК» приходит до 30 молодых специалистов. Они могут получить служебное жилье, затем вступить в ипотечную программу, по которой предприятие возмещает затраты по выплате части процентов. С 2013 года служебным жильем воспользовались 262 человека, а в ипотечной программе с 2014 года участвуют 201 человек.

Ежегодно филиал «КЧХК» приводит в порядок группы в детских садах Кирово-Чепецка: качественный современный ремонт, обновление веранд, установка новой сантехники, комплектация мебелью, закупка игрушек. В 2019 году были отремонтированы две группы: в детском саду №1 для детей 3-6 лет и детском саду №22 для детей ясельного возраста. Благодаря сотрудничеству предприятия с детскими дошкольными учреждениями города детям работников предприятия предоставляются места в корпоративных группах.

Филиал «КЧХК» заботится и о здоровье своих сотрудников. Действует программа добровольного медицинского страхования, среди работников ежемесячно распространяются абонементы в бассейн и сертификаты в тренажерный зал спортивного клуба «Олимпия», есть возможность отдыха в санатории-профилактории «Перекоп».